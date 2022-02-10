https://ria.ru/20220210/nato-1772057199.html
Министры обороны НАТО обсудят усиление организации
Министры обороны НАТО обсудят усиление организации - РИА Новости, 10.02.2022
Министры обороны НАТО обсудят усиление организации
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны 16-17 февраля обсудят усиление НАТО, в том числе боевых групп на юго-востоке блока. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:11
2022-02-10T13:11
2022-02-10T13:30
в мире
нато
борис джонсон
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны 16-17 февраля обсудят усиление НАТО, в том числе боевых групп на юго-востоке блока."На следующей неделе министры обороны НАТО рассмотрят варианты дальнейшего усиления безопасности союзников по альянсу. Это включает возможность направления дополнительных боевых групп на юго-восток альянса", - сообщил он на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.
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в мире, нато, борис джонсон, йенс столтенберг
13:11 10.02.2022 (обновлено: 13:30 10.02.2022)
Министры обороны НАТО обсудят усиление организации
Глава НАТО Столтенберг заявил, что министры обороны альянса обсудят усиление организации