https://ria.ru/20220209/maslov-1771734572.html

Андрей Маслов: для антироссийской пропаганды почва в Греции не благоприятна

Андрей Маслов: для антироссийской пропаганды почва в Греции не благоприятна - РИА Новости, 09.02.2022

Андрей Маслов: для антироссийской пропаганды почва в Греции не благоприятна

Россия видит в лице Греции ответственного партнера, заинтересованного во взаимодействии, и прошедший год в отношениях с Грецией, несмотря на ограничения в связи РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:00

2022-02-09T12:00

2022-02-09T12:00

интервью

греция

россия

кириакос мицотакис

афины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

посольство рф в греции

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Россия видит в лице Греции ответственного партнера, заинтересованного во взаимодействии, и прошедший год в отношениях с Грецией, несмотря на ограничения в связи с пандемией, оказался небывало богатым на контакты на высшем и высоком уровнях, сказал посол России в Греции Андрей Маслов в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику в преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника. Глава российского дипломатического представительства рассказал об отношении греков и СМИ к России, перспективах туризма и "вакцинном" туризме, инвестициях и экономическом сотрудничестве, диалоге по безопасности и ситуации с американскими базами на греческой территории.– Господин посол, прежде всего позвольте поздравить вас с наступающим профессиональным праздником – Днем дипломатического работника и пожелать успехов вам и всем работникам посольства. Как вы оцениваете прошедший год в отношениях России и Греции?– Спасибо за поздравление, для нашего коллектива это всегда большое событие.Несмотря на фактор пандемии и связанные с ним ограничения, в отношениях с Грецией прошедший год оказался небывало богатым на контакты на высшем и высоком уровнях и на значимые двусторонние мероприятия. В период с 24 по 25 марта 2021 года Афины посетил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который представлял нашу страну на торжествах по случаю 200-летия начала национально-освободительной борьбы греков и провел переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В мае по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова его греческий коллега Никос Дендиас посетил Сочи. Большое значение для развития связей имел состоявшийся в октябре визит в греческую столицу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая встретилась со спикером парламента Греции Константиносом Тасуласом и приняла участие в Европейской конференции председателей парламентов под эгидой Совета Европы. В ноябре в Москве прошла ΧΙΙΙ сессия смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Программу года увенчал российско-греческий саммит 8 декабря в Сочи. Кириакос Мицотакис впервые посетил Россию в качестве премьер-министра. По итогам обстоятельных переговоров с ним президента Российской Федерации Владимира Путина был принят комплексный межгосударственный план действий на 2022-2024 годы. Уже начата работа по реализации достигнутых договоренностей.– Во многих европейских странах в средствах массовой информации идет информационная кампания против России. Есть выпады против России и в Греции, и российское посольство в Афинах весьма активно отвечает на них. По вашему мнению, насколько благоприятный медийный фон в Греции по сравнению с другими странами?– Действительно, в СМИ многих стран Запада с подачи официальных властей развязана информационная агрессия против России с целью очернить нашу страну, в искаженном виде представить ее политику.Но в Греции подобной антироссийской истерии мы не наблюдаем. Медийный фон тут остается для нас достаточно благоприятным. Конечно, в СМИ порой встречаются инсинуации против нашей страны, но они не имеют характера массированной атаки, являются единичными и, как правило, подпитываются из-за рубежа.Для антироссийской пропаганды почва в Греции не благоприятна. Местное население хранит память о славных страницах нашей общей истории, чувствует духовную близость с нашим народом и попросту невосприимчиво к вредительским измышлениям.– Сказывается ли на нашей работе с греками активное вмешательство США в дела Греции?– Членство Греции в НАТО, разумеется, не может не накладывать некоторые искусственные ограничители на наше двустороннее взаимодействие. Но ведь так было всегда – с тех пор, когда страна вступила в ряды Североатлантического альянса. Мы, однако, считаем, что есть множество областей, где объективно имеется взаимный интерес к сотрудничеству, и сосредотачиваем наши усилия именно на них: торговля и инвестиции, энергетика, культурно-гуманитарные связи, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, туризм и многое другое. В лице греков мы видим ответственных партнеров, заинтересованных в многоплановом взаимодействии с нами.– В конце прошлого года Госдеп США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с так называемой "российской дезинформацией", а проще говоря – проект по информационной войне против России. Вы не отмечаете роста антироссийских публикаций после этого?– Нет, увеличения числа антироссийских публикаций мы не наблюдаем. Конечно, иногда делаются вбросы о якобы "злонамеренной деятельности" России в Греции и в регионе. Эти вымыслы обычно имеют иностранное происхождение и крайне редко греческое. Поскольку, однако, подобные обвинения всегда голословны и никогда не содержат конкретных фактов, сколь-нибудь существенного влияния на атмосферу в местных СМИ они не оказывают.– Что ждет российских туристов в этом году? Обсуждается ли возобновление чартерных рейсов, без которых невозможно принять большое количество туристов? Есть прогнозы по потоку туристов?– Туристические потоки постепенно восстанавливаются, хотя, конечно, не так быстро, как хотелось бы и нашим гражданам, и грекам. За январь-сентябрь прошлого года Грецию посетили 170,4 тысячи россиян (в 2020 году их число составило всего 20 тысяч), а Россию – 4,2 тысячи греческих граждан. Это стало возможным благодаря ослаблению санитарных ограничений, возобновлению регулярного авиасообщения, признанию греческими властями российских сертификатов о вакцинации. Пока цифры существенно уступают допандемийным показателям, но положительная тенденция налицо.Афины заинтересованы в полноформатном чартерном авиасообщении с Россией. Этот вопрос рассматривается. Все будет зависеть от развития эпидобстановки. И у российских, и у греческих властей есть четкое понимание приоритетности задачи сохранения здоровья граждан.– В российских СМИ пишут про "вакцинный туризм", в том числе в Грецию. Известно ли посольству что-либо об этом?– Греческое законодательство предусматривает возможность прохождения находящимися здесь иностранными гражданами иммунопрофилактики от COVID-19 и оформления им соответствующего сертификата. Однако этот процесс очень длительный, сопряжен с выполнением целого ряда условий.В посольство россияне по данному поводу не обращались. О "вакцинном туризме" из России в Грецию как о массовом явлении говорить не приходится.– Действительно ли россияне в 2021 году продолжали летать в закрытые для туристов страны Европы через открытые для туристов Грецию и Венгрию? Насколько возможно использовать такую лазейку?– Как вы понимаете, посольство не отслеживает передвижения наших граждан по шенгенскому пространству, да это и не входит в наши задачи. Могу лишь сказать, что греческая сторона не ставила перед нами подобного вопроса.При этом россиянам необходимо помнить, что, согласно нормам ЕС, при посещении сразу нескольких стран следует запрашивать шенгенскую визу в консульском учреждении того государства, которое является основным пунктом назначения с точки зрения продолжительности или цели поездки. И, конечно, необходимо заранее осведомиться, в какие страны ЕС въезд разрешен, а в какие может быть временно ограничен из-за эпидситуации.– Перекрестный Год истории России и Греции продлен на 2022 год. Какие крупные мероприятия планируются?– Российско-греческий Год истории в 2021-2022 годах – четвертый подряд "перекрестный" тематический проект в отношениях наших стран с 2016 года, который проводится под патронатом президента России и премьер-министра Греции. Первая его часть символично совпала с празднованием 200-летия начала Греческой революции и, несмотря на пандемию, была весьма насыщенной.На сочинском саммите в декабре реализацию проекта было решено продлить до середины текущего года. Ожидаем новых ярких мероприятий, которые акцентируют единство исторических судеб российского и греческого народов, будут способствовать укреплению культурно-гуманитарных связей. Среди интересных запланированных акций – презентация в обеих странах двуязычного документального фильма, снятого в октябре 2021 года участниками международной историко-просветительской экспедиции Русского географического общества "Пламя Чесмы", которые на точной реплике фрегата Петра Ι "Штандарт" прошли по маршруту первого Архипелагского похода Русского императорского флота в 1770-1774 годах. Готовится к показу в Национальном морском музее Греции экспозиция Российской академии наук о греках – участниках военных кампаний нашего флота в Эгейском море. Предстоят и другие выставки, концерты, конференции, в том числе посвященные общей борьбе наших двух народов против фашизма. Торжественное закрытие года, как предполагается, состоится в Москве.– Какая сейчас ситуация с торговым оборотом и есть ли проекты крупных российских инвестиций в Греции?– За январь-ноябрь 2021 года двусторонний товарооборот вырос на 52,5%, до 3,8 миллиарда долларов США. Он уже вернулся на допандемийный уровень. Наш экспорт при этом составил 3,5 миллиарда долларов.Что касается инвестиций, то российские бизнесмены реализуют два крупных проекта по сооружению гостиничных комплексов на островах Крит и Скорпиос стоимостью свыше 400 миллионов и 165 миллионов евро, соответственно. Оба они получили здесь статус стратегических инвестиций. Имеется успешный пример вложений в высокотехнологичную компанию "Додони" по производству молочной продукции, чьи товары присутствуют на полках практически всех греческих супермаркетов и широко экспортируются за рубеж.Кроме того, посольство отслеживает ход реализации греческой программы приватизации госактивов и информирует профильные российские ведомства. Но определяться с целесообразностью новых инвестиций будут, конечно, сами наши предприниматели.– Летом 2021 года российские пожарные самолеты активно участвовали в тушении пожаров в Греции. Планируется ли продолжить сотрудничество в этом сфере?– В августе 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в ответ на обращение руководства Греции сюда была направлена авиагруппа Минобороны России для тушения охвативших страну масштабных лесных пожаров. Входившие в ее состав два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 внесли большой вклад в борьбу с самыми сложными очагами. В общей сложности они совершили более 200 сбросов воды. Наши летчики и техника отработали блестяще. Именно так их деятельность оценили руководители греческих чрезвычайных служб. Посольством было получено и множество благодарственных писем от простых греков.В июле-августе участие в ликвидации пожаров тут принимал также арендованный самолет Бе-200ЧС. Его экипаж работал практически беспрерывно, а эффективность превзошла все ожидания.Российская сторона готова к продолжению взаимодействия в этой сфере. Насколько нам известно, заинтересованность в этом имеется и у Греции. Однако будет лучше, если крупных пожаров в этом году здесь не возникнет.– Помимо позитивной повестки, к сожалению, есть и проблемы. В Греции появились новые американские базы, и одна из них – порт Александруполис – привлекается к переброске вооружений США и НАТО на Украину. Что Греция отвечает на беспокойство российской стороны? И на обеспокоенность расширением НАТО и продвижением военной инфраструктуры альянса на Восток?– Российские предложения по гарантиям безопасности, оформленные в виде проектов договора с США и соглашения со странами НАТО, как раз и нацелены на урегулирование в том числе той проблемы, которую Вы упомянули. Соответствующий диалог по дипломатическим каналам продолжается и с Грецией как со страной альянса.Ключевой вопрос – соблюдение принципа неделимости безопасности. В Хартии европейской безопасности, подписанной на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года, зафиксировано, что каждое государство-участник организации имеет право на свободный выбор или изменение способа обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции, при условии, что не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Эти обязательства подтверждены в декларации, принятой на саммите ОБСЕ в Астане в декабре 2010 года. Не можем принять подходы западных стран, которые вычленяют из этого комплекса взаимосвязанных положений лишь выгодные им позиции, в частности – право государств на свободный выбор союзов. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что она либо одна для всех, либо ее нет ни для кого.Что касается "беспокойства", о котором вы спрашиваете, то его должны испытывать как раз сами страны, которые предоставляют свою территорию для использования в качестве перевалочного пункта с целью переброски личного состава, вооружений и техники в Юго-Восточную Европу, к границам с Россией. Раньше страны региона более ответственно и трезво оценивали потенциальные последствия для себя подобных шагов.– И в последние годы греческие политики заявляли, что на полуострове Пелопоннес было размещено ядерное оружие. Греческое правительство ранее отрицало это. Сейчас Россия поднимает эти вопросы?– Нам неизвестно о каких-либо планах Греции по размещению на своей территории ядерного оружия. В нашем диалоге с Афинами этот вопрос отсутствует.– Господин посол, вы много лет работаете в МИДе. Что изменилось в дипломатической работе после крушения Советского Союза и что за последние годы? Труднее или легче стало работать?– Дипломатия меняется вместе с нашей жизнью. Не меняются лишь требования к дипломатическим сотрудникам. Это высокая эрудированность, способность к исчерпывающему анализу, глубокие знания страны и региона, да и в целом преданность профессии. Эти качества всегда отличали отечественную дипслужбу.Важные изменения в дипломатической деятельности произошли вследствие повсеместного внедрения цифровых технологий. Повысились темпы работы, ускорились информационные потоки. Новые формы приобрела публичная дипломатия, расширился инструментарий доведения до иностранной общественности российских подходов. При этом традиционная, классическая дипломатия в полной мере сохраняет свою роль.Определенные коррективы внесла пандемия коронавируса. Пришлось временно отказаться от протокольных мероприятий, приемов, чаще общаться с греческими коллегами дистанционно. Но сейчас дипломатическая жизнь постепенно возвращается в привычное русло личных встреч.В целом наша работа отнюдь не стала легче, чем раньше, но при этом она остается все столь же увлекательной, ответственной, а главное – востребованной.

https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762794087.html

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https://ria.ru/20211208/putin-1762790120.html

https://ria.ru/20211208/ekspo-1762791257.html

https://ria.ru/20211208/otnosheniya-1762457430.html

https://ria.ru/20210831/pomosch-1748048775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211211/gretsiya-1763258997.html

https://ria.ru/20211208/pozhary-1762800311.html

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интервью, греция, россия, кириакос мицотакис, афины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), посольство рф в греции