Президент Татарстана наградил Токаева орденом "Дружбы"
Президент Татарстана Минниханов наградил Токаева орденом "Дружбы"
© Фото : пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи в Казани
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи в Казани
АЛМА-АТА, 11 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом "Дуслык" (Дружба) за значительный вклад в развитие сотрудничества между республиками, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
По информации пресс-службы, после завершения осмотра Казанского кремля глава Казахстана провел встречу с Миннихановым. Перед мероприятием он оставил запись в книге почетных гостей.
"Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов обсудили пути расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Казахстанский лидер проинформировал собеседника о состоявшихся накануне продуктивных переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
"Очень доволен их содержанием, результатами этой встречи. Мы, естественно, говорили о том, что Казахстан будет развивать свое сотрудничество с Татарстаном как с субъектом Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на пресс-конференции особо выделил Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и приветствовал мое решение посетить республику с рабочим визитом", - сказал Токаев.
10 февраля, 19:20Мишустин и Токаев провели переговоры
Президент Татарстана выразил Токаеву признательность за визит в Казань и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.
"В завершение встречи Рустам Минниханов наградил Касым-Жомарта Токаева орденом "Дуслык" за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами", - сообщила пресс-служба.