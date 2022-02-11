https://ria.ru/20220211/kazakhstan-1772301407.html

Президент Татарстана наградил Токаева орденом "Дружбы"

Президент Татарстана наградил Токаева орденом "Дружбы" - РИА Новости, 11.02.2022

Президент Татарстана наградил Токаева орденом "Дружбы"

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом "Дуслык" (Дружба) за значительный вклад в развитие... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:16

2022-02-11T15:16

2022-02-11T15:16

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АЛМА-АТА, 11 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом "Дуслык" (Дружба) за значительный вклад в развитие сотрудничества между республиками, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.По информации пресс-службы, после завершения осмотра Казанского кремля глава Казахстана провел встречу с Миннихановым. Перед мероприятием он оставил запись в книге почетных гостей."Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов обсудили пути расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы.Казахстанский лидер проинформировал собеседника о состоявшихся накануне продуктивных переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве."Очень доволен их содержанием, результатами этой встречи. Мы, естественно, говорили о том, что Казахстан будет развивать свое сотрудничество с Татарстаном как с субъектом Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на пресс-конференции особо выделил Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и приветствовал мое решение посетить республику с рабочим визитом", - сказал Токаев.Президент Татарстана выразил Токаеву признательность за визит в Казань и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном."В завершение встречи Рустам Минниханов наградил Касым-Жомарта Токаева орденом "Дуслык" за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами", - сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20220210/peregovory-1772153025.html

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касым-жомарт токаев, рустам минниханов, владимир путин, москва, россия, казань