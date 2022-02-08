Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/rebenok-1771751326.html
В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка
В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка - РИА Новости, 08.02.2022
В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка
Прокуратура Центрального района в Петербурге проверяет информацию о травмировании ребенка упавшим снегом, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:28
2022-02-08T18:33
происшествия
санкт-петербург
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598035702_0:35:2930:1683_1920x0_80_0_0_416d12a48e7e55f8706426836fa428db.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура Центрального района в Петербурге проверяет информацию о травмировании ребенка упавшим снегом, сообщает пресс-служба городского ведомства."Прокуратура Центрального района проверяет сообщение о травмировании ребёнка, в том числе соблюдение управляющий организацией требований жилищного законодательства", - отмечается в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, снег рухнул на коляску с мальчиком 2020 года рождения на 4-й Советской улице днем 7 февраля, состояние ребенка удовлетворительное.
https://ria.ru/20220208/deti-1771644005.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598035702_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_e48e1d1d24eda969d9c33ba9105605ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, дети
18:28 08.02.2022 (обновлено: 18:33 08.02.2022)
 
В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка

В Петербурге прокуратура проверит информацию о травмировании ребенка из-за упавшего снега

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура Центрального района в Петербурге проверяет информацию о травмировании ребенка упавшим снегом, сообщает пресс-служба городского ведомства.
"Прокуратура Центрального района проверяет сообщение о травмировании ребёнка, в том числе соблюдение управляющий организацией требований жилищного законодательства", - отмечается в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, снег рухнул на коляску с мальчиком 2020 года рождения на 4-й Советской улице днем 7 февраля, состояние ребенка удовлетворительное.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
11:57
СК проверяет данные о матери из Тольятти, держащей детей в грязи и голоде
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала