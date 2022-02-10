https://ria.ru/20220210/vaktsiny-1772031467.html

Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок

Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок - РИА Новости, 10.02.2022

Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок

Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, сейчас идет работа по обеспечению защиты... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:36

2022-02-10T11:36

2022-02-10T11:36

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здоровье - общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, сейчас идет работа по обеспечению защиты данных и врачебной тайны, сказал в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.Как отметил дипломат, в конце 2021 года в Караганде стартовало производство российской вакцины "Спутник V", были получены положительные результаты исследования вакцины."На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились "цифровые" ведомства с тем, чтобы обеспечить надёжную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее", - сказал Стерник.Он напомнил, что в феврале прошлого года Узбекистан сертифицировал "Спутник V" и летом начал её производство, в октябре 2021 года была выпущена первая промышленная партия в 260 тысяч доз.Дипломат сообщил, что с Туркменистаном пока не ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, но идет тесное сотрудничество.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия планирует упорядочить признание прививочных сертификатов, в том числе по COVID-19, с рядом стран. Она отмечала, что в принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о прививочных сертификатах.

https://ria.ru/20220210/vaktsiny-1772012316.html

https://ria.ru/20220210/sertifikaty-1772000928.html

россия

караганда

узбекистан

казахстан

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в мире, здоровье - общество, мария захарова, россия, караганда, узбекистан, казахстан, александр стерник, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19