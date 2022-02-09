Пашинян заявил, что Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку
Премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Армения готова открыть не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение с Азербайджаном, сказал в среду в ходе правительственного часа в парламенте армянский премьер Никол Пашинян.
"Что касается (автомобильных – ред.) дорог, после встреч в Брюсселе и Сочи мы разработали предложения и передали азербайджанской стороне, российским и международным партнерам, и после положительного ответа со стороны Азербайджана готовы реализовать процесс строительства и восстановления автотранспортных маршрутов", - сказал Пашинян.
Говоря о перспективах возобновления железнодорожного сообщения, глава правительства отметил, что железная дорога должна действовать в соответствии с международными правилами в рамках законодательств и суверенитета стран, и нужно согласовать параметры для стыковки железных дорог.
"По сути, это станет путем международных грузоперевозок и поэтому важно, чтобы мы как можно быстрее де-юре это зафиксировали, подписали документ, если потребуется ратификация, то и ратифицировали", - отметил Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.