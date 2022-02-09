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ОДКБ готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни
ОДКБ готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни - РИА Новости, 09.02.2022
ОДКБ готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни
Организация Договора о коллективной безопасности готова оказывать содействие Афганистану в переходе к мирной жизни и участвовать в международных усилиях по... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:09
2022-02-09T11:09
в мире
мохаммад хасан ахунд
россия
армения
казахстан
оон
талибан
одкб
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности готова оказывать содействие Афганистану в переходе к мирной жизни и участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки в этой стране, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан."Подтверждаем намерение содействовать Афганистану в переходе к мирной жизни и готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки и развитию этой страны при центральной координирующей роли ООН", - сказал Агасандян.Постпред России при Организации отметил, что общий подход ОДКБ неизменен: безусловный приоритет при урегулировании любых конфликтных ситуаций отдается политико-дипломатическим средствам.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220209/odkb-1771819895.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, россия, армения, казахстан, оон, талибан, одкб
11:09 09.02.2022
 
ОДКБ готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни

Постпред в ОДКБ Агасандян: организация готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни

© AP Photo / Petros GiannakourisЛюди на границе Афганистана и Ирана
Люди на границе Афганистана и Ирана - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Люди на границе Афганистана и Ирана . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности готова оказывать содействие Афганистану в переходе к мирной жизни и участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки в этой стране, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 10:24
ОДКБ обсуждает с ООН миротворческую деятельность, заявил постпред России
"Подтверждаем намерение содействовать Афганистану в переходе к мирной жизни и готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки и развитию этой страны при центральной координирующей роли ООН", - сказал Агасандян.
Постпред России при Организации отметил, что общий подход ОДКБ неизменен: безусловный приоритет при урегулировании любых конфликтных ситуаций отдается политико-дипломатическим средствам.
"Не вызывает сомнений, что ухудшение социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане чревато крайне негативными последствиями не только для населения самой страны, но и для ее соседей, а также далеко за пределами региона. В этой связи считаем, что международное сообщество должно расширять гуманитарную помощь афганскому населению", - добавил Агасандян.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМохаммад Хасан АхундРоссияАрменияКазахстанООНТалибанОДКБ
 
 
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