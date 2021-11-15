Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя"
Объявлена дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ" Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Показ продолжения комедийного сериала "Универ", получившего название "Универ. 10 лет спустя", начнется 6 декабря, сообщили в пресс-службе телеканала "ТНТ".
Популярный ситком о веселой студенческой жизни создали в жанре драмеди, из-за чего изменился подход к съемкам и хронометраж. "Серии будут длиться по часу, а сам сериал займет вечерний эфирный слот – 20:00", — отметили в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ" Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
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Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ" Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
2 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ" Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
3 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
1 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
2 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
3 из 3
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"
В новом "Универе" к своим ролям вернется золотой состав: Анна Хилькевич, Настасья Самбурская, Анна Кузина, Стас Ярушин, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Александр Стекольников. К ним также присоединятся Алексей Серебряков и Анатолий Белый.
"Вернуться к старой роли – это крутые ощущения. Тем более, эта роль мне очень нравилась, как нравился сам сериал, нравилось проводить время на площадке. Это же комедия, мы на съемках постоянно умирали от смеха. Правда, и от усталости тоже, но это забывается, а вот смех… Я за несколько сезонов точно насмеяла себе пару лет жизни. В общем, я с удовольствием окунулась в эту атмосферу снова", — приводят слова Самбурской.
В новых эпизодах действие развернется через десять лет после событий, рассказанных в последнем сезоне шоу. Майкл (Кещан) — без работы и сидеть дома с дочками. У сына олигарха Антона (Ярушин) в жизни тоже все складывается не очень — отец лишил его состояния, да и любимая девушка Кристина (Самбурская) не с ним. Маша (Хилькевич) мечтает о детях, а вот ее спутник Валя (Стекольников) — нет. А Яна (Кузина) ушла от мужа и занялась карьерой.