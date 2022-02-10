https://ria.ru/20220210/nato-1772056735.html

Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия — НАТО

Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия — НАТО - РИА Новости, 10.02.2022

Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с приглашением продолжить серию встреч в рамках Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:11

2022-02-10T13:11

2022-02-10T13:25

безопасность

нато

россия

йенс столтенберг

сергей лавров

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с приглашением продолжить серию встреч в рамках Совета Россия-НАТО."Сегодня я направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову, повторив мое приглашение России продолжить наш диалог в рамках серии встреч в Совете Россия-НАТО, чтобы найти дипломатический путь вперед", - сказал он на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.Он добавил, что НАТО "готова выслушать озабоченности России, а также обсуждать пути укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772001384.html

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безопасность, нато, россия, йенс столтенберг, сергей лавров, совет россия-нато