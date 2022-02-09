https://ria.ru/20220209/skorye-1771816088.html

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых - РИА Новости, 09.02.2022

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых

Очереди из машин скорой помощи у многопрофильного стационара Петербурга, принимающего больных с коронавирусом, связаны с ростом числа случаев перевода пациентов РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:03

2022-02-09T10:03

2022-02-09T10:21

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

gps

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Очереди из машин скорой помощи у многопрофильного стационара Петербурга, принимающего больных с коронавирусом, связаны с ростом числа случаев перевода пациентов из одной больницы в другую после выявления COVID, сообщает городской комитет по здравоохранению.Ранее в местных СМИ появилась информация о скоплении очередей из автомобилей скорой помощи у ковидных стационаров."Эпизодические очереди из машин скорой помощи у одного из многопрофильных стационаров Петербурга, ведущего приём больных с коронавирусной инфекцией, связаны с ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.По данным комитета по здравоохранению, среднее время нахождения пациента в приемном отделении составляет 30-40 минут. Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00, в это время одновременно работает восемь врачебных бригад."Кратковременно могут возникать очереди из скорых, но при этом они быстро продвигаются, и машины передают пациента в течение 30-40 минут. В основном в стационар госпитализируются тяжёлые, среднетяжелые и крайне тяжелые больные", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, "возможны ситуации, когда лёгкие пациенты относительно долго ждут осмотра в приемном отделении, так как они пропускают вновь поступающих тяжёлых пациентов". "Ситуация находится на контроле у руководства стационара и комитета по здравоохранению. Линейно-контрольная служба осуществляет постоянный мониторинг ситуации очно и посредством системы GPS, при необходимости принимает решение о перенаправлении автомобилей скорой помощи в другой стационар", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20211230/transportirovka-1766143085.html

https://ria.ru/20211129/tarakany-1761313128.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, санкт-петербург, gps, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы