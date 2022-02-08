12:40 08.02.2022 (обновлено: 16:09 08.02.2022)
Направляющиеся в Черное море на учения корабли ВМФ проходят Дарданеллы
Отряд больших десантных кораблей ВМФ, идущих в Черное море на учения, проходит Дарданеллы
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Большой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России вошел в пролив Дарданеллы, чтобы поучаствовать в учениях в Черном море, сообщили в Минобороны.
"Экипажи БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", — уточнили в ведомстве.
Вчера, 21:25Корабли Северного флота вошли в Средиземное море
Ранее отряд зашел в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где пополнил запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.
Серия военно-морских учений под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова проходит в январе и феврале. Их основной направленностью названа отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.
Всего, по данным Миноброны, планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.
Учения проходят как в российских морях, так и в оперативно важных районах Мирового океана: в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.