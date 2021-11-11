https://ria.ru/20211111/malayziya-1758566850.html

В Малайзии назвали дату открытия границ для туристов

В Малайзии назвали дату открытия границ для туристов - РИА Новости, 11.11.2021

В Малайзии назвали дату открытия границ для туристов

Глава Национального совета по восстановлению Малайзии, экс-премьер Мухидин Яссин объявил об открытии границ для иностранных путешественников с 1 января 2022... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:24

2021-11-11T15:24

2021-11-11T15:24

туризм

малайзия

куала-лумпур

туризм

новости - туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571460036_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_7aa8b4d921c2065b6f6f2a702fd045ae.jpg

БАНГКОК, 11 ноя — РИА Новости. Глава Национального совета по восстановлению Малайзии, экс-премьер Мухидин Яссин объявил об открытии границ для иностранных путешественников с 1 января 2022 года, сообщает The Star."Туристический сектор страны восстанавливается медленно из-за отсутствия зарубежных гостей. Операторам этого сектора необходимы время и ресурсы, чтобы возобновить бизнес", — заявил Яссин.Границы Малайзии пока остаются закрытыми, однако с 15 ноября полностью вакцинированные иностранные туристы смогут въезжать на курортный остров Лангкави.В Малайзии с сентября снижается число зараженных коронавирусом. Пик ежедневных случаев заболевания страна прошла в конце августа, когда в сутки число подхвативших COVID-19 превышало 22 тысячи. Сейчас 73 процента населения полностью вакцинированы, причем среди взрослых прививку получили 95 процентов жителей.

https://ria.ru/20211110/indiya-1758370602.html

малайзия

куала-лумпур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малайзия, куала-лумпур, туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19