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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220208/malayziya-1771667476.html
Малайзия планирует открыться для иностранных туристов
Малайзия планирует открыться для иностранных туристов - РИА Новости, 08.02.2022
Малайзия планирует открыться для иностранных туристов
Малайзия может начать принимать вакцинированных путешественников уже в марте, причем без каких-либо карантинных ограничений, сообщает Nikkei Asia. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:40
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туризм
туризм
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новости - туризм
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Малайзия может начать принимать вакцинированных путешественников уже в марте, причем без каких-либо карантинных ограничений, сообщает Nikkei Asia.Национальный совет по восстановлению страны рекомендовал премьер-министру Исмаилу Сабри Якобу полностью открыть границы уже 1 марта. Окончательное решение должно быть принято кабмином Малайзии.Совет также признал необходимость тестирования туристов на COVID-19 перед отъездом и по прибытии. Подробности, включая типы анализов, объявит министерство здравоохранения.По данным минтуризма, в 2021 году страна потеряла около 165 миллиардов ринггитов (39 миллиардов долларов) из-за отсутствия путешественников.Ранее страна планировала открыться 1 января 2022 года, но этого не произошло.
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туризм, малайзия, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:40 08.02.2022
 
Малайзия планирует открыться для иностранных туристов

Малайзия может открыться для иностранных туристов с 1 марта

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на площади Мердека у здания султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре
Туристы фотографируются на площади Мердека у здания султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Малайзия может начать принимать вакцинированных путешественников уже в марте, причем без каких-либо карантинных ограничений, сообщает Nikkei Asia.
Национальный совет по восстановлению страны рекомендовал премьер-министру Исмаилу Сабри Якобу полностью открыть границы уже 1 марта. Окончательное решение должно быть принято кабмином Малайзии.
Совет также признал необходимость тестирования туристов на COVID-19 перед отъездом и по прибытии. Подробности, включая типы анализов, объявит министерство здравоохранения.
По данным минтуризма, в 2021 году страна потеряла около 165 миллиардов ринггитов (39 миллиардов долларов) из-за отсутствия путешественников.
Ранее страна планировала открыться 1 января 2022 года, но этого не произошло.
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