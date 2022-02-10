13:14 10.02.2022 (обновлено: 14:28 10.02.2022)
Британия и НАТО договорились об укреплении альянса, заявил Джонсон
Премьер Джонсон: Британия и НАТО договорились об укреплении обороноспособности альянса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита "Группы двадцати" в Риме.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита "Группы двадцати" в Риме.. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Великобритания и НАТО договорились об укреплении обороноспособности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
"Сегодня я согласовал с генеральным секретарём пакет поддержки для дальнейшего укрепления нашей коллективной безопасности, включая отправку войск, самолетов и кораблей для защиты НАТО с севера до юга", - сказал Джонсон.
По его словам, Европа переживает сильнейший за десятилетия кризис в области безопасности.
Предложение Лондона по укреплению безопасности НАТО включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье, сообщила ранее канцелярия Джонсона.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.