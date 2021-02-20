https://ria.ru/20210220/razvod-1598413963.html

Как подать на развод в 2021 году — документы, порядок, стоимость

Как подать на развод в 2021 году — документы, порядок, стоимость

Развод не всегда может пройти мирно, поэтому многие его аспекты регулируются законом. Как расторгнуть брак через органы ЗАГС и через суд, какие документы нужны, РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T19:44

2021-02-20T19:44

2021-02-20T19:44

развод

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госуслуги

дети

семья

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Развод не всегда может пройти мирно, поэтому многие его аспекты регулируются законом. Как расторгнуть брак через органы ЗАГС и через суд, какие документы нужны, в чем особенности развода при наличие детей, а также как происходит раздел имущества — в материале РИА Новости.Когда можно расторгнуть брак, обратившись в ЗАГС?Согласно статье 19 Семейного кодекса РФ, развестись с супругом (супругой) можно через органы ЗАГС, если:В последних трех случаях можно расторгнуть брак без согласия жены или мужа, в независимости от того, есть ли совместные несовершеннолетние дети.Во всех остальных случаях подача заявления на развод производится через суд.Какие документы нужны для развода?Если супруги разводятся по взаимному согласию и у них нет совместных детей, в ЗАГС необходимо подать:Если документы для развода направляются онлайн, то потребуется также усиленная квалифицированная электронная подпись обоих состоящих в браке.В случае, когда заявление о разводе подает один из супругов, при условии что второй пропал без вести, признан недееспособным или осужден более чем на 3 года, в пакет входят:Заявление и документы на развод нужно принести в отдел ЗАГС по месту жительства одного из супругов или по месту регистрации брака. Также можно подать на развод через МЦФ либо в электронном виде через Госуслуги. В последних двух вариантах в ответ должно прийти уведомление о приеме документов и информация о том, когда и в каком отделе ЗАГС нужно забрать свидетельство о расторжении брака.Госпошлина за разводСогласно статье 333.26 Налогового кодекса РФ, за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств, в большинстве случаев придется заплатить по 650 рублей с каждого из супругов. 350 рублей — если на развод подает человек, чей супруг (супруга) признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным на срок свыше трех лет.При оплате госпошлины на портале Госуслуг предоставляется скидка в 30%.Когда экс-супруги перестанут считаться мужем и женой?Как гласит Семейный кодекс РФ, процедура развода завершается ЗАГСом по истечении месяца со дня подачи заявления. Тогда же выдается и соответствующее свидетельство. Его получает каждый из экс-супругов. После этого они перестают считаться мужем и женой.Когда нужно подавать заявление на развод в суд?Расторжение брака производится в судебном порядке, когда у супругов есть общие несовершеннолетние дети, а также, если муж или жена не дают согласия на развод.Кроме того, расторжение брака через суд происходит в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от развода в ЗАГСе, в том числе, отказывается подавать заявление.Как подать на развод в суд?Для того, чтобы подать на развод через суд, необходимо подготовить следующие бумаги:Если у истца нет возможности подать заявление на развод в суд лично, то к пакету документов нужно приложить нотариально заверенную доверенность на представителя.По общему правилу, иск подается по месту жительства второго супруга. По месту жительства истца допустимо подавать, если с ним проживает ребенок, или состояние здоровья не позволяет ему удаляться от дома, а также если вместе с иском о разводе заявляется требование о взыскании алиментов. Вместе с иском также можно подать исковое заявление о разделе имущества, но допускается сделать это и позже.Если у супругов нет спора о детях и имущественных разногласий более чем на 50 000 рублей, то исковое заявление надо подавать в мировой суд. В противном случае — в районный.Брак будет считаться расторгнутым не ранее чем через месяц со дня подачи заявления. Супруги перестанут быть мужем и женой со дня вступления вердикта суда в законную силу. После этого суд в течение 3 дней должен направить выписку из решения в ЗАГС по месту заключения брака, где стороны процесса смогут получить свидетельства о разводе.Как развестись с иностранцем?Согласно статье 160 СК РФ, расторжение брака между гражданами РФ и иностранцами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами в России производится по стандартной схеме — как и при разводе россиян. При этом нужно легализовать все документы на иностранном языке (если иное не предусмотрено международными договорами РФ), перевести их на русский язык. Правильность должна быть удостоверена российским нотариусом.Бракоразводный процесс с иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории другого государства, можно провести как в России, так и за границей. Но если один из супругов, несмотря на иностранное гражданство, постоянно проживает в России, разводиться нужно на территории РФ.Если, допустим, россиянка и ее супруг-иностранец проживают за пределами Российской Федерации, то первая имеет право подать на развод в суд РФ. Если, согласно российскому закону, возможен развод через ЗАГС, то процедура может пройти в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях РФ.Процесс развода, который произошел за рубежом по законам другой страны, признается действительным в Российской Федерации.Как подать на развод, если есть дети?Если у пары, обоюдно желающей развестись, есть несовершеннолетние дети, то нужно обращаться в суд. Также придется поступить и одному из супругов, в том случае, если второй не хочет развода.При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить соглашение о том, с кем из них будут проживать дети. В нем также может быть указан порядок выплаты средств на содержание несовершеннолетних.Если такого соглашения нет или оно нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан определить, с кем будут проживать дети, и с кого из родителей и в каких размерах нужно взыскивать алименты.Мужчинам важно помнить, что по закону развод с женой без ее письменного согласия невозможен, если она беременна или родила менее года назад. Для женщины развод с мужем не имеет таких ограничений — она может официально уйти от супруга как во время беременности, так и сразу после нее.Можно ли подать на развод онлайн?Заявление на развод можно подать онлайн только в том случае, если решение совместное и у пары нет общих несовершеннолетних детей. В таком случае нужно обзавестись усиленными квалифицированными электронными подписями, чтобы подписать заявление, и подать документы на портале Госуслуг.Можно ли расторгнуть брак в одностороннем порядке?Расторгнуть брак в органах ЗАГС без согласия жены или мужа, в независимости от того, есть ли совместные несовершеннолетние дети, можно, если:В остальных случаях расторгнуть брак в одностороннем порядке можно только через суд, который должен установить, что дальнейшая совместная жизнь супругов невозможна. При этом суд может принять меры к сохранению семьи: отложить разбирательство дела, назначив срок для примирения мужа и жены в пределах трех месяцев.Развод с разделом имуществаПри разделе общего имущества супругов их доли признаются равными, согласно статье 39 Семейного кодекса РФ. Однако суд может отступить от этого правила, учитывая интересы несовершеннолетних детей, или же если один из супругов не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.Также при разделе имущества муж и жена разделят и общие долги пропорционально присужденным им долям.Супруги имеют право самостоятельно решить, в каких долях разделить собственность. Для этого они должны представить на рассмотрение суда соответствующее соглашение. Если такой документ нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан разделить имущества с учетом конкретной ситуации.В случае, когда одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

https://ria.ru/20201226/razvod-1591029747.html

https://ria.ru/20210217/razvody-1597876860.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/svadba-1596949363.html

https://ria.ru/20200922/popular-1577608794.html

https://ria.ru/20200217/1564641284.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/razvody-1593596862.html

https://ria.ru/20201226/semya-1590739955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, россия, следственный комитет россии (ск рф), госуслуги, дети, семья, общество