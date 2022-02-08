https://ria.ru/20220208/omikron-1771586176.html

Врач Роспотребнадзора рассказала, как дети переносят "омикрон"

Врач Роспотребнадзора рассказала, как дети переносят "омикрон" - РИА Новости, 08.02.2022

Врач Роспотребнадзора рассказала, как дети переносят "омикрон"

Дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в легкой форме, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:49

2022-02-08T03:49

2022-02-08T07:06

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в легкой форме, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.По сравнению с предыдущими волнами, отметила Руженцова, сейчас у детей и подростков намного сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле, кашель, часто повышается температура тела, беспокоит выраженная слабость, головная боль, отсутствие аппетита. У некоторых пациентов появляются осиплость голоса, диарея, сыпь.Дети как и взрослые достаточно часто переносят инфекцию бессимптомно, в зависимости от региона доля бессимптомных случаев составляет от 17 до 40%, добавила Руженцова.Тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента детей, а госпитализируют всего три процента, уточнила врач. "Среди них есть дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения", - пояснила она.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что "омикрон" нередко поражает у детей бронхи, что может потребовать их госпитализации.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html

https://ria.ru/20220208/shtamm-1771582178.html

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