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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211115/univer-1759141898.html
Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя"
Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя" - РИА Новости, 15.11.2021
Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя"
Показ продолжения комедийного сериала "Универ", получившего название "Универ. 10 лет спустя", начнется 6 декабря, сообщили в пресс-службе телеканала "ТНТ". РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:17
2021-11-15T17:17
культура
новости культуры
кино и сериалы
александр мартынов
настасья самбурская
анна хилькевич
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Показ продолжения комедийного сериала "Универ", получившего название "Универ. 10 лет спустя", начнется 6 декабря, сообщили в пресс-службе телеканала "ТНТ". Популярный ситком о веселой студенческой жизни создали в жанре драмеди, из-за чего изменился подход к съемкам и хронометраж. "Серии будут длиться по часу, а сам сериал займет вечерний эфирный слот – 20:00", — отметили в пресс-службе. В новом "Универе" к своим ролям вернется золотой состав: Анна Хилькевич, Настасья Самбурская, Анна Кузина, Стас Ярушин, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Александр Стекольников. К ним также присоединятся Алексей Серебряков и Анатолий Белый.В новых эпизодах действие развернется через десять лет после событий, рассказанных в последнем сезоне шоу. Майкл (Кещан) — без работы и сидеть дома с дочками. У сына олигарха Антона (Ярушин) в жизни тоже все складывается не очень — отец лишил его состояния, да и любимая девушка Кристина (Самбурская) не с ним. Маша (Хилькевич) мечтает о детях, а вот ее спутник Валя (Стекольников) — нет. А Яна (Кузина) ушла от мужа и занялась карьерой.
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новости культуры, кино и сериалы, александр мартынов, настасья самбурская, анна хилькевич
17:17 15.11.2021
 
Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя"

Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ" Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
Кадр из сериала Универ. 10 лет спустя
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Показ продолжения комедийного сериала "Универ", получившего название "Универ. 10 лет спустя", начнется 6 декабря, сообщили в пресс-службе телеканала "ТНТ".
Популярный ситком о веселой студенческой жизни создали в жанре драмеди, из-за чего изменился подход к съемкам и хронометраж. "Серии будут длиться по часу, а сам сериал займет вечерний эфирный слот – 20:00", — отметили в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ" Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
Кадр из сериала Универ. 10 лет спустя
1 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ" Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
Кадр из сериала Универ. 10 лет спустя
2 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ" Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
Кадр из сериала Универ. 10 лет спустя
3 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
1 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
2 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
3 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
В новом "Универе" к своим ролям вернется золотой состав: Анна Хилькевич, Настасья Самбурская, Анна Кузина, Стас Ярушин, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Александр Стекольников. К ним также присоединятся Алексей Серебряков и Анатолий Белый.
"Вернуться к старой роли – это крутые ощущения. Тем более, эта роль мне очень нравилась, как нравился сам сериал, нравилось проводить время на площадке. Это же комедия, мы на съемках постоянно умирали от смеха. Правда, и от усталости тоже, но это забывается, а вот смех… Я за несколько сезонов точно насмеяла себе пару лет жизни. В общем, я с удовольствием окунулась в эту атмосферу снова", — приводят слова Самбурской.
В новых эпизодах действие развернется через десять лет после событий, рассказанных в последнем сезоне шоу. Майкл (Кещан) — без работы и сидеть дома с дочками. У сына олигарха Антона (Ярушин) в жизни тоже все складывается не очень — отец лишил его состояния, да и любимая девушка Кристина (Самбурская) не с ним. Маша (Хилькевич) мечтает о детях, а вот ее спутник Валя (Стекольников) — нет. А Яна (Кузина) ушла от мужа и занялась карьерой.
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КультураНовости культурыКино и сериалыАлександр МартыновНастасья СамбурскаяАнна Хилькевич
 
 
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