https://ria.ru/20211111/malayziya-1758566850.html
В Малайзии назвали дату открытия границ для туристов
В Малайзии назвали дату открытия границ для туристов - РИА Новости, 11.11.2021
В Малайзии назвали дату открытия границ для туристов
Глава Национального совета по восстановлению Малайзии, экс-премьер Мухидин Яссин объявил об открытии границ для иностранных путешественников с 1 января 2022... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:24
2021-11-11T15:24
2021-11-11T15:24
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БАНГКОК, 11 ноя — РИА Новости. Глава Национального совета по восстановлению Малайзии, экс-премьер Мухидин Яссин объявил об открытии границ для иностранных путешественников с 1 января 2022 года, сообщает The Star."Туристический сектор страны восстанавливается медленно из-за отсутствия зарубежных гостей. Операторам этого сектора необходимы время и ресурсы, чтобы возобновить бизнес", — заявил Яссин.Границы Малайзии пока остаются закрытыми, однако с 15 ноября полностью вакцинированные иностранные туристы смогут въезжать на курортный остров Лангкави.В Малайзии с сентября снижается число зараженных коронавирусом. Пик ежедневных случаев заболевания страна прошла в конце августа, когда в сутки число подхвативших COVID-19 превышало 22 тысячи. Сейчас 73 процента населения полностью вакцинированы, причем среди взрослых прививку получили 95 процентов жителей.
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малайзия, куала-лумпур, туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19
В Малайзии назвали дату открытия границ для туристов
Малайзия планирует открыть границы для туристов с 1 января 2022 года
БАНГКОК, 11 ноя — РИА Новости. Глава Национального совета по восстановлению Малайзии, экс-премьер Мухидин Яссин объявил об открытии границ для иностранных путешественников с 1 января 2022 года, сообщает The Star.
"Туристический сектор страны восстанавливается медленно из-за отсутствия зарубежных гостей. Операторам этого сектора необходимы время и ресурсы, чтобы возобновить бизнес", — заявил Яссин.
Границы Малайзии пока остаются закрытыми, однако с 15 ноября полностью вакцинированные иностранные туристы смогут
въезжать на курортный остров Лангкави.
В Малайзии с сентября снижается число зараженных коронавирусом. Пик ежедневных случаев заболевания страна прошла в конце августа, когда в сутки число подхвативших COVID-19 превышало 22 тысячи. Сейчас 73 процента населения полностью вакцинированы, причем среди взрослых прививку получили 95 процентов жителей.