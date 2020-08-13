В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник", — сказал ученый в эфире " России 24 ".

Гинцбург в очередной раз подчеркнул, что российская вакцина абсолютно безопасна и "зарегистрирована с соблюдением всех законодательных актов Российской Федерации".

"Это прямая борьба за конкретные совершенно деньги. Другой реакции не могло и быть. Это было бы наивно ожидать, что под аплодисменты воспримут довольно-таки серьезный конкурентный продукт", — добавил он.

Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций ( РФПИ ). Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев (их возраст — от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.

Третья фаза исследований препарата, который получил название "Спутник V", стартовала 12 августа. Вакцина будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Реакция Запада

Регистрацию первой вакцины от коронавируса прокомментировали за рубежом. Так, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что скептически относится к новостям о российском препарате. Свою позицию он объяснил тем, что препарат пока не прошел третью стадию клинических исследований на большой выборке добровольцев, поэтому "вакцинировать миллионы или даже миллиарды человек" слишком рано и, вероятно, опасно. По мнению главы ведомства, суть не в том, чтобы первыми создать вакцину, а в ее эффективности и безопасности.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи, в свою очередь, рассказал, что американские специалисты могли бы хоть на следующей неделе представить несколько вариантов препарата для профилактики COVID-19, но не уверены в их действенности и безопасности. Он выразил сомнение в том, что Россия должным образом проверила свою вакцину.

В Минздраве критику российского препарата назвали безосновательной. Глава ведомства Михаил Мурашко напомнил, что платформа, на которой его создавали, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других лекарственных средств.