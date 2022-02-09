ОДКБ обсуждает с ООН миротворческую деятельность, заявил постпред России
Постпред России Агасандян: ОДКБ обсуждает с ООН встраивание в миротворческую деятельность
Учения ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности и Организация объединенных наций обсуждают модальности встраивания ОДКБ в миротворческую деятельность ООН, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что генсек ОДКБ Станислав Зась выступит перед СБ ООН 16 февраля и в числе прочего расскажет об усилиях Организации Договора о коллективной безопасности по стабилизации ситуации в Казахстане. Россия в феврале является председателем СБ ООН. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Как сообщил Агасандян, тематика миротворчества, относящегося к ключевым направлениям нашего взаимодействия, окажется в фокусе внимания многих выступающих на СБ ООН 16 февраля. По его словам, практические контакты между ОДКБ и ООН были переведены на системную основу после принятия в марте 2010 года Совместной декларации о сотрудничестве между их секретариатами.
"На ее базе в сентябре 2012 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Департаментом операций по поддержанию мира Секретариата ООН. Создана совместная рабочая группа по вопросам миротворчества. Идет обсуждение перспективных направлений сотрудничества, модальностей встраивания ОДКБ в миротворческую деятельность ООН и вопросов сертификации программ подготовки персонала миротворческих сил в учебных организациях ОДКБ", - сказал Агасандян.
Постпред России при ОДКБ отметил, что для изучения практического опыта ооновского миротворчества представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ посетили в декабре 2021 года расположение Временных сил ООН в Ливане.
"Развивается нормативно-правовая база миротворческой деятельности в формате самой ОДКБ, которая предполагает в том числе возможность задействования Миротворческих сил нашей организации (а они на сегодня насчитывают в общей сложности порядка 3200 военнослужащих вооруженных сил и около 600 представителей органов внутренних дел государств-членов) в операциях ООН по поддержанию мира", - добавил Агасандян.
Он также сказал, что перспективы для наращивания практического взаимодействия между двумя организациями в сфере миротворчества имеются, и они весьма неплохие с учетом первого и, надо признать, позитивного опыта задействования миротворческого потенциала ОДКБ в содействии казахстанским властям в их усилиях по стабилизации обстановки в стране и наведении конституционного порядка.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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