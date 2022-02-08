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Шоубиз
https://ria.ru/20220208/maska-1771551673.html
Продюсер раскрыл костюмы третьего сезона шоу "Маска"
Продюсер раскрыл костюмы третьего сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 08.02.2022
Продюсер раскрыл костюмы третьего сезона шоу "Маска"
Одним из персонажей третьего сезона шоу "Маска" на НТВ станет Леопард. Генеральный продюсер "ВайТ Медиа", компании, которая занимается производством программы,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T07:30
2022-02-08T07:30
шоубиз
валерия (алла перфилова)
филипп киркоров
тимур родригез
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Одним из персонажей третьего сезона шоу "Маска" на НТВ станет Леопард. Генеральный продюсер "ВайТ Медиа", компании, которая занимается производством программы, Юлия Сумачева в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыла эскиз костюма. "Леопард – очень эффектная маска. Костюм получился богатым на детали: обилие камней, ручная вышивка, комбинация парчи и кружева. Его изюминка — это костюм-трансформер. Перед нами стояла задача показать грацию движений леопарда, сохранить красоту элементов костюма и дать возможность артисту комфортно двигаться. При создании образов мы всегда исходим из того, что артисту в нем должно быть удобно. Для нас это главное", – отметила Сумачева. Генпродюсер подчеркнула, что на создание одного костюма уходит от трех до пяти месяцев, над ним работает команда из 100 человек. "Это закройщики, технологи, художники, которые расписывают костюмы, художники, которые профессионально расклеивают костюмы камнями, бутафоры, способные создать самые сложные формы. У нас есть люди, которые работают с металлокаркасами, костюмеры, электрики, которые проводят свет и экраны в костюмы. Сначала мы отбираем образы, которые хотели бы видеть в новом сезоне. Затем художник делает эскизы, самые удачные варианты дорабатываются и уже после внесения всех правок мы предлагаем их артистам", – сказала продюсер. Кроме того, Сумачева раскрыла детали костюмов других героев шоу. "В этом году костюмы в части красоты и внимания к деталям ничем не уступают прошлому сезону. Есть маска, полностью декорированная павлиньими перьями, в одном из костюмов использованы морские звезды и ракушки. В производстве костюмов мы всегда сочетаем самые разные материалы: от кожи, парчи, бархата, перьев, камней и страз до жемчуга, латекса, резины. Именно такой подход к материалам делает наши костюмы запоминающимися", – отметила Сумачева. В третьем сезоне шоу примут участие 14 аристов. Однако на выбор было предоставлено больше вариантов будущих героев шоу. Каждый мог выбрать. Те маски, которые не вошли в итоговый список, остаются в качестве предложений на следующие сезоны шоу. Так, например, маска Джокера была среди вариантов на первые два сезона, но появится только в третьем. Один из костюмов, который был в расширенном списке, но не вошел в финальный, – Кукуруза. Шоу "Маска" стартует 13 февраля. Зрители увидят всех героев шоу. В жюри будут пятеро: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и новый человек, имя которого раскроют 9 февраля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валерия (алла перфилова), филипп киркоров, тимур родригез, нтв
07:30 08.02.2022
 
Продюсер раскрыл костюмы третьего сезона шоу "Маска"

Продюсер Юлия Сумачева раскрыла костюмы третьего сезона шоу "Маска"

© "ВайТ Медиа"Генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева
Генеральный продюсер ВайТ Медиа Юлия Сумачева
© "ВайТ Медиа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Одним из персонажей третьего сезона шоу "Маска" на НТВ станет Леопард. Генеральный продюсер "ВайТ Медиа", компании, которая занимается производством программы, Юлия Сумачева в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыла эскиз костюма.
"Леопард – очень эффектная маска. Костюм получился богатым на детали: обилие камней, ручная вышивка, комбинация парчи и кружева. Его изюминка — это костюм-трансформер. Перед нами стояла задача показать грацию движений леопарда, сохранить красоту элементов костюма и дать возможность артисту комфортно двигаться. При создании образов мы всегда исходим из того, что артисту в нем должно быть удобно. Для нас это главное", – отметила Сумачева.
© РИА Новости / WeiT MediaМаска "Леопард"
Маска Леопард - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / WeiT Media
Маска "Леопард"
Генпродюсер подчеркнула, что на создание одного костюма уходит от трех до пяти месяцев, над ним работает команда из 100 человек.
"Это закройщики, технологи, художники, которые расписывают костюмы, художники, которые профессионально расклеивают костюмы камнями, бутафоры, способные создать самые сложные формы. У нас есть люди, которые работают с металлокаркасами, костюмеры, электрики, которые проводят свет и экраны в костюмы. Сначала мы отбираем образы, которые хотели бы видеть в новом сезоне. Затем художник делает эскизы, самые удачные варианты дорабатываются и уже после внесения всех правок мы предлагаем их артистам", – сказала продюсер.
Кроме того, Сумачева раскрыла детали костюмов других героев шоу.
"В этом году костюмы в части красоты и внимания к деталям ничем не уступают прошлому сезону. Есть маска, полностью декорированная павлиньими перьями, в одном из костюмов использованы морские звезды и ракушки. В производстве костюмов мы всегда сочетаем самые разные материалы: от кожи, парчи, бархата, перьев, камней и страз до жемчуга, латекса, резины. Именно такой подход к материалам делает наши костюмы запоминающимися", – отметила Сумачева.
В третьем сезоне шоу примут участие 14 аристов. Однако на выбор было предоставлено больше вариантов будущих героев шоу. Каждый мог выбрать. Те маски, которые не вошли в итоговый список, остаются в качестве предложений на следующие сезоны шоу. Так, например, маска Джокера была среди вариантов на первые два сезона, но появится только в третьем.
Один из костюмов, который был в расширенном списке, но не вошел в финальный, – Кукуруза.
© РИА Новости / WeiT MediaМаска "Кукуруза"
Маска Кукуруза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / WeiT Media
Маска "Кукуруза"
Шоу "Маска" стартует 13 февраля. Зрители увидят всех героев шоу. В жюри будут пятеро: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и новый человек, имя которого раскроют 9 февраля.
Шоу Новогодняя Маска - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 14:42Шоубиз
Стали известны костюмы нового сезона "Маски"
 
ШоубизВалерия (Алла Перфилова)Филипп КиркоровТимур РодригезНТВ
 
 
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