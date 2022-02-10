https://ria.ru/20220210/nato-1772058012.html

Британия и НАТО договорились об укреплении альянса, заявил Джонсон

Британия и НАТО договорились об укреплении альянса, заявил Джонсон - РИА Новости, 10.02.2022

Британия и НАТО договорились об укреплении альянса, заявил Джонсон

Великобритания и НАТО договорились об укреплении обороноспособности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции с генсеком... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:14

2022-02-10T13:14

2022-02-10T14:28

в мире

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йенс столтенберг

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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Великобритания и НАТО договорились об укреплении обороноспособности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом."Сегодня я согласовал с генеральным секретарём пакет поддержки для дальнейшего укрепления нашей коллективной безопасности, включая отправку войск, самолетов и кораблей для защиты НАТО с севера до юга", - сказал Джонсон.По его словам, Европа переживает сильнейший за десятилетия кризис в области безопасности.Предложение Лондона по укреплению безопасности НАТО включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье, сообщила ранее канцелярия Джонсона.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220210/vsu-1772063008.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/nato-1772075950.html

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в мире, борис джонсон, дмитрий песков, россия, киев, лондон, нато, йенс столтенберг