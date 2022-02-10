Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок
Минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, сейчас идет работа по обеспечению защиты данных и врачебной тайны, сказал в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
Как отметил дипломат, в конце 2021 года в Караганде стартовало производство российской вакцины "Спутник V", были получены положительные результаты исследования вакцины.
"На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились "цифровые" ведомства с тем, чтобы обеспечить надёжную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее", - сказал Стерник.
Он напомнил, что в феврале прошлого года Узбекистан сертифицировал "Спутник V" и летом начал её производство, в октябре 2021 года была выпущена первая промышленная партия в 260 тысяч доз.
Дипломат сообщил, что с Туркменистаном пока не ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, но идет тесное сотрудничество.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия планирует упорядочить признание прививочных сертификатов, в том числе по COVID-19, с рядом стран. Она отмечала, что в принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о прививочных сертификатах.