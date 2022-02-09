Стало известно имя нового члена жюри шоу "Маска"
Батрутдинов стал новым членом жюри шоу "Маска"
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стало известно имя нового члена жюри третьего сезона шоу "Маска". Оценивать конкурсантов будет Тимур Батрутдинов, сообщили на онлайн-презентации проекта. Он дополнит постоянный судейский состав в лице Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза и Регины Тодоренко.
По словам организаторов, они хотели, чтобы место в жюри занял человек, который ранее был участником проекта. Тимур выступал во втором сезоне программы в костюме Зайца. Тогда его личность почти раскрыл Александр Ревва, но Батрутдинову удалось уйти от ответа и остаться неузнанным.
Ранее продюсер шоу рассказала, что на создание одного костюма уходит от трех до пяти месяцев, над ним работает команда из 100 человек.
"Это закройщики, технологи, художники, которые расписывают костюмы, художники, которые профессионально расклеивают костюмы камнями, бутафоры, способные создать самые сложные формы. У нас есть люди, которые работают с металлокаркасами, костюмеры, электрики, которые проводят свет и экраны в костюмы. Сначала мы отбираем образы, которые хотели бы видеть в новом сезоне. Затем художник делает эскизы, самые удачные варианты дорабатываются и уже после внесения всех правок мы предлагаем их артистам", – сказала Юлия Сумачева.
Новый сезон "Маски" стартует на НТВ 13 февраля. В первом сезоне шоу кресло пятого члена жюри занимал Гарик Мартиросян, во втором – Александр Ревва.
21 января, 14:42ШоубизСтали известны костюмы нового сезона "Маски"