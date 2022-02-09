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В РПЦ высказались о священнике, поддержавшем Навального
В РПЦ высказались о священнике, поддержавшем Навального - РИА Новости, 09.02.2022
В РПЦ высказались о священнике, поддержавшем Навального
Поведение бывшего пресс-секретаря Мелекесской епархии Георгия Сухобокого, заявившего об отъезде из России якобы из-за угроз в его адрес, говорит о том, что... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:33
2022-02-09T11:33
2022-02-09T11:33
религия
алексей навальный
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Поведение бывшего пресс-секретаря Мелекесской епархии Георгия Сухобокого, заявившего об отъезде из России якобы из-за угроз в его адрес, говорит о том, что принятые епархией в его отношении меры были правильными, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее Сухобокий на своей странице в Facebook, комментируя присуждение Алексею Навальному премии имени Андрея Сахарова, написал, что раньше он "его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку". Сухобокий также выложил в сеть запись телефонных разговоров с епископом Мелекесским Диодором (Исаевым), который его раскритиковал за политические высказывания. 11 января епархиальный суд Мелекесской епархии лишил Сухобокова, запрещенного ранее в служении, священнического сана за вступление во второй брак во священстве.Во вторник Сухобокий сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что "покинул Россию из-за угроз, которые продолжал получать из Мелекесской епархии"."Все поведение этого священника, начиная от того, когда он стал заниматься политикой, до сего момента, свидетельствует о том, что решение в его отношении было принято правильное. К сожалению, для некоторых клириков, которые по непонятным до конца причинам стали священниками, идея политической миграции является привлекательной. Если их не держит в России ни ответственность перед своей паствой, ни желание быть для нее наставником и отцом, можно только пожалеть об их дальнейшей судьбе", - сказал Кипшидзе РИА Новости.Человек, который вовлекается в политическую борьбу, не должен находиться в священном сане, потому что священническое служение исключает заявления, подобные тому, которые делает и делал Сухобокий, подчеркнул Кипшидзе.
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алексей навальный
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Поведение бывшего пресс-секретаря Мелекесской епархии Георгия Сухобокого, заявившего об отъезде из России якобы из-за угроз в его адрес, говорит о том, что принятые епархией в его отношении меры были правильными, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Сухобокий на своей странице в Facebook, комментируя присуждение Алексею Навальному премии имени Андрея Сахарова, написал, что раньше он "его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку". Сухобокий также выложил в сеть запись телефонных разговоров с епископом Мелекесским Диодором (Исаевым), который его раскритиковал за политические высказывания. 11 января епархиальный суд Мелекесской епархии лишил Сухобокова, запрещенного ранее в служении, священнического сана за вступление во второй брак во священстве.
Во вторник Сухобокий сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что "покинул Россию из-за угроз, которые продолжал получать из Мелекесской епархии".
"Все поведение этого священника, начиная от того, когда он стал заниматься политикой, до сего момента, свидетельствует о том, что решение в его отношении было принято правильное. К сожалению, для некоторых клириков, которые по непонятным до конца причинам стали священниками, идея политической миграции является привлекательной. Если их не держит в России ни ответственность перед своей паствой, ни желание быть для нее наставником и отцом, можно только пожалеть об их дальнейшей судьбе", - сказал Кипшидзе РИА Новости.
Человек, который вовлекается в политическую борьбу, не должен находиться в священном сане, потому что священническое служение исключает заявления, подобные тому, которые делает и делал Сухобокий, подчеркнул Кипшидзе.