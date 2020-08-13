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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом
Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:22
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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Ученый обратил внимание, что российская вакцина "полностью безопасна" .... А почему в кавычках??? ))
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Интересно "вакцина для профилактики" и скажем "вакцина от вируса" ... это одно и тоже?? Пока для меня это звучит как "Вероятность дождя 50 на 50"!
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575696949_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9a7e92f800a0b775fe65e7369257f023.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

13:38 13.08.2020 (обновлено: 18:22 13.08.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник", — сказал ученый в эфире "России 24".

Гинцбург в очередной раз подчеркнул, что российская вакцина абсолютно безопасна и "зарегистрирована с соблюдением всех законодательных актов Российской Федерации".
"Это прямая борьба за конкретные совершенно деньги. Другой реакции не могло и быть. Это было бы наивно ожидать, что под аплодисменты воспримут довольно-таки серьезный конкурентный продукт", — добавил он.
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев (их возраст — от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.
Третья фаза исследований препарата, который получил название "Спутник V", стартовала 12 августа. Вакцина будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II.
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Реакция Запада

Регистрацию первой вакцины от коронавируса прокомментировали за рубежом. Так, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что скептически относится к новостям о российском препарате. Свою позицию он объяснил тем, что препарат пока не прошел третью стадию клинических исследований на большой выборке добровольцев, поэтому "вакцинировать миллионы или даже миллиарды человек" слишком рано и, вероятно, опасно. По мнению главы ведомства, суть не в том, чтобы первыми создать вакцину, а в ее эффективности и безопасности.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи, в свою очередь, рассказал, что американские специалисты могли бы хоть на следующей неделе представить несколько вариантов препарата для профилактики COVID-19, но не уверены в их действенности и безопасности. Он выразил сомнение в том, что Россия должным образом проверила свою вакцину.
В Минздраве критику российского препарата назвали безосновательной. Глава ведомства Михаил Мурашко напомнил, что платформа, на которой его создавали, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других лекарственных средств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
5001431336
Обсудить 62
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
Популярные комментарии
Ученый обратил внимание, что российская вакцина "полностью безопасна" .... А почему в кавычках??? ))
13 августа, 13:52
Semen Ivanoff
9400049
Интересно "вакцина для профилактики" и скажем "вакцина от вируса" ... это одно и тоже?? Пока для меня это звучит как "Вероятность дождя 50 на 50"!
13 августа, 13:50
Semen Ivanoff
12100047
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