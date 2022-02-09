https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771846292.html

ОДКБ заявила о готовности включиться в диалог по гарантиям безопасности

ОДКБ заявила о готовности включиться в диалог по гарантиям безопасности - РИА Новости, 09.02.2022

ОДКБ заявила о готовности включиться в диалог по гарантиям безопасности

ОДКБ готова подключиться к переговорам между Россией и Западом по гарантиям безопасности, если будет такая необходимость, но сейчас ее нет, заявил генеральный... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:08

2022-02-09T12:08

2022-02-09T12:22

одкб

безопасность

станислав зась

россия

нато

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ОДКБ готова подключиться к переговорам между Россией и Западом по гарантиям безопасности, если будет такая необходимость, но сейчас ее нет, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020631.html

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одкб, безопасность, станислав зась, россия, нато