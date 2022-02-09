https://ria.ru/20220209/odkb-1771819895.html

ОДКБ обсуждает с ООН миротворческую деятельность, заявил постпред России

ОДКБ обсуждает с ООН миротворческую деятельность, заявил постпред России - РИА Новости, 09.02.2022

ОДКБ обсуждает с ООН миротворческую деятельность, заявил постпред России

Организация Договора о коллективной безопасности и Организация объединенных наций обсуждают модальности встраивания ОДКБ в миротворческую деятельность ООН,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:24

2022-02-09T10:24

2022-02-09T10:24

станислав зась

василий небензя

казахстан

армения

россия

одкб

оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754985001_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8909d864fac7e77eedd6678daf6a5a6.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности и Организация объединенных наций обсуждают модальности встраивания ОДКБ в миротворческую деятельность ООН, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что генсек ОДКБ Станислав Зась выступит перед СБ ООН 16 февраля и в числе прочего расскажет об усилиях Организации Договора о коллективной безопасности по стабилизации ситуации в Казахстане. Россия в феврале является председателем СБ ООН. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.Как сообщил Агасандян, тематика миротворчества, относящегося к ключевым направлениям нашего взаимодействия, окажется в фокусе внимания многих выступающих на СБ ООН 16 февраля. По его словам, практические контакты между ОДКБ и ООН были переведены на системную основу после принятия в марте 2010 года Совместной декларации о сотрудничестве между их секретариатами.Постпред России при ОДКБ отметил, что для изучения практического опыта ооновского миротворчества представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ посетили в декабре 2021 года расположение Временных сил ООН в Ливане.Он также сказал, что перспективы для наращивания практического взаимодействия между двумя организациями в сфере миротворчества имеются, и они весьма неплохие с учетом первого и, надо признать, позитивного опыта задействования миротворческого потенциала ОДКБ в содействии казахстанским властям в их усилиях по стабилизации обстановки в стране и наведении конституционного порядка.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/odkb-1770859974.html

https://ria.ru/20220203/kazakhstan-1770848985.html

казахстан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

станислав зась, василий небензя, казахстан, армения, россия, одкб, оон, совет безопасности оон, в мире