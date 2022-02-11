https://ria.ru/20220211/migranty-1772262946.html

В Петербурге задержали пять человек, "помогавших" мигрантам встать на учет

В Петербурге задержали пять человек, "помогавших" мигрантам встать на учет - РИА Новости, 11.02.2022

В Петербурге задержали пять человек, "помогавших" мигрантам встать на учет

Пятеро подозреваемых в незаконной постановке иностранцев на миграционный учет, услугами которых воспользовались более 14 тысяч иностранных граждан, задержаны в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:09

2022-02-11T13:09

2022-02-11T13:09

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

мигранты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Пятеро подозреваемых в незаконной постановке иностранцев на миграционный учет, услугами которых воспользовались более 14 тысяч иностранных граждан, задержаны в Петербурге, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели операцию по задержанию подозреваемых в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Организованная группа состояла из пяти человек, среди которых гражданин одной из стран дальнего зарубежья", - сказала Волк.По ее словам, подозреваемые подавали в подразделения по вопросам миграции документы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне, месте работы и пребывания.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Двое подозреваемых заключены под стражу. Двоим мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий и одной – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении."В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных", - добавила Волк.

https://ria.ru/20220202/nezhelatelnye-1770640343.html

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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, мигранты