https://ria.ru/20220208/rebenok-1771751326.html

В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка

В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка - РИА Новости, 08.02.2022

В Петербурге проверят информацию о падении снежной глыбы на ребенка

Прокуратура Центрального района в Петербурге проверяет информацию о травмировании ребенка упавшим снегом, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:28

2022-02-08T18:28

2022-02-08T18:33

происшествия

санкт-петербург

россия

дети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура Центрального района в Петербурге проверяет информацию о травмировании ребенка упавшим снегом, сообщает пресс-служба городского ведомства."Прокуратура Центрального района проверяет сообщение о травмировании ребёнка, в том числе соблюдение управляющий организацией требований жилищного законодательства", - отмечается в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, снег рухнул на коляску с мальчиком 2020 года рождения на 4-й Советской улице днем 7 февраля, состояние ребенка удовлетворительное.

https://ria.ru/20220208/deti-1771644005.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, дети