https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771654220.html

Направляющиеся в Черное море на учения корабли ВМФ проходят Дарданеллы

Направляющиеся в Черное море на учения корабли ВМФ проходят Дарданеллы - РИА Новости, 08.02.2022

Направляющиеся в Черное море на учения корабли ВМФ проходят Дарданеллы

Отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России вошел в пролив Дарданеллы, чтобы поучаствовать в учениях в Черном море, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:40

2022-02-08T12:40

2022-02-08T16:09

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России вошел в пролив Дарданеллы, чтобы поучаствовать в учениях в Черном море, сообщили в Минобороны."Экипажи БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", — уточнили в ведомстве.Ранее отряд зашел в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где пополнил запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.Серия военно-морских учений под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова проходит в январе и феврале. Их основной направленностью названа отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.Всего, по данным Миноброны, планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.Учения проходят как в российских морях, так и в оперативно важных районах Мирового океана: в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.

https://ria.ru/20220207/flot-1771560966.html

https://ria.ru/20220129/ucheniya-1770153457.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вмф рф, дарданеллы