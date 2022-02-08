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День российской науки

День российской науки - РИА Новости, 08.02.2022

День российской науки

8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:20

2022-02-08T02:20

2022-02-08T02:20

справки

курчатовский институт

день российской науки

8 февраля - день российской науки

день науки в россии

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8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.В советское время День науки отмечался в третье воскресенье апреля.Дата определялась тем, что в период между 18 и 25 апреля 1918 года Владимир Ленин составил "Набросок плана научно-технических работ".Российская наука дала миру много великих имен и открытий. Во всем мире известны такие ученые, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Петр Капица, Лев Ландау, Игорь Курчатов, Анатолий Александров, Сергей Королев, Николай Доллежаль и многие другие. Благодаря их усилиям страна стала родиной выдающихся открытий и изобретений человеческой цивилизации. Россия стала первым государством, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая атомная станция.Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в отечественной науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским ученым удавалось получать научные результаты мирового уровня. Именно в постсоветскую эпоху они вырвались вперед в гонке за сверхтяжелыми элементами таблицы Менделеева.Российскими учеными или при их участии были синтезированы шесть новых, долгоживущих сверхтяжелых элементов с порядковыми номерами со 113 по 118.Физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра Павловского в начале 1990-х годов разработали метод получения рекордно мощных магнитных полей. В эти годы в России была создана технология, которая позволяет получить самое мощное световое излучение на Земле. Российским ученым принадлежит, возможно, последнее крупное географическое открытие на Земле – обнаружение подледного озера Восток в Антарктиде.Работа сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко позволила обнаружить новый, третий по счету вид человеческих существ. Генетические исследования в последние годы позволили ученым узнать много нового о расселении и путях миграции людей на Земле. Российский математик Григорий Перельман в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре – одну из семи "задач тысячелетия" из списка Математического института Клэя. Это только небольшая часть открытий, но она дает представление о масштабах сделанного в постсоветской науке.Наука – это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной экономики, медицины, образования, всей социальной сферы.От достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей, поэтому правительство России уделяет приоритетное внимание поддержке науки и высшей школы, развитию конкурентоспособного сектора научных разработок, созданию комфортных условий для молодых исследователей.В 2013 году были начаты преобразования в системе Российской академии наук, предприняты меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, по созданию для ученых, научных коллективов современных, конкурентных условий для работы. Объединены интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы ведущих академий – Российской академии наук, медицинской и сельскохозяйственных наук. В 2018 году был принят закон, вносящий изменения в федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым были уточнены цели деятельности РАН, ее основные задачи, функции и полномочия. Сегодня стратегическое развитие науки формируется при содействии государства. В стратегических программных документах научно-технологического развития, таких как Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", национальный проект "Наука", зафиксированы показатели, достижение которых будет способствовать реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации в части обеспечения присутствия России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. В последние 20 лет реализация системной политики в области науки и технологий остановила негативные процессы, отток молодых кадров. Благодаря новому поколению российских ученых создаются цифровые, генетические и нанотехнологии, современные материалы и системы, искусственный интеллект. В последние годы удалось серьезно нарастить потенциал российской фундаментальной науки, по целому ряду направлений она вышла на передовые позиции. В ноябре 2020 года в Дубне был запущен в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов – бустер. В феврале 2021 года на территории Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова, входящего в состав НИЦ "Курчатовский институт", ввели в строй самый мощный в мире исследовательский ядерный реактор ПИК, генерирующий поток нейтронов. В основном комплексе Курчатовского института в мае того же года запустили токамак Т-15МД (установка для создания магнитного поля с целью проведения внутри него термоядерной реакции) – первую за 20 лет термоядерную установку, построенную в России. Кроме того, в 2021 году, объявленном в России Годом науки и технологий, на Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GV, предназначенный для исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников; вывели на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль "Наука", вошедший в состав Международной космической станции; многое сделали в квантовых технологиях; создали уникальный биосовместимый и биоразлагаемый материал на основе волокон полимера для хирургии и имплантологии; спустили на воду научно-исследовательского судна "Пионер-М" с технологией безэкипажного судовождения. Работы российских ученых востребованы в разных областях экономики, в оборонно-промышленном комплексе. Разработки ученых в медицине позволяют лечить редкие заболевания, проводить высокотехнологичные операции, создавать уникальные лекарства и вакцины. Первыми в мире были зарегистрированы созданные в России вакцины от Эболы, по профилактике COVID-19.В стране продолжается разработка вакцин против коронавируса, антивирусных препаратов и тест-систем.Российские ученые активно трудятся над решением многих задач, развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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