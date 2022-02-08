Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771654220.html
Направляющиеся в Черное море на учения корабли ВМФ проходят Дарданеллы
Направляющиеся в Черное море на учения корабли ВМФ проходят Дарданеллы - РИА Новости, 08.02.2022
Направляющиеся в Черное море на учения корабли ВМФ проходят Дарданеллы
Отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России вошел в пролив Дарданеллы, чтобы поучаствовать в учениях в Черном море, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:40
2022-02-08T16:09
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вмф рф
дарданеллы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768740378_243:445:3093:2048_1920x0_80_0_0_db3c369d2e8059d366ae23c2466e7f8c.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России вошел в пролив Дарданеллы, чтобы поучаствовать в учениях в Черном море, сообщили в Минобороны."Экипажи БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", — уточнили в ведомстве.Ранее отряд зашел в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где пополнил запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.Серия военно-морских учений под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова проходит в январе и феврале. Их основной направленностью названа отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.Всего, по данным Миноброны, планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.Учения проходят как в российских морях, так и в оперативно важных районах Мирового океана: в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.
https://ria.ru/20220207/flot-1771560966.html
https://ria.ru/20220129/ucheniya-1770153457.html
россия
дарданеллы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768740378_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_204bd3636599f0643bf422795dda28cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф, вмф рф, дарданеллы
12:40 08.02.2022 (обновлено: 16:09 08.02.2022)
 
Направляющиеся в Черное море на учения корабли ВМФ проходят Дарданеллы

Отряд больших десантных кораблей ВМФ, идущих в Черное море на учения, проходит Дарданеллы

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Большой десантный корабль Королев проекта 775 Балтийского флота на учениях - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Большой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России вошел в пролив Дарданеллы, чтобы поучаствовать в учениях в Черном море, сообщили в Минобороны.
"Экипажи БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", — уточнили в ведомстве.
Ракетный крейсер Маршал Устинов - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 21:25
Корабли Северного флота вошли в Средиземное море
Ранее отряд зашел в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где пополнил запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.
Серия военно-морских учений под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова проходит в январе и феврале. Их основной направленностью названа отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.
Всего, по данным Миноброны, планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.
Учения проходят как в российских морях, так и в оперативно важных районах Мирового океана: в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 21:49
Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы РФВМФ РФДарданеллы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала