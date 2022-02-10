https://ria.ru/20220210/tokaev-1772137505.html

Путин пригласил Токаева принять участие в ПМЭФ

Путин пригласил Токаева принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 10.02.2022

Путин пригласил Токаева принять участие в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:06

2022-02-10T18:06

2022-02-10T18:42

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

москва

санкт-петербург

пмэф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве одного из главных гостей.Путин поблагодарил Токаева за поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, а также заявил, что РФ высоко ценит согласие Казахстана выступить страной-партнером международной промышленной выставке "Иннопром", которая традиционно проходит в Екатеринбурге."Упомяну и то, что в ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей. Надеемся, что он примет наше приглашение, а также всегда ждём на форуме в Санкт-Петербурге солидную организацию казахстанских политиков, бизнесменов и общественных деятелей", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров.

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772113646.html

казахстан

россия

москва

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владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, москва, санкт-петербург, пмэф