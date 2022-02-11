В Петербурге задержали пять человек, "помогавших" мигрантам встать на учет
Подозреваемых в незаконной постановке на учет 14 тысяч мигрантов задержали в Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Пятеро подозреваемых в незаконной постановке иностранцев на миграционный учет, услугами которых воспользовались более 14 тысяч иностранных граждан, задержаны в Петербурге, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели операцию по задержанию подозреваемых в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Организованная группа состояла из пяти человек, среди которых гражданин одной из стран дальнего зарубежья", - сказала Волк.
По ее словам, подозреваемые подавали в подразделения по вопросам миграции документы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне, месте работы и пребывания.
"Криминальный бизнес существовал с мая 2018 года… По данным следствия, криминальными услугами участников организованной группы воспользовалось более 14 тысяч иностранных граждан", - сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Двое подозреваемых заключены под стражу. Двоим мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий и одной – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных", - добавила Волк.