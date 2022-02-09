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В Казахстане запустят производство автоматов Калашникова
В Казахстане запустят производство автоматов Калашникова - РИА Новости, 09.02.2022
В Казахстане запустят производство автоматов Калашникова
Производство автоматов Калашникова в Казахстане наладят в 2022 году на заводе "Тыныс", одном из крупнейших машиностроительных предприятий Акмолинской области,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T07:20
2022-02-09T07:20
казахстан
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россия
ак-12
экономика
безопасность
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НУР-СУЛТАН, 9 фев - РИА Новости. Производство автоматов Калашникова в Казахстане наладят в 2022 году на заводе "Тыныс", одном из крупнейших машиностроительных предприятий Акмолинской области, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.О том, что ведутся переговоры с Казахстаном о лицензионном производстве на его территории российских автоматов, сообщали РИА Новости в группе компаний "Калашников" в июне 2021 года. С казахстанской стороны оператором проекта выступила компания "Казахстан инжиниринг", в состав которой входит завод "Тыныс".Предприятия группы "Калашников" выпускают широкую линейку боевого стрелкового​ оружия различного класса. Это как давно и хорошо известные образцы АК 100-й серии, так и новое высокотехнологичные изделия АК-12 и АК-15 из состава экипировки "Ратник", имеющие улучшенную точность, кучность стрельбы и эргономику."В течение года в Кокшетау (административный центр Акмолинской области – ред.) планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - говорится в сообщении пресс-службы. Поясняется, что автоматы АК-12 и АК-15 будут собирать на базе АО "Тыныс".По данным ведомства, в 2022 году казахстанские оборонные предприятия планируют реализовать несколько перспективных проектов. Так, АО "Авиаремонтный завод №405" намерено собирать вертолеты Ми-171Ш, ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" создаст сервисный центр по обслуживанию самолетов Airbus, АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" произведет технические средства охраны государственной границы.Кроме того, на АО "Тыныс", ТОО "Алма ДК" и "Милитарм" предполагается производство средств радиационной и химической защиты, на ТОО Steel manufacturing - автоматных боеприпасов, на ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг" - бронеколесных машин "Барыс 8х8" и на АО "Семей инжиниринг" ожидается модернизация бронетанковой техники.
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казахстан, в мире, россия, ак-12, экономика, безопасность
07:20 09.02.2022
 
В Казахстане запустят производство автоматов Калашникова

В Казахстане на заводе "Тыныс" в 2022 году запустят производство автоматов Калашникова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомат концерна "Калашников" АК-12
Автомат концерна Калашников АК-12 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомат концерна "Калашников" АК-12
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НУР-СУЛТАН, 9 фев - РИА Новости. Производство автоматов Калашникова в Казахстане наладят в 2022 году на заводе "Тыныс", одном из крупнейших машиностроительных предприятий Акмолинской области, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
О том, что ведутся переговоры с Казахстаном о лицензионном производстве на его территории российских автоматов, сообщали РИА Новости в группе компаний "Калашников" в июне 2021 года. С казахстанской стороны оператором проекта выступила компания "Казахстан инжиниринг", в состав которой входит завод "Тыныс".
Предприятия группы "Калашников" выпускают широкую линейку боевого стрелкового​ оружия различного класса. Это как давно и хорошо известные образцы АК 100-й серии, так и новое высокотехнологичные изделия АК-12 и АК-15 из состава экипировки "Ратник", имеющие улучшенную точность, кучность стрельбы и эргономику.
"В течение года в Кокшетау (административный центр Акмолинской области – ред.) планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - говорится в сообщении пресс-службы. Поясняется, что автоматы АК-12 и АК-15 будут собирать на базе АО "Тыныс".
По данным ведомства, в 2022 году казахстанские оборонные предприятия планируют реализовать несколько перспективных проектов. Так, АО "Авиаремонтный завод №405" намерено собирать вертолеты Ми-171Ш, ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" создаст сервисный центр по обслуживанию самолетов Airbus, АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" произведет технические средства охраны государственной границы.
Кроме того, на АО "Тыныс", ТОО "Алма ДК" и "Милитарм" предполагается производство средств радиационной и химической защиты, на ТОО Steel manufacturing - автоматных боеприпасов, на ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг" - бронеколесных машин "Барыс 8х8" и на АО "Семей инжиниринг" ожидается модернизация бронетанковой техники.
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