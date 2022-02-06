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Третья мировая уже идет. Назван проигравший
В США заявили о проигрыше в третьей мировой войне - РИА Новости, 06.02.2022
Третья мировая уже идет. Назван проигравший
Американский политолог Майкл Рейган в статье для Daily Freeman заявил, что, по его мнению,третья мировая война длится несколько десятилетий, и США в ней... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T18:23
2022-02-06T18:23
в мире
сша
россия
китай
нато
северный поток
восточная европа
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американский политолог Майкл Рейган в статье для Daily Freeman заявил, что, по его мнению,третья мировая война длится несколько десятилетий, и США в ней проигрывают против Китая.Эксперт раскритиковал президента США Джо Байдена за отправку трех тысяч военных в Восточную Европу, чтобы противостоять якобы "российскому вторжению" на Украину". По словам Рейгана, "настоящий лидер" поставил бы перед Россией ультиматум, перекрыл бы газопровод "Северный поток", ведущий в Германию и наполнил весь мир дешевым топливом, открыв трубопровод Keystone.Но в то же время Рейган призвал не считать Россию главной угрозой для Америки, а обратить внимание на Китай."Вся наша экономика опасно зависит от Китая и его заводов", — написал политолог.Он пояснил, что речь не только об одежде, обуви и электронике, но и о домашних тестах на коронавирус. Политолог обратил внимание на растущий военный и экономический потенциал Китая, а также на усиливающиеся позиции Пекина на международной арене. По оценкам Рейгана, страна уже четверть века "демонстрирует мускулы" во всем мире.Он также призвал не бояться того, что Россия начнет "Третью мировую войну из-за Украины"."Третья мировая война началась несколько десятков лет назад. Это мы против Китая, а не России — и мы проигрываем", — подытожил Рейган.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220110/ukraina-1767141095.html
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сша
россия
китай
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в мире, сша, россия, китай, нато, северный поток, восточная европа
18:23 06.02.2022
 
В США заявили о проигрыше в третьей мировой войне

Американский политолог Рейган: США проигрывают третью мировую против Китая

© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американский политолог Майкл Рейган в статье для Daily Freeman заявил, что, по его мнению,третья мировая война длится несколько десятилетий, и США в ней проигрывают против Китая.
Эксперт раскритиковал президента США Джо Байдена за отправку трех тысяч военных в Восточную Европу, чтобы противостоять якобы "российскому вторжению" на Украину". По словам Рейгана, "настоящий лидер" поставил бы перед Россией ультиматум, перекрыл бы газопровод "Северный поток", ведущий в Германию и наполнил весь мир дешевым топливом, открыв трубопровод Keystone.
Но в то же время Рейган призвал не считать Россию главной угрозой для Америки, а обратить внимание на Китай.
"Вся наша экономика опасно зависит от Китая и его заводов", — написал политолог.
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10 января, 12:05
В США раскрыли истинную причину отказа от войны с Россией из-за Украины
Он пояснил, что речь не только об одежде, обуви и электронике, но и о домашних тестах на коронавирус. Политолог обратил внимание на растущий военный и экономический потенциал Китая, а также на усиливающиеся позиции Пекина на международной арене. По оценкам Рейгана, страна уже четверть века "демонстрирует мускулы" во всем мире.
Он также призвал не бояться того, что Россия начнет "Третью мировую войну из-за Украины".
"Третья мировая война началась несколько десятков лет назад. Это мы против Китая, а не России — и мы проигрываем", — подытожил Рейган.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.
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В США предложили "сдать" Украину и Прибалтику, чтобы "не злить Россию"
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
 
В миреСШАРоссияКитайНАТОСеверный потокВосточная Европа
 
 
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