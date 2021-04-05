Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210405/maska-1604244815.html
Участник шоу "Маска" резко ответил Александру Ревве на шутку
Участник шоу "Маска" резко ответил Александру Ревве на шутку
Участник шоу "Маска", который выступает в костюме Зайца, резко ответил шоумену и одному из членов жюри Александру Ревве на жесткую шутку. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:57
2021-04-05T11:59
ирина дубцова
тимур батрутдинов
александр ревва
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604248044_0:0:1413:794_1920x0_80_0_0_de541f8a511e860f68730f4d4f49a514.png
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Участник шоу "Маска", который выступает в костюме Зайца, резко ответил шоумену и одному из членов жюри Александру Ревве на жесткую шутку. Он был уверен в том, что Заяц — это резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Прицепившись к подсказке конкурсанта о том, что тот занимается спортом, Ревва неожиданно съязвил."О чем? О том, что вы хам? — ответил Заяц. — Бедный Батрутдинов! Надеюсь, он не смотрит шоу "Маска", потому что вы на нем отыгрываетесь". Членов жюри рассмешил ответ дерзкого участника, и в результате судьи решили пока не раскрывать личность Зайца.В восьмом выпуске шоу им пришлось выбирать, кто покинет проект: Белый орел или Единорог? Голоса разделились поровну, в итоге непростое решение принимал Тимур Родригез.Он оставил в шоу Белого орла. Что же касается Единорога, то оказалось, что под этой маской скрывалась Ирина Дубцова.
https://ria.ru/20210322/buzova-1602272493.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604248044_0:0:1059:794_1920x0_80_0_0_03954ac5425c416f6269ad0e88581a32.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина дубцова, тимур батрутдинов, александр ревва, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Участник шоу "Маска" резко ответил Александру Ревве на шутку

11:57 05.04.2021 (обновлено: 11:59 05.04.2021)
 
© Кадр из трансляции телеканала НТВПерсонаж "Заяц" в шоу "Маска" на телеканале НТВ
Персонаж Заяц в шоу Маска на телеканале НТВ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Кадр из трансляции телеканала НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Участник шоу "Маска", который выступает в костюме Зайца, резко ответил шоумену и одному из членов жюри Александру Ревве на жесткую шутку.
Он был уверен в том, что Заяц — это резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Прицепившись к подсказке конкурсанта о том, что тот занимается спортом, Ревва неожиданно съязвил.

"Очень много времени Тимур уделяет своему телу, чего не скажешь о лице, конечно, — пошутил Александр Ревва. — На это у него времени всегда не хватало. Что ты скажешь об этом?"

"О чем? О том, что вы хам? — ответил Заяц. — Бедный Батрутдинов! Надеюсь, он не смотрит шоу "Маска", потому что вы на нем отыгрываетесь".
Членов жюри рассмешил ответ дерзкого участника, и в результате судьи решили пока не раскрывать личность Зайца.
В восьмом выпуске шоу им пришлось выбирать, кто покинет проект: Белый орел или Единорог? Голоса разделились поровну, в итоге непростое решение принимал Тимур Родригез.
Он оставил в шоу Белого орла. Что же касается Единорога, то оказалось, что под этой маской скрывалась Ирина Дубцова.
Скриншот телепередачи Маска на НТВ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 11:59Шоубиз
"Дома поговорим": Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры
 
ШоубизИрина ДубцоваТимур БатрутдиновАлександр РевваШоу-бизнесЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55Власти хотят выделить средства на создание уникального синхротрона
12:55В Совфеде оценили идею Киева о существовании "украинского русского" языка
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Лента новостейМолния