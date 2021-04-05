https://ria.ru/20210405/maska-1604244815.html

Участник шоу "Маска" резко ответил Александру Ревве на шутку

Участник шоу "Маска" резко ответил Александру Ревве на шутку

Участник шоу "Маска", который выступает в костюме Зайца, резко ответил шоумену и одному из членов жюри Александру Ревве на жесткую шутку. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:57

2021-04-05T11:57

2021-04-05T11:59

ирина дубцова

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Участник шоу "Маска", который выступает в костюме Зайца, резко ответил шоумену и одному из членов жюри Александру Ревве на жесткую шутку. Он был уверен в том, что Заяц — это резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Прицепившись к подсказке конкурсанта о том, что тот занимается спортом, Ревва неожиданно съязвил."О чем? О том, что вы хам? — ответил Заяц. — Бедный Батрутдинов! Надеюсь, он не смотрит шоу "Маска", потому что вы на нем отыгрываетесь". Членов жюри рассмешил ответ дерзкого участника, и в результате судьи решили пока не раскрывать личность Зайца.В восьмом выпуске шоу им пришлось выбирать, кто покинет проект: Белый орел или Единорог? Голоса разделились поровну, в итоге непростое решение принимал Тимур Родригез.Он оставил в шоу Белого орла. Что же касается Единорога, то оказалось, что под этой маской скрывалась Ирина Дубцова.

https://ria.ru/20210322/buzova-1602272493.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина дубцова, тимур батрутдинов, александр ревва, шоу-бизнес, знаменитости, звезды