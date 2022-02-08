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В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка
В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка - РИА Новости, 08.02.2022
В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка
Прокуратура Центрального района в Петербурге проверяет информацию о травмировании ребенка упавшим снегом, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:28
2022-02-08T18:28
2022-02-08T18:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура Центрального района в Петербурге проверяет информацию о травмировании ребенка упавшим снегом, сообщает пресс-служба городского ведомства."Прокуратура Центрального района проверяет сообщение о травмировании ребёнка, в том числе соблюдение управляющий организацией требований жилищного законодательства", - отмечается в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, снег рухнул на коляску с мальчиком 2020 года рождения на 4-й Советской улице днем 7 февраля, состояние ребенка удовлетворительное.
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происшествия, санкт-петербург, россия, дети
18:28 08.02.2022 (обновлено: 18:33 08.02.2022)
В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка
В Петербурге прокуратура проверит информацию о травмировании ребенка из-за упавшего снега
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура Центрального района в Петербурге проверяет информацию о травмировании ребенка упавшим снегом, сообщает пресс-служба городского ведомства.
"Прокуратура Центрального района проверяет сообщение о травмировании ребёнка, в том числе соблюдение управляющий организацией требований жилищного законодательства", - отмечается в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, снег рухнул на коляску с мальчиком 2020 года рождения на 4-й Советской улице днем 7 февраля, состояние ребенка удовлетворительное.