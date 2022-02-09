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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220209/maska-1771917408.html
Стало известно имя нового члена жюри шоу "Маска"
Стало известно имя нового члена жюри шоу "Маска" - РИА Новости, 09.02.2022
Стало известно имя нового члена жюри шоу "Маска"
Стало известно имя нового члена жюри третьего сезона шоу "Маска". Оценивать конкурсантов будет Тимур Батрутдинов, сообщили на онлайн-презентации проекта. Он... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:13
2022-02-09T17:13
шоубиз
знаменитости
нтв (телеканал)
тимур батрутдинов
шоу-бизнес
шоу "маска"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стало известно имя нового члена жюри третьего сезона шоу "Маска". Оценивать конкурсантов будет Тимур Батрутдинов, сообщили на онлайн-презентации проекта. Он дополнит постоянный судейский состав в лице Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза и Регины Тодоренко.По словам организаторов, они хотели, чтобы место в жюри занял человек, который ранее был участником проекта. Тимур выступал во втором сезоне программы в костюме Зайца. Тогда его личность почти раскрыл Александр Ревва, но Батрутдинову удалось уйти от ответа и остаться неузнанным.Ранее продюсер шоу рассказала, что на создание одного костюма уходит от трех до пяти месяцев, над ним работает команда из 100 человек.Новый сезон "Маски" стартует на НТВ 13 февраля. В первом сезоне шоу кресло пятого члена жюри занимал Гарик Мартиросян, во втором – Александр Ревва.
https://ria.ru/20210519/batrutdinov-1732945173.html
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знаменитости, нтв (телеканал), тимур батрутдинов, шоу-бизнес, шоу "маска"
17:13 09.02.2022
 
Стало известно имя нового члена жюри шоу "Маска"

Батрутдинов стал новым членом жюри шоу "Маска"

© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : НТВ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стало известно имя нового члена жюри третьего сезона шоу "Маска". Оценивать конкурсантов будет Тимур Батрутдинов, сообщили на онлайн-презентации проекта. Он дополнит постоянный судейский состав в лице Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза и Регины Тодоренко.
По словам организаторов, они хотели, чтобы место в жюри занял человек, который ранее был участником проекта. Тимур выступал во втором сезоне программы в костюме Зайца. Тогда его личность почти раскрыл Александр Ревва, но Батрутдинову удалось уйти от ответа и остаться неузнанным.
Резидент Comedy club Тимур Батрутдинов - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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"Выкладываю Зайца": Батрутдинов показал, как его собирали для "Маски"
Ранее продюсер шоу рассказала, что на создание одного костюма уходит от трех до пяти месяцев, над ним работает команда из 100 человек.
"Это закройщики, технологи, художники, которые расписывают костюмы, художники, которые профессионально расклеивают костюмы камнями, бутафоры, способные создать самые сложные формы. У нас есть люди, которые работают с металлокаркасами, костюмеры, электрики, которые проводят свет и экраны в костюмы. Сначала мы отбираем образы, которые хотели бы видеть в новом сезоне. Затем художник делает эскизы, самые удачные варианты дорабатываются и уже после внесения всех правок мы предлагаем их артистам", – сказала Юлия Сумачева.
Новый сезон "Маски" стартует на НТВ 13 февраля. В первом сезоне шоу кресло пятого члена жюри занимал Гарик Мартиросян, во втором – Александр Ревва.
Шоу Новогодняя Маска - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Стали известны костюмы нового сезона "Маски"
 
ШоубизЗнаменитостиНТВ (телеканал)Тимур БатрутдиновШоу-бизнесШоу "Маска"
 
 
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