12:08 09.02.2022 (обновлено: 12:22 09.02.2022)
ОДКБ заявила о готовности включиться в диалог по гарантиям безопасности
Генсек ОДКБ Зась: организация готова включиться в диалог по безопасности, если будет нужно
© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
Станислав Зась
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ОДКБ готова подключиться к переговорам между Россией и Западом по гарантиям безопасности, если будет такая необходимость, но сейчас ее нет, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Если вы ставите вопрос в немножко другой плоскости - подключении к процессу переговорному, то, конечно, сейчас процесс этот идет в формате двустороннем: РФ-США, НАТО. Если будет такая необходимость..., то мы, конечно, готовы подключиться. Но такой необходимости я сейчас не вижу", - сказал он журналистам.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.