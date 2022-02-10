https://ria.ru/20220210/khilkevich-1772114055.html

Ревнует: Хилькевич рассказала об отношении супруга к ее работе

Ревнует: Хилькевич рассказала об отношении супруга к ее работе - РИА Новости, 10.02.2022

Ревнует: Хилькевич рассказала об отношении супруга к ее работе

Анна Хилькевич рассказала, как супруг Артур Волков относится к ее работе, в частности, съемкам в откровенных сценах. Мнением она поделилась в сторис личного... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:54

2022-02-10T18:54

2022-02-10T18:55

шоубиз

анна хилькевич

знаменитости

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Анна Хилькевич рассказала, как супруг Артур Волков относится к ее работе, в частности, съемкам в откровенных сценах. Мнением она поделилась в сторис личного Instagram-аккаунта. "Думаю, что муж меня ревнует. Если не ревнует, то точно приятного мало. Такая профессия и ее издержки. Но Артур знает, что мне можно доверять", — считает актриса. Анна Хилькевич известна по роли Маши Беловой в "Универе. Новая общага". 6-го декабря на канале "ТНТ" стартовало продолжение сериала. Этот проект называется "Универ. 10 лет спустя". В новых эпизодах действие разворачивается через десять лет после событий, показанных в последнем сезоне шоу.Волков и Хилькевич поженились в 2015 году. Пара воспитывает двух дочерей. Ранее Анна рассказывала, как ей дается материнство.

https://ria.ru/20210621/khilkevich-1737908548.html

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анна хилькевич, знаменитости