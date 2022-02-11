Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/navoz-1772262369.html
Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза
Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза - РИА Новости, 11.02.2022
Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:07
2022-02-11T17:58
экономика
совет федерации рф
валентина матвиенко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772344736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4101bee6846865ebc7f9c926c3d1684.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза, который можно было бы использовать как удобрение: из-за противоречий в законодательстве предприятия штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных.На пленарном заседании Совфеда в среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов рассказал, что рабочей группой был разработан законопроект о регулировании использования отходов жизнедеятельности животных."Принятие закона будет способствовать снижению применения минеральных удобрений, а значит повышению качества сельхозпродукции, снижению цены на него". Артамонов пояснил, что на сельхозпредприятия накладываются "многомиллионные и даже многомиллиардные штрафы, несмотря на разъяснения Минсельхоза, что навоз - это органическое удобрение".Вместе с тем, контролирующие органы не принимают эти разъяснения, поскольку в законодательстве отходы от жизнедеятельности животных приравнены к отходам производства, добавил он. По словам Артамонова, такая норма не позволяет использовать навоз в сельскохозяйственном обороте.Присутствующий на заседании СФ глава Минприроды Александр Козлов полагает, что термин "вторичные ресурсы" мог бы решить эту проблему.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву. "Ко мне обратились 10-15 губернаторов с тем, что перерабатывающие предприятия находятся из-за штрафов на грани закрытия", - сказала Матвиенко.Она выразила недоумение, почему нельзя было раньше решить этот вопрос, из-за неурегулированности которого Росприродназдор накладывает многомиллионные штрафы на производство. "Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприроды ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?" - спросила Матвиенко Лебедева.Чиновник пояснил, что в Министерстве об этой проблеме знают. Он также полагает, что "законопроект, подготовленный сенаторами, решает отраслевые задачи". "Мы готовим положительное заключение (на документ), на следующей неделе оно выйдет", - сказал он. По мнению чиновника, на фоне роста цены на минеральные удобрения "это очень правильная составляющая".Матвиенко в заключение подчеркнула, что нельзя доводить проблему до состояния взрыва.
https://ria.ru/20210111/khozyaystvo-1589484030.html
https://ria.ru/20200805/1575413610.html
https://ria.ru/20180706/1524052305.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Или вы не погружаетесь глубоко в навоз?" – Матвиенко призвала Минсельхоз решить проблему штрафов сельхозпредприятий
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза, который можно было бы использовать как удобрение: из-за противоречий в законодательстве предприятия штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных.
2022-02-11T13:07
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772344736_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_82b245ea0d7d6a6bee0b6f4dea90baac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
13:07 11.02.2022 (обновлено: 17:58 11.02.2022)
 
Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза

Спикер СФ Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза, который можно было бы использовать как удобрение: из-за противоречий в законодательстве предприятия штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных.
На пленарном заседании Совфеда в среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов рассказал, что рабочей группой был разработан законопроект о регулировании использования отходов жизнедеятельности животных.
Лидия и Максим - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января 2021, 08:00
Как стать успешным фермером с нуля: удивительная история семьи из Сибири
"Принятие закона будет способствовать снижению применения минеральных удобрений, а значит повышению качества сельхозпродукции, снижению цены на него". Артамонов пояснил, что на сельхозпредприятия накладываются "многомиллионные и даже многомиллиардные штрафы, несмотря на разъяснения Минсельхоза, что навоз - это органическое удобрение".
Вместе с тем, контролирующие органы не принимают эти разъяснения, поскольку в законодательстве отходы от жизнедеятельности животных приравнены к отходам производства, добавил он. По словам Артамонова, такая норма не позволяет использовать навоз в сельскохозяйственном обороте.
Присутствующий на заседании СФ глава Минприроды Александр Козлов полагает, что термин "вторичные ресурсы" мог бы решить эту проблему.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа 2020, 17:48
В Финляндии откроется первая заправка, перерабатывающая газ из навоза
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву. "Ко мне обратились 10-15 губернаторов с тем, что перерабатывающие предприятия находятся из-за штрафов на грани закрытия", - сказала Матвиенко.
Она выразила недоумение, почему нельзя было раньше решить этот вопрос, из-за неурегулированности которого Росприродназдор накладывает многомиллионные штрафы на производство. "Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприроды ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?" - спросила Матвиенко Лебедева.
Чиновник пояснил, что в Министерстве об этой проблеме знают. Он также полагает, что "законопроект, подготовленный сенаторами, решает отраслевые задачи". "Мы готовим положительное заключение (на документ), на следующей неделе оно выйдет", - сказал он. По мнению чиновника, на фоне роста цены на минеральные удобрения "это очень правильная составляющая".
Матвиенко в заключение подчеркнула, что нельзя доводить проблему до состояния взрыва.
Пламя газовой конфорки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2018
6 июля 2018, 00:49Наука
Найден новый способ добычи газа из органических отходов и навоза
 
ЭкономикаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала