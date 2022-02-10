Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/nato-1772058012.html
Британия и НАТО договорились об укреплении альянса, заявил Джонсон
Британия и НАТО договорились об укреплении альянса, заявил Джонсон - РИА Новости, 10.02.2022
Британия и НАТО договорились об укреплении альянса, заявил Джонсон
Великобритания и НАТО договорились об укреплении обороноспособности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции с генсеком... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:14
2022-02-10T14:28
в мире
борис джонсон
дмитрий песков
россия
киев
лондон
нато
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_0:181:2884:1803_1920x0_80_0_0_582a0f4e612eae68473c93f324b6847a.jpg
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Великобритания и НАТО договорились об укреплении обороноспособности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом."Сегодня я согласовал с генеральным секретарём пакет поддержки для дальнейшего укрепления нашей коллективной безопасности, включая отправку войск, самолетов и кораблей для защиты НАТО с севера до юга", - сказал Джонсон.По его словам, Европа переживает сильнейший за десятилетия кризис в области безопасности.Предложение Лондона по укреплению безопасности НАТО включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье, сообщила ранее канцелярия Джонсона.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220210/vsu-1772063008.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/nato-1772075950.html
россия
киев
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_49b185ed74d71f346b36af39d34197a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, дмитрий песков, россия, киев, лондон, нато, йенс столтенберг
13:14 10.02.2022 (обновлено: 14:28 10.02.2022)
 
Британия и НАТО договорились об укреплении альянса, заявил Джонсон

Премьер Джонсон: Британия и НАТО договорились об укреплении обороноспособности альянса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита "Группы двадцати" в Риме.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита Группы двадцати в Риме. - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита "Группы двадцати" в Риме.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Великобритания и НАТО договорились об укреплении обороноспособности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
"Сегодня я согласовал с генеральным секретарём пакет поддержки для дальнейшего укрепления нашей коллективной безопасности, включая отправку войск, самолетов и кораблей для защиты НАТО с севера до юга", - сказал Джонсон.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:30
ВСУ благодаря НАТО гораздо сильнее, чем в 2014 году, заявил Столтенберг
По его словам, Европа переживает сильнейший за десятилетия кризис в области безопасности.
Предложение Лондона по укреплению безопасности НАТО включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье, сообщила ранее канцелярия Джонсона.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
14:16В мире
Генсек НАТО заявил о планах разместить войска у Черного моря
 
В миреБорис ДжонсонДмитрий ПесковРоссияКиевЛондонНАТОЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала