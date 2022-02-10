https://ria.ru/20220210/nato-1772064529.html
НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря
НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря - РИА Новости, 10.02.2022
НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря
НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:35
2022-02-10T13:35
2022-02-10T14:28
нато
безопасность
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости. НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии, заявил генсек Йенс Столтенберг.Глава блока также добавил, что сегодня армия Украины подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году."Они (силы обороны Украины. — Прим. ред.) лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются", — сказал он.По словам Столтенберга, "Великобритания, другие члены альянса оказывают поддержку силам обороны Украины, чтобы они могли защищаться, это право каждой нации".В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать западные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220207/kaski-1771386435.html
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нато, безопасность, йенс столтенберг
13:35 10.02.2022 (обновлено: 14:28 10.02.2022)
НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря
Генсек Столтенберг: НАТО может разместить боевые группы в Румынии, в районе Черного моря