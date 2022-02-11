https://ria.ru/20220211/navoz-1772262369.html
Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза
Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза - РИА Новости, 11.02.2022
Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:07
2022-02-11T13:07
2022-02-11T17:58
экономика
совет федерации рф
валентина матвиенко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза, который можно было бы использовать как удобрение: из-за противоречий в законодательстве предприятия штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных.На пленарном заседании Совфеда в среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов рассказал, что рабочей группой был разработан законопроект о регулировании использования отходов жизнедеятельности животных."Принятие закона будет способствовать снижению применения минеральных удобрений, а значит повышению качества сельхозпродукции, снижению цены на него". Артамонов пояснил, что на сельхозпредприятия накладываются "многомиллионные и даже многомиллиардные штрафы, несмотря на разъяснения Минсельхоза, что навоз - это органическое удобрение".Вместе с тем, контролирующие органы не принимают эти разъяснения, поскольку в законодательстве отходы от жизнедеятельности животных приравнены к отходам производства, добавил он. По словам Артамонова, такая норма не позволяет использовать навоз в сельскохозяйственном обороте.Присутствующий на заседании СФ глава Минприроды Александр Козлов полагает, что термин "вторичные ресурсы" мог бы решить эту проблему.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву. "Ко мне обратились 10-15 губернаторов с тем, что перерабатывающие предприятия находятся из-за штрафов на грани закрытия", - сказала Матвиенко.Она выразила недоумение, почему нельзя было раньше решить этот вопрос, из-за неурегулированности которого Росприродназдор накладывает многомиллионные штрафы на производство. "Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприроды ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?" - спросила Матвиенко Лебедева.Чиновник пояснил, что в Министерстве об этой проблеме знают. Он также полагает, что "законопроект, подготовленный сенаторами, решает отраслевые задачи". "Мы готовим положительное заключение (на документ), на следующей неделе оно выйдет", - сказал он. По мнению чиновника, на фоне роста цены на минеральные удобрения "это очень правильная составляющая".Матвиенко в заключение подчеркнула, что нельзя доводить проблему до состояния взрыва.
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"Или вы не погружаетесь глубоко в навоз?" – Матвиенко призвала Минсельхоз решить проблему штрафов сельхозпредприятий
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза, который можно было бы использовать как удобрение: из-за противоречий в законодательстве предприятия штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных.
2022-02-11T13:07
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PT0M49S
РИА Новости
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экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
13:07 11.02.2022 (обновлено: 17:58 11.02.2022)
Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза
Спикер СФ Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза, который можно было бы использовать как удобрение: из-за противоречий в законодательстве предприятия штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных.
На пленарном заседании Совфеда в среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов
рассказал, что рабочей группой был разработан законопроект о регулировании использования отходов жизнедеятельности животных.
"Принятие закона будет способствовать снижению применения минеральных удобрений, а значит повышению качества сельхозпродукции, снижению цены на него". Артамонов пояснил, что на сельхозпредприятия накладываются "многомиллионные и даже многомиллиардные штрафы, несмотря на разъяснения Минсельхоза
, что навоз - это органическое удобрение".
Вместе с тем, контролирующие органы не принимают эти разъяснения, поскольку в законодательстве отходы от жизнедеятельности животных приравнены к отходам производства, добавил он. По словам Артамонова, такая норма не позволяет использовать навоз в сельскохозяйственном обороте.
Присутствующий на заседании СФ глава Минприроды Александр Козлов
полагает, что термин "вторичные ресурсы" мог бы решить эту проблему.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
обратилась к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву. "Ко мне обратились 10-15 губернаторов с тем, что перерабатывающие предприятия находятся из-за штрафов на грани закрытия", - сказала Матвиенко.
Она выразила недоумение, почему нельзя было раньше решить этот вопрос, из-за неурегулированности которого Росприродназдор накладывает многомиллионные штрафы на производство. "Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприроды ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?" - спросила Матвиенко Лебедева.
Чиновник пояснил, что в Министерстве об этой проблеме знают. Он также полагает, что "законопроект, подготовленный сенаторами, решает отраслевые задачи". "Мы готовим положительное заключение (на документ), на следующей неделе оно выйдет", - сказал он. По мнению чиновника, на фоне роста цены на минеральные удобрения "это очень правильная составляющая".
Матвиенко в заключение подчеркнула, что нельзя доводить проблему до состояния взрыва.