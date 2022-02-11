https://ria.ru/20220211/bobsley-1772264399.html
Бобслей. Как управлять "машиной с полозьями" и о чем молится разгоняющий
Бобслей. Как управлять "машиной с полозьями" и о чем молится разгоняющий - РИА Новости, 11.02.2022
Бобслей. Как управлять "машиной с полозьями" и о чем молится разгоняющий
Бобслей в олимпийской программе очень давно, сейчас на некоторых трассах в бобах даже катают туристов. Но эта дисциплина остается одной из самых опасных и тяжелых, к примеру, из-за сильных перегрузок спортсменам нельзя совершать более трех-четырех спусков в день.
2022-02-11T13:00
2022-02-11T13:00
2022-02-11T13:21
спорт
подкаст
олимпиада
ростислав гайтюкевич
надежда сергеева
бобслей
странные виды
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Бобслей. Как управлять "машиной с полозьями" и о чем молится разгоняющий
Бобслей в олимпийской программе очень давно, сейчас на некоторых трассах в бобах даже катают туристов. Но эта дисциплина остается одной из самых опасных и тяжелых, к примеру, из-за сильных перегрузок спортсменам нельзя совершать более трех-четырех спусков в день. Молятся ли бобслеисты, чем их машина похожа на гусеничный трактор и что делать, если боб уже поехал, а запрыгнули туда не все.
audio/mpeg
Бобслей. Как управлять "машиной с полозьями" и о чем молится разгоняющий
Бобслей в олимпийской программе очень давно, сейчас на некоторых трассах в бобах даже катают туристов. Но эта дисциплина остается одной из самых опасных и тяжелых, к примеру, из-за сильных перегрузок спортсменам нельзя совершать более трех-четырех спусков в день. Молятся ли бобслеисты, чем их машина похожа на гусеничный трактор и что делать, если боб уже поехал, а запрыгнули туда не все.
audio/mpeg
Молятся ли бобслеисты, чем их машина похожа на гусеничный трактор и что делать, если боб уже поехал, а запрыгнули туда не все - рассказывают бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Надежда Сергеева. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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спорт, подкаст, олимпиада, ростислав гайтюкевич, надежда сергеева, бобслей, аудио
13:00 11.02.2022 (обновлено: 13:21 11.02.2022)
Бобслей. Как управлять "машиной с полозьями" и о чем молится разгоняющий
Бобслей в олимпийской программе очень давно, сейчас на некоторых трассах в бобах даже катают туристов. Но эта дисциплина остается одной из самых опасных и тяжелых, к примеру, из-за сильных перегрузок спортсменам нельзя совершать более трех-четырех спусков в день.