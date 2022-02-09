https://ria.ru/20220209/razvody-1771923955.html
Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты
Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты - РИА Новости, 09.02.2022
Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты
Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:30
2022-02-09T17:30
2022-02-09T17:30
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.По его данным, в 2020 году суды рассмотрели 408 тысяч дел о разводах, а в 2021 году - уже 462 тысячи. В позапрошлом году число дел о взыскании алиментов составляло 236 тысяч, а в прошлом году - уже 326 тысяч."Всего количество судебных споров по семейным делам превысило 1 миллион", - отметил Лебедев.По его словам, суды удовлетворяют три четверти исков о детских пособиях."Согласно правовой позиции Верховного суда, обращение банком взыскания на суммы детских пособий в процедуре исполнительного производства является незаконным", - напомнил Лебедев.Суды за прошлый год рассмотрели 9,4 тысячи дел об усыновлении, из них только 78 дел с иностранными усыновителями.
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жилье, россия, общество, семья, брак, верховный суд рф
Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты
Председатель Верховного суда Лебедев заявил, что россияне стали чаще разводиться
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.
По его данным, в 2020 году суды рассмотрели 408 тысяч дел о разводах, а в 2021 году - уже 462 тысячи. В позапрошлом году число дел о взыскании алиментов составляло 236 тысяч, а в прошлом году - уже 326 тысяч.
"Всего количество судебных споров по семейным делам превысило 1 миллион", - отметил Лебедев.
По его словам, суды удовлетворяют три четверти исков о детских пособиях.
"Согласно правовой позиции Верховного суда, обращение банком взыскания на суммы детских пособий в процедуре исполнительного производства является незаконным", - напомнил Лебедев
.
Суды за прошлый год рассмотрели 9,4 тысячи дел об усыновлении, из них только 78 дел с иностранными усыновителями.