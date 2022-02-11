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В Петербурге задержали пять человек, "помогавших" мигрантам встать на учет
В Петербурге задержали пять человек, "помогавших" мигрантам встать на учет - РИА Новости, 11.02.2022
В Петербурге задержали пять человек, "помогавших" мигрантам встать на учет
Пятеро подозреваемых в незаконной постановке иностранцев на миграционный учет, услугами которых воспользовались более 14 тысяч иностранных граждан, задержаны в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:09
2022-02-11T13:09
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
мигранты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Пятеро подозреваемых в незаконной постановке иностранцев на миграционный учет, услугами которых воспользовались более 14 тысяч иностранных граждан, задержаны в Петербурге, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели операцию по задержанию подозреваемых в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Организованная группа состояла из пяти человек, среди которых гражданин одной из стран дальнего зарубежья", - сказала Волк.По ее словам, подозреваемые подавали в подразделения по вопросам миграции документы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне, месте работы и пребывания.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Двое подозреваемых заключены под стражу. Двоим мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий и одной – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении."В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных", - добавила Волк.
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, мигранты
13:09 11.02.2022
 
В Петербурге задержали пять человек, "помогавших" мигрантам встать на учет

Подозреваемых в незаконной постановке на учет 14 тысяч мигрантов задержали в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Пятеро подозреваемых в незаконной постановке иностранцев на миграционный учет, услугами которых воспользовались более 14 тысяч иностранных граждан, задержаны в Петербурге, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели операцию по задержанию подозреваемых в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Организованная группа состояла из пяти человек, среди которых гражданин одной из стран дальнего зарубежья", - сказала Волк.
По ее словам, подозреваемые подавали в подразделения по вопросам миграции документы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне, месте работы и пребывания.
"Криминальный бизнес существовал с мая 2018 года… По данным следствия, криминальными услугами участников организованной группы воспользовалось более 14 тысяч иностранных граждан", - сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Двое подозреваемых заключены под стражу. Двоим мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий и одной – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных", - добавила Волк.
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