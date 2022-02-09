https://ria.ru/20220209/maska-1771917408.html

Стало известно имя нового члена жюри шоу "Маска"

Стало известно имя нового члена жюри шоу "Маска" - РИА Новости, 09.02.2022

Стало известно имя нового члена жюри шоу "Маска"

Стало известно имя нового члена жюри третьего сезона шоу "Маска". Оценивать конкурсантов будет Тимур Батрутдинов, сообщили на онлайн-презентации проекта. Он... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:13

2022-02-09T17:13

2022-02-09T17:13

шоубиз

знаменитости

нтв (телеканал)

тимур батрутдинов

шоу-бизнес

шоу "маска"

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стало известно имя нового члена жюри третьего сезона шоу "Маска". Оценивать конкурсантов будет Тимур Батрутдинов, сообщили на онлайн-презентации проекта. Он дополнит постоянный судейский состав в лице Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза и Регины Тодоренко.По словам организаторов, они хотели, чтобы место в жюри занял человек, который ранее был участником проекта. Тимур выступал во втором сезоне программы в костюме Зайца. Тогда его личность почти раскрыл Александр Ревва, но Батрутдинову удалось уйти от ответа и остаться неузнанным.Ранее продюсер шоу рассказала, что на создание одного костюма уходит от трех до пяти месяцев, над ним работает команда из 100 человек.Новый сезон "Маски" стартует на НТВ 13 февраля. В первом сезоне шоу кресло пятого члена жюри занимал Гарик Мартиросян, во втором – Александр Ревва.

https://ria.ru/20210519/batrutdinov-1732945173.html

https://ria.ru/20220121/maska-1768914131.html

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знаменитости, нтв (телеканал), тимур батрутдинов, шоу-бизнес, шоу "маска"