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Пашинян заявил, что Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку
Пашинян заявил, что Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку - РИА Новости, 09.02.2022
Пашинян заявил, что Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку
Армения готова открыть не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение с Азербайджаном, сказал в среду в ходе правительственного часа в парламенте... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:56
2022-02-09T16:56
в мире
москва
армения
азербайджан
никол пашинян
ереван
баку
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ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Армения готова открыть не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение с Азербайджаном, сказал в среду в ходе правительственного часа в парламенте армянский премьер Никол Пашинян."Что касается (автомобильных – ред.) дорог, после встреч в Брюсселе и Сочи мы разработали предложения и передали азербайджанской стороне, российским и международным партнерам, и после положительного ответа со стороны Азербайджана готовы реализовать процесс строительства и восстановления автотранспортных маршрутов", - сказал Пашинян.Говоря о перспективах возобновления железнодорожного сообщения, глава правительства отметил, что железная дорога должна действовать в соответствии с международными правилами в рамках законодательств и суверенитета стран, и нужно согласовать параметры для стыковки железных дорог."По сути, это станет путем международных грузоперевозок и поэтому важно, чтобы мы как можно быстрее де-юре это зафиксировали, подписали документ, если потребуется ратификация, то и ратифицировали", - отметил Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, москва, армения, азербайджан, никол пашинян, ереван, баку
16:56 09.02.2022
 
Пашинян заявил, что Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку

Премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Армения готова открыть не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение с Азербайджаном, сказал в среду в ходе правительственного часа в парламенте армянский премьер Никол Пашинян.
"Что касается (автомобильных – ред.) дорог, после встреч в Брюсселе и Сочи мы разработали предложения и передали азербайджанской стороне, российским и международным партнерам, и после положительного ответа со стороны Азербайджана готовы реализовать процесс строительства и восстановления автотранспортных маршрутов", - сказал Пашинян.
Говоря о перспективах возобновления железнодорожного сообщения, глава правительства отметил, что железная дорога должна действовать в соответствии с международными правилами в рамках законодательств и суверенитета стран, и нужно согласовать параметры для стыковки железных дорог.
"По сути, это станет путем международных грузоперевозок и поэтому важно, чтобы мы как можно быстрее де-юре это зафиксировали, подписали документ, если потребуется ратификация, то и ратифицировали", - отметил Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреМоскваАрменияАзербайджанНикол ПашинянЕреванБаку
 
 
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