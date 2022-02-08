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Позиции Путина после мюнхенской речи не изменились, заявили в Греции
Позиции Путина после мюнхенской речи не изменились, заявили в Греции - РИА Новости, 08.02.2022
Позиции Путина после мюнхенской речи не изменились, заявили в Греции
Позиции президента России Владимира Путина после мюнхенской речи не изменились, они понятны и заключаются в том, что безопасность одной страны не должна... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:44
2022-02-08T11:13
в мире
валдай
россия
греция
обсе
евросоюз
сириза
владимир путин
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АФИНЫ, 8 фев – РИА Новости. Позиции президента России Владимира Путина после мюнхенской речи не изменились, они понятны и заключаются в том, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться в ущерб другой, заявил бывший министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос в интервью РИА Новости в связи с 15-й годовщиной выступления Путина на Мюнхенской конференции по безопасности.Речь Путина повлияла на международные отношения и знаменовала поворот в отношениях России и Запада."Дипломатические позиции президента Путина стабильны. И в Мюнхене в 2007 году и в других случаях. Я помню его выступление на Валдае в 2014 году. Они те же. Позиция России заключается в том, что безопасность одной страны должна быть неделимой, она не должна быть в ущерб другой. Что должны существовать законы. Что холодная война закончилась без подписания соглашений, и это оставило пробел. И, конечно, это сочетается с внутренними усилиями по восстановлению мощи Российской Федерации", - сказал Катрунгалос.Он был министром иностранных дел в правительстве СИРИЗА, сейчас возглавляет сектор внешней политики и международных отношений в СИРИЗА, являющейся крупнейшей оппозиционной партией в Греции.Катрунгалос заявил, что Греция выступает за соблюдение в отношениях между государствами норм, основанных на международном праве, и считает Россию частью европейской архитектуры безопасности."Россия должна иметь место в архитектуре системы безопасности Европы. Мы не согласны с некоторыми радикальными позициями, которые хотят, чтобы Россия была вне системы безопасности, была изгнанной страной", - заявил политик.Он отметил, что подавляющее большинство депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы отвергают попытки исключить Россию из Совета Европы.Катрунгалос сказал, что "прекрасно понимает необходимость" России чувствовать себя свободной от окружения, и считает, что возможно найти компромисс на основе "Стамбульской хартии" ОБСЕ 1999 года, согласно которой государства не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства.По словам Катрунгалоса, Греция считает санкции контрпродуктивными, но применяет их, так как ее политическим домом является Евросоюз.Экс-министр выступил за разрешение всех разногласий путем дипломатии и диалога и высказался за немедленную деэскалацию ситуации на Украине."Пока в районе сосредоточены большие вооруженные силы, даже если никто не стремится к войне, может произойти несчастный случай, столкновение даже по ошибке", - заявил он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220208/deeskalatsiya-1771593429.html
https://ria.ru/20220208/strakh-1771587572.html
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в мире, валдай, россия, греция, обсе, евросоюз, сириза, владимир путин
09:44 08.02.2022 (обновлено: 11:13 08.02.2022)
 
Позиции Путина после мюнхенской речи не изменились, заявили в Греции

Экс-глава МИД Греции Катрунгалос: позиции Путина после мюнхенской речи не изменились

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 8 фев – РИА Новости. Позиции президента России Владимира Путина после мюнхенской речи не изменились, они понятны и заключаются в том, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться в ущерб другой, заявил бывший министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос в интервью РИА Новости в связи с 15-й годовщиной выступления Путина на Мюнхенской конференции по безопасности.
Речь Путина повлияла на международные отношения и знаменовала поворот в отношениях России и Запада.
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"Дипломатические позиции президента Путина стабильны. И в Мюнхене в 2007 году и в других случаях. Я помню его выступление на Валдае в 2014 году. Они те же. Позиция России заключается в том, что безопасность одной страны должна быть неделимой, она не должна быть в ущерб другой. Что должны существовать законы. Что холодная война закончилась без подписания соглашений, и это оставило пробел. И, конечно, это сочетается с внутренними усилиями по восстановлению мощи Российской Федерации", - сказал Катрунгалос.
Он был министром иностранных дел в правительстве СИРИЗА, сейчас возглавляет сектор внешней политики и международных отношений в СИРИЗА, являющейся крупнейшей оппозиционной партией в Греции.
Катрунгалос заявил, что Греция выступает за соблюдение в отношениях между государствами норм, основанных на международном праве, и считает Россию частью европейской архитектуры безопасности.
"Россия должна иметь место в архитектуре системы безопасности Европы. Мы не согласны с некоторыми радикальными позициями, которые хотят, чтобы Россия была вне системы безопасности, была изгнанной страной", - заявил политик.
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Он отметил, что подавляющее большинство депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы отвергают попытки исключить Россию из Совета Европы.
Катрунгалос сказал, что "прекрасно понимает необходимость" России чувствовать себя свободной от окружения, и считает, что возможно найти компромисс на основе "Стамбульской хартии" ОБСЕ 1999 года, согласно которой государства не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства.
По словам Катрунгалоса, Греция считает санкции контрпродуктивными, но применяет их, так как ее политическим домом является Евросоюз.
Экс-министр выступил за разрешение всех разногласий путем дипломатии и диалога и высказался за немедленную деэскалацию ситуации на Украине.
"Пока в районе сосредоточены большие вооруженные силы, даже если никто не стремится к войне, может произойти несчастный случай, столкновение даже по ошибке", - заявил он.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Читайте полный текст интервью >>>
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