https://ria.ru/20220211/navoz-1772262369.html

Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза

Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза - РИА Новости, 11.02.2022

Матвиенко призвала решить проблему со штрафами за накопления навоза

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:07

2022-02-11T13:07

2022-02-11T17:58

экономика

совет федерации рф

валентина матвиенко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза, который можно было бы использовать как удобрение: из-за противоречий в законодательстве предприятия штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных.На пленарном заседании Совфеда в среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов рассказал, что рабочей группой был разработан законопроект о регулировании использования отходов жизнедеятельности животных."Принятие закона будет способствовать снижению применения минеральных удобрений, а значит повышению качества сельхозпродукции, снижению цены на него". Артамонов пояснил, что на сельхозпредприятия накладываются "многомиллионные и даже многомиллиардные штрафы, несмотря на разъяснения Минсельхоза, что навоз - это органическое удобрение".Вместе с тем, контролирующие органы не принимают эти разъяснения, поскольку в законодательстве отходы от жизнедеятельности животных приравнены к отходам производства, добавил он. По словам Артамонова, такая норма не позволяет использовать навоз в сельскохозяйственном обороте.Присутствующий на заседании СФ глава Минприроды Александр Козлов полагает, что термин "вторичные ресурсы" мог бы решить эту проблему.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву. "Ко мне обратились 10-15 губернаторов с тем, что перерабатывающие предприятия находятся из-за штрафов на грани закрытия", - сказала Матвиенко.Она выразила недоумение, почему нельзя было раньше решить этот вопрос, из-за неурегулированности которого Росприродназдор накладывает многомиллионные штрафы на производство. "Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприроды ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?" - спросила Матвиенко Лебедева.Чиновник пояснил, что в Министерстве об этой проблеме знают. Он также полагает, что "законопроект, подготовленный сенаторами, решает отраслевые задачи". "Мы готовим положительное заключение (на документ), на следующей неделе оно выйдет", - сказал он. По мнению чиновника, на фоне роста цены на минеральные удобрения "это очень правильная составляющая".Матвиенко в заключение подчеркнула, что нельзя доводить проблему до состояния взрыва.

https://ria.ru/20210111/khozyaystvo-1589484030.html

https://ria.ru/20200805/1575413610.html

https://ria.ru/20180706/1524052305.html

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"Или вы не погружаетесь глубоко в навоз?" – Матвиенко призвала Минсельхоз решить проблему штрафов сельхозпредприятий Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза, который можно было бы использовать как удобрение: из-за противоречий в законодательстве предприятия штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных. 2022-02-11T13:07 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)