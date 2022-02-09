10:03 09.02.2022 (обновлено: 10:21 09.02.2022)
Власти Петербурга объяснили очереди из скорых
Комздрав Петербурга объяснил очереди из скорых переводом пациентов между больницами
Машина скорой помощи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Очереди из машин скорой помощи у многопрофильного стационара Петербурга, принимающего больных с коронавирусом, связаны с ростом числа случаев перевода пациентов из одной больницы в другую после выявления COVID, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Ранее в местных СМИ появилась информация о скоплении очередей из автомобилей скорой помощи у ковидных стационаров.
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"Эпизодические очереди из машин скорой помощи у одного из многопрофильных стационаров Петербурга, ведущего приём больных с коронавирусной инфекцией, связаны с ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.
По данным комитета по здравоохранению, среднее время нахождения пациента в приемном отделении составляет 30-40 минут. Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00, в это время одновременно работает восемь врачебных бригад.
"Кратковременно могут возникать очереди из скорых, но при этом они быстро продвигаются, и машины передают пациента в течение 30-40 минут. В основном в стационар госпитализируются тяжёлые, среднетяжелые и крайне тяжелые больные", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, "возможны ситуации, когда лёгкие пациенты относительно долго ждут осмотра в приемном отделении, так как они пропускают вновь поступающих тяжёлых пациентов". "Ситуация находится на контроле у руководства стационара и комитета по здравоохранению. Линейно-контрольная служба осуществляет постоянный мониторинг ситуации очно и посредством системы GPS, при необходимости принимает решение о перенаправлении автомобилей скорой помощи в другой стационар", - сказано в сообщении.
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