https://ria.ru/20211115/univer-1759141898.html

Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя"

Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя" - РИА Новости, 15.11.2021

Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя"

Показ продолжения комедийного сериала "Универ", получившего название "Универ. 10 лет спустя", начнется 6 декабря, сообщили в пресс-службе телеканала "ТНТ". РИА Новости, 15.11.2021

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2021-11-15T17:17

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кино и сериалы

александр мартынов

настасья самбурская

анна хилькевич

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Показ продолжения комедийного сериала "Универ", получившего название "Универ. 10 лет спустя", начнется 6 декабря, сообщили в пресс-службе телеканала "ТНТ". Популярный ситком о веселой студенческой жизни создали в жанре драмеди, из-за чего изменился подход к съемкам и хронометраж. "Серии будут длиться по часу, а сам сериал займет вечерний эфирный слот – 20:00", — отметили в пресс-службе. В новом "Универе" к своим ролям вернется золотой состав: Анна Хилькевич, Настасья Самбурская, Анна Кузина, Стас Ярушин, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Александр Стекольников. К ним также присоединятся Алексей Серебряков и Анатолий Белый.В новых эпизодах действие развернется через десять лет после событий, рассказанных в последнем сезоне шоу. Майкл (Кещан) — без работы и сидеть дома с дочками. У сына олигарха Антона (Ярушин) в жизни тоже все складывается не очень — отец лишил его состояния, да и любимая девушка Кристина (Самбурская) не с ним. Маша (Хилькевич) мечтает о детях, а вот ее спутник Валя (Стекольников) — нет. А Яна (Кузина) ушла от мужа и занялась карьерой.

https://ria.ru/20211103/sorokina-1757504151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, александр мартынов, настасья самбурская, анна хилькевич