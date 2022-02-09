https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре

В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре - РИА Новости, 09.02.2022

В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре

Иногда очень хорошие мысли появляются на свет у совершенно неэффектных родителей. Майкл Рейган — это кто? По сути, пустое место, если не считать того, что он —... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:00

2022-02-09T08:00

2022-02-09T07:59

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Иногда очень хорошие мысли появляются на свет у совершенно неэффектных родителей. Майкл Рейган — это кто? По сути, пустое место, если не считать того, что он — сын того самого Рейгана, который Рональд. Занят Майкл тем, что продает одновременно множеству глухо провинциальных изданий США свою регулярную колонку (это называется "синдицированный колумнист"). Уровень интеллекта… ну, есть такие обозреватели, которые никогда в жизни не написали ничего, кроме того, что другие до них высказали уже множество раз.Амплуа — "злой дедушка", из тех, кто по любому поводу свирепо скрежещет, что при матушке Екатерине (дядюшке Сталине, папе Рональде) ни одна пушка в Европе без нашего соизволения не могла выстрелить. В общем, Майкл Рейган — это более чем рядовой представитель растущего и крепнущего консервативного фланга американской публицистики, и совершенно неясно, почему именно его осенила эта простая и эффектная мысль.А именно: не надо бояться того, что Россия начнет третью мировую войну из-за Украины. "Третья мировая война началась несколько десятков лет назад. Это мы против Китая, а не России — и мы проигрываем".Мысль хороша не тем, что тут опять не Россия, а Китай обозначается как главный враг США и Запада. Это не новость; волна лютой и для нормального человека необъяснимой ненависти к Китаю поднялась в Америке несколько лет назад и стала там официальной идеологией при рейганообразном президенте Трампе. И если кому-то хочется новостей на эту тему — чего же проще, в Пекине ведь идут Олимпийские игры. Не проходит и дня, чтобы кто-то в США или союзных им государствах что-то на эту тему не высказал бы.Интересный эксперимент — вбить в строку поиска слова "Китай, Олимпиада, нацисты" и получить настоящий селевой поток ненависти. Вот свежий шедевр на эту тему в The Washington Post. Но стартовала эта кампания еще в прошлом году — посмотрим хотя бы на выступление Никки Хейли, которая при Трампе была представителем США в ООН. Ее мысль развивается так: да если бы мы, американцы, в 1936 году знали, что будет делать Германия дальше, то никогда бы не послали на берлинские Игры свою команду.Вы думаете, что сравнивать Китай с нацистским режимом — это за гранью шизофрении? Но Никки говорит, что Китай хуже. Потому что в 1936 году Гитлер только разворачивал свои приготовления, а Китай уже сегодня угрожает всем, кому только можно.И дальше она выдает весь список доказанных фальшивок, которые уже который год гуляют по Америке и за ее пределами: Китай угрожает Тайваню, угнетает тибетцев, гонконгцев, но прежде всего уйгуров. Культуру этого народа стирают с лица земли, женщин этой национальности поголовно стерилизуют и насилуют, а они заявляют, что китайцы хотят уничтожить их всех. (Здесь можно напомнить о том, откуда взялись эти обвинения и как они лопнули.)Ах, уйгуры? И вот на открытии пекинской Олимпиады идет финальный этап эстафеты олимпийского огня, в котором участвуют знаменитые китайские спортсмены трех поколений. И последний факел на постамент установили 21-летний Чжао Цзявэнь, представитель коренной национальности, и 20-летняя Динигээр Иламуцзян, уйгурка.Да это вызов! Вы же понимаете, какое в ответ раздалось шипение. Наследница Никки Хейли на ооновском посту, Линда Томас-Гринфилд, немедленно заявила, что налицо "попытки китайцев отвлечь нас от реальной проблемы — что уйгуров пытают".И бесполезно отвечать ей так, как это делают сегодня в Китае: что Игры несут миру дух солидарности, что спорт обещает человечеству уверенность в построении мирной и процветающей эпохи.Какая там мирная эпоха: идет война. Ну, не совсем такая, как считает Майкл Рейган, чья идея в том, что это Китай уже десятилетия назад планировал задавить Америку. А что если все происходящее в последнее десятилетие (точнее, чуть больше десяти лет) на самом деле третья мировая, просто она ведется не теми методами, как это было в две предыдущие?Ядерное оружие — такая штука, что может заставить кого угодно найти иные способы побеждать противника. Вот мы и наблюдаем — вернее, участвуем, раз уж нас втянули — попытки изобрести нечто вроде бесконтактного спарринга в карате, когда кулак или нога останавливаются в миллиметре от мишени. Но победа-то в этом случае все равно засчитывается. Вот откуда все эти бессмысленные с чисто военной точки зрения перемещения американских войск в Восточную Европу. Не говоря о том, что технология ведения войны с системным противником чужими руками, где-то на территории Африки или Азии, эта штука отработана еще при войне холодной. Ангола, Вьетнам — все это уже было. Просто теперь на роль Анголы намечается Украина, тем более что по уровню жизни последняя к Африке подтягивается.Здесь надо напомнить, что и в бесконтактном карате постоянно случаются ошибки и какие-то удары доходят до цели реально. Но нельзя же совсем ничего не делать: ситуация, когда какая-то страна, неважно, как она называется, может получить достаточную экономическую мощь, чтобы в весьма теоретическом конфликте противостоять Западу, — такого, по мнению этого самого Запада, просто не должно быть. Наносить ядерные удары по такому конкуренту смертельно опасно, однако это не означает, что воевать иными способами нельзя.Мировые войны ведутся за пост лидера, главный итог Второй мировой был в том, что сверхдержавой стали США вместо Британской империи. А то, что произошли перестановки на прочих лидерских позициях, — это уже второй вопрос. В любом случае пусть даже теоретический вызов американскому лидерству со стороны Китая — вполне понятный повод для третьей мировой. Хотя реально ситуация больше похожа на Первую мировую, потому что одновременно идет попытка учинить внутри западных и всех прочих обществ настоящий идеологический переворот, то есть всемирную революцию.Если все происходящее и есть гибридная третья мировая, то можно легко понять и действия по нанесению противникам экономического ущерба (санкции), и организацию против них подрывных акций (всякого рода революции и идейные диверсии), и еще одну особенность происходящего: дикое вранье и неадекватные выступления чиновников какого угодно уровня. Выстраиваются не просто воздушные замки, а целые воздушные империи ужасов. И если в мирное время такое вранье и прочие описанные акции считаются недопустимыми и позорными, то в военное — это заслуга.

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/ssha-1771536394.html

https://ria.ru/20210228/postpravda-1599247221.html

https://ria.ru/20220206/voyna-1771351615.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/politika-1770170459.html

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авторы, оон, россия, восточная европа, никки хэйли, сша, африка, китай