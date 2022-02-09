ОДКБ готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни
Постпред в ОДКБ Агасандян: организация готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни
© AP Photo / Petros GiannakourisЛюди на границе Афганистана и Ирана
© AP Photo / Petros Giannakouris
Люди на границе Афганистана и Ирана . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности готова оказывать содействие Афганистану в переходе к мирной жизни и участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки в этой стране, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
"Подтверждаем намерение содействовать Афганистану в переходе к мирной жизни и готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки и развитию этой страны при центральной координирующей роли ООН", - сказал Агасандян.
Постпред России при Организации отметил, что общий подход ОДКБ неизменен: безусловный приоритет при урегулировании любых конфликтных ситуаций отдается политико-дипломатическим средствам.
"Не вызывает сомнений, что ухудшение социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане чревато крайне негативными последствиями не только для населения самой страны, но и для ее соседей, а также далеко за пределами региона. В этой связи считаем, что международное сообщество должно расширять гуманитарную помощь афганскому населению", - добавил Агасандян.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность