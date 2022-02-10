https://ria.ru/20220210/nato-1772057199.html

Министры обороны НАТО обсудят усиление организации

Министры обороны НАТО обсудят усиление организации - РИА Новости, 10.02.2022

Министры обороны НАТО обсудят усиление организации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны 16-17 февраля обсудят усиление НАТО, в том числе боевых групп на юго-востоке блока. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:11

2022-02-10T13:11

2022-02-10T13:30

в мире

нато

борис джонсон

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны 16-17 февраля обсудят усиление НАТО, в том числе боевых групп на юго-востоке блока."На следующей неделе министры обороны НАТО рассмотрят варианты дальнейшего усиления безопасности союзников по альянсу. Это включает возможность направления дополнительных боевых групп на юго-восток альянса", - сообщил он на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.

https://ria.ru/20220208/rasshirenie-1771595410.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, борис джонсон, йенс столтенберг