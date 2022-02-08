https://ria.ru/20220208/malayziya-1771667476.html
Малайзия планирует открыться для иностранных туристов
Малайзия планирует открыться для иностранных туристов - РИА Новости, 08.02.2022
Малайзия планирует открыться для иностранных туристов
Малайзия может начать принимать вакцинированных путешественников уже в марте, причем без каких-либо карантинных ограничений, сообщает Nikkei Asia. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:40
2022-02-08T14:40
2022-02-08T14:40
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Малайзия может начать принимать вакцинированных путешественников уже в марте, причем без каких-либо карантинных ограничений, сообщает Nikkei Asia.Национальный совет по восстановлению страны рекомендовал премьер-министру Исмаилу Сабри Якобу полностью открыть границы уже 1 марта. Окончательное решение должно быть принято кабмином Малайзии.Совет также признал необходимость тестирования туристов на COVID-19 перед отъездом и по прибытии. Подробности, включая типы анализов, объявит министерство здравоохранения.По данным минтуризма, в 2021 году страна потеряла около 165 миллиардов ринггитов (39 миллиардов долларов) из-за отсутствия путешественников.Ранее страна планировала открыться 1 января 2022 года, но этого не произошло.
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Малайзия планирует открыться для иностранных туристов
Малайзия может открыться для иностранных туристов с 1 марта