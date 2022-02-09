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Во Владивостоке почтили память героев "Варяга" и "Корейца"

Во Владивостоке почтили память героев "Варяга" и "Корейца" - РИА Новости, 09.02.2022

Во Владивостоке почтили память героев "Варяга" и "Корейца"

Памятные мероприятия, посвященные 118-й годовщине героического сражения крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой в неравном бою у... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T07:39

2022-02-09T07:39

2022-02-09T07:39

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ИНЧХОН (Республика Корея)/ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 118-й годовщине героического сражения крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой в неравном бою у Чемульпо, прошли в среду в южнокорейском городе Инчхон и во Владивостоке.В памятных мероприятиях, организованных аппаратом военного атташе при посольстве РФ в Республике Корея, приняли участие глава российской дипмиссии, сотрудники посольства, почётный генконсул России в Инчхоне и офицеры военно-морских сил Республики Корея. Во Владивостоке памятные мероприятия прошли на Морском кладбище.Несмотря на сохраняющийся высокий уровень ограничений в связи с беспрецедентным ростом заболеваемости коронавирусом, вызванным новым штаммом "омикрон" руководство южнокорейского министерства обороны одобрило проведение ставшей уже традиционной церемонии. Специально выделенный для этой миссии малый ракетный корабль "Хон Си Ок" ВМС Республики Корея доставил участников к месту гибели кораблей в Инчхонской бухте, после чего на воду был спущен венок в цветах российского триколора.Выступая перед собравшимися, посол России в Южной Корее Андрей Кулик напомнил о мужестве, самоотверженности и верности воинскому долгу моряков "Варяга", чей подвиг стал для многих поколений россиян примером доблести, геройства и патриотизма."Не менее значимым событием тех лет стало решение русского командования взорвать современную на тот момент канонерскую лодку "Кореец", останки которой до сих пор хранятся где-то в глубине местных вод", - заявил посол, отметив также, что в свете многочисленных попыток перечеркнуть либо исказить историческую правду наша важнейшая задача – сохранить её и передать потомкам.По завершении церемонии российская делегация вместе соотечественниками возложила цветы к расположенному неподалеку монументу морякам "Варяга" и "Корейца". Корзину цветов по этому случаю направил также командующий ВМС Южной Кореи."Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, конечно же, внесла свои коррективы в наше мероприятие. Однако хочется отметить, что даже в таких нестандартных условиях нам удалось совместно с корейской стороной отдать дань памяти русским морякам. Проведенное сегодня мероприятие по праву превратилось в традиционный символ дружбы между нашими народами", - подчеркнул Андрей Кулик.Пресс-служба Тихоокеанского флота тем временем сообщила, что на Брасткой могиле во Владивостоке прошла патриотическая акция с участием моряков и курсантов."Моряки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ приняли участие в патриотической акции, которая состоялась у памятника на Братской могиле нижних чинов бронепалубного крейсера "Варяг". Также почтить память героев пришли ветераны флота, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова, участники региональных военно-патриотических движений и курсанты детско-юношеской флотилии", - говорится в сообщении.После торжественного митинга участники патриотической акции под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к подножию памятника. Завершилась церемония торжественным маршем военных моряков, курсантов и воспитанников детских патриотических клубов.Бой у ЧемульпоРасположенное в 30 километрах от столицы местечко Чемульпо после открытия для международной торговли в 1883 году быстро стало центром притяжения интересов иностранных государств. На следующий год после установления в 1884 году дипломатических отношений между Россией и Кореей в Чемульпо было открыто вице-консульство. Служившие в морской таможне Инчхона российские подданные проектировали первую трамвайную линию до Хансона (Сеула), участвовали в возведении причала, строительстве первых в Корее зданий западного типа. В Чемульпо работало представительство морского пароходства Китайско-Восточной железной дороги, обслуживавшее рейсы в город Дальний (ныне Далянь, КНР), арендованный Россией у Цинской империи в составе Ляодунского полуострова в 1898 году. В порту Чемульпо также находились корабли Тихоокеанской эскадры и имелись собственные склады с запасом угля.Столкновение интересов России и Японии в Маньчжурии и Корее привело к войне, начавшейся в ночь на 9 февраля 1904 года нападением японских миноносцев на русскую эскадру в Порт-Артуре и блокированием бронепалубного крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в Чемульпо. Российские корабли, пытаясь прорваться из Чемульпо в Порт-Артур, вступили в неравный бой с японской эскадрой в составе шести крейсеров и восьми миноносцев. За час боя русские моряки сумели уничтожить один эсминец и нанесли серьезные повреждения трем японским крейсерам, но и сами, понеся тяжелые потери, не смогли продолжить бой и вернулись в порт. Чтобы не допустить захвата и сдачи в плен, "Кореец" был взорван, а "Варяг" затоплен.Память о подвиге "Варяга""Варяг" незадолго до окончания войны был поднят японцами и после ремонта включен в состав собственного флота, а "Кореец" отправлен на слом. Многие предметы с российских кораблей демонстрировались в качестве военных трофеев и использовались для патриотического воспитания в местных школах для японцев. В результате освобождения Кореи от японской оккупации в 1945 году большая часть реликвий перешла на хранение в муниципальный музей Инчхона. Но обрести вторую жизнь им удалось лишь после активизации российско-южнокорейских связей в начале нового столетия.В 2004 году в рамках мероприятий по случаю 100-летия боя у Чемульпо на одной из набережных Инчхона был возведен памятник российским морякам. После долгих лет переговоров гюйс "Варяга" и ряд других реликвий были переданы в 2009 году в аренду российской стороне для проведения передвижной выставки. В ноябре следующего года в присутствии тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева флаг был вновь передан на два года, с продлением на такой же срок в 2012 году.В Инчхоне появился почетный генеральный консул России, а набережная, где расположен монумент морякам, в 2011 году получила название "Площадь Санкт-Петербурга". В 2013 году во время официального визита в Республику Корея тут побывал президент РФ Владимир Путин, возложив цветы к памятнику. Год спустя гюйс крейсера "Варяг" вернулся в муниципальный музей Инчхона и был внесен в список объектов культурного наследия города. А в июле 2019 года в Кронштадте, где за десятилетие до этого торжественно праздновали возвращение на родину исторических реликвий, открылся сквер "Инчхон".

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россия, япония, тихоокеанский флот вмф россии, общество