https://ria.ru/20220208/maska-1771551673.html

Продюсер раскрыл костюмы третьего сезона шоу "Маска"

Продюсер раскрыл костюмы третьего сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 08.02.2022

Продюсер раскрыл костюмы третьего сезона шоу "Маска"

Одним из персонажей третьего сезона шоу "Маска" на НТВ станет Леопард. Генеральный продюсер "ВайТ Медиа", компании, которая занимается производством программы,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:30

2022-02-08T07:30

2022-02-08T07:30

шоубиз

валерия (алла перфилова)

филипп киркоров

тимур родригез

нтв

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Одним из персонажей третьего сезона шоу "Маска" на НТВ станет Леопард. Генеральный продюсер "ВайТ Медиа", компании, которая занимается производством программы, Юлия Сумачева в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыла эскиз костюма. "Леопард – очень эффектная маска. Костюм получился богатым на детали: обилие камней, ручная вышивка, комбинация парчи и кружева. Его изюминка — это костюм-трансформер. Перед нами стояла задача показать грацию движений леопарда, сохранить красоту элементов костюма и дать возможность артисту комфортно двигаться. При создании образов мы всегда исходим из того, что артисту в нем должно быть удобно. Для нас это главное", – отметила Сумачева. Генпродюсер подчеркнула, что на создание одного костюма уходит от трех до пяти месяцев, над ним работает команда из 100 человек. "Это закройщики, технологи, художники, которые расписывают костюмы, художники, которые профессионально расклеивают костюмы камнями, бутафоры, способные создать самые сложные формы. У нас есть люди, которые работают с металлокаркасами, костюмеры, электрики, которые проводят свет и экраны в костюмы. Сначала мы отбираем образы, которые хотели бы видеть в новом сезоне. Затем художник делает эскизы, самые удачные варианты дорабатываются и уже после внесения всех правок мы предлагаем их артистам", – сказала продюсер. Кроме того, Сумачева раскрыла детали костюмов других героев шоу. "В этом году костюмы в части красоты и внимания к деталям ничем не уступают прошлому сезону. Есть маска, полностью декорированная павлиньими перьями, в одном из костюмов использованы морские звезды и ракушки. В производстве костюмов мы всегда сочетаем самые разные материалы: от кожи, парчи, бархата, перьев, камней и страз до жемчуга, латекса, резины. Именно такой подход к материалам делает наши костюмы запоминающимися", – отметила Сумачева. В третьем сезоне шоу примут участие 14 аристов. Однако на выбор было предоставлено больше вариантов будущих героев шоу. Каждый мог выбрать. Те маски, которые не вошли в итоговый список, остаются в качестве предложений на следующие сезоны шоу. Так, например, маска Джокера была среди вариантов на первые два сезона, но появится только в третьем. Один из костюмов, который был в расширенном списке, но не вошел в финальный, – Кукуруза. Шоу "Маска" стартует 13 февраля. Зрители увидят всех героев шоу. В жюри будут пятеро: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и новый человек, имя которого раскроют 9 февраля.

https://ria.ru/20220121/maska-1768914131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерия (алла перфилова), филипп киркоров, тимур родригез, нтв