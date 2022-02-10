В Карабахе нашли несколько мест массовых захоронений, заявили в Баку
Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил, что в Карабахе нашли места массовых захоронений
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района. Архивное фото
БАКУ, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что после перехода осенью 2020 года под контроль Баку ряда районов в Карабахе там нашли несколько мест массовых захоронений.
По его словам, речь не идет "о тысячах людей".
"Но, по крайней мере, определенное количество человеческих останков было найдено. Если Азербайджан за короткое время смог выявить и найти их на освобожденных от оккупации территориях, то армянская сторона, совершившая эти деяния, лучше осведомлена об этом. Поэтому нелогичные объяснения министерства иностранных дел Армении по поводу пропавших без вести не могут иметь под собой никаких оснований. Мы уверены, что международное сообщество не примет этого. Азербайджан продолжит свою деятельность в этом направлении", - заявил Байрамов журналистам.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что у Еревана нет обязательств информировать Баку о местах массового захоронения азербайджанцев, погибших во время первой карабахской войны.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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