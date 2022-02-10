Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/vaktsiny-1772031467.html
Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок
Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок - РИА Новости, 10.02.2022
Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок
Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, сейчас идет работа по обеспечению защиты... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:36
2022-02-10T11:36
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
мария захарова
россия
караганда
узбекистан
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964315_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_f2cf8cdb8391cda3bb0e937b7da906ad.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, сейчас идет работа по обеспечению защиты данных и врачебной тайны, сказал в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.Как отметил дипломат, в конце 2021 года в Караганде стартовало производство российской вакцины "Спутник V", были получены положительные результаты исследования вакцины."На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились "цифровые" ведомства с тем, чтобы обеспечить надёжную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее", - сказал Стерник.Он напомнил, что в феврале прошлого года Узбекистан сертифицировал "Спутник V" и летом начал её производство, в октябре 2021 года была выпущена первая промышленная партия в 260 тысяч доз.Дипломат сообщил, что с Туркменистаном пока не ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, но идет тесное сотрудничество.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия планирует упорядочить признание прививочных сертификатов, в том числе по COVID-19, с рядом стран. Она отмечала, что в принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о прививочных сертификатах.
https://ria.ru/20220210/vaktsiny-1772012316.html
https://ria.ru/20220210/sertifikaty-1772000928.html
россия
караганда
узбекистан
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964315_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_2cf4cdf4a5b7080377c36db5f542b622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, мария захарова, россия, караганда, узбекистан, казахстан, александр стерник, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19
11:36 10.02.2022
 
Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок

Минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, сейчас идет работа по обеспечению защиты данных и врачебной тайны, сказал в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
Как отметил дипломат, в конце 2021 года в Караганде стартовало производство российской вакцины "Спутник V", были получены положительные результаты исследования вакцины.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10:23Распространение коронавируса
Франция не хочет говорить на тему взаимного признания вакцин, заявил посол
"На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились "цифровые" ведомства с тем, чтобы обеспечить надёжную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее", - сказал Стерник.
Он напомнил, что в феврале прошлого года Узбекистан сертифицировал "Спутник V" и летом начал её производство, в октябре 2021 года была выпущена первая промышленная партия в 260 тысяч доз.
Дипломат сообщил, что с Туркменистаном пока не ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, но идет тесное сотрудничество.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия планирует упорядочить признание прививочных сертификатов, в том числе по COVID-19, с рядом стран. Она отмечала, что в принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о прививочных сертификатах.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
09:09Распространение коронавируса
Россия и Индия работают над взаимным признанием сертификатов о вакцинации
 
Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоМария ЗахароваРоссияКарагандаУзбекистанКазахстанАлександр СтерникВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала