https://ria.ru/20220209/afganistan-1771827168.html

ОДКБ готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни

ОДКБ готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни - РИА Новости, 09.02.2022

ОДКБ готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни

Организация Договора о коллективной безопасности готова оказывать содействие Афганистану в переходе к мирной жизни и участвовать в международных усилиях по... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:09

2022-02-09T11:09

2022-02-09T11:09

в мире

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности готова оказывать содействие Афганистану в переходе к мирной жизни и участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки в этой стране, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан."Подтверждаем намерение содействовать Афганистану в переходе к мирной жизни и готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки и развитию этой страны при центральной координирующей роли ООН", - сказал Агасандян.Постпред России при Организации отметил, что общий подход ОДКБ неизменен: безусловный приоритет при урегулировании любых конфликтных ситуаций отдается политико-дипломатическим средствам.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220209/odkb-1771819895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/afganistan-1769161835.html

россия

армения

казахстан

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в мире, мохаммад хасан ахунд, россия, армения, казахстан, оон, талибан, одкб