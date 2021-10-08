https://ria.ru/20211008/puteshestviya-1753675704.html

Определены страны Азии, в которые россияне смогут попасть в ближайшее время

Определены страны Азии, в которые россияне смогут попасть в ближайшее время - РИА Новости, 08.10.2021

Определены страны Азии, в которые россияне смогут попасть в ближайшее время

Эксперты назвали азиатские страны, в которые российские путешественники смогут попасть в ближайшее время, и уточнили условия визита, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:56

2021-10-08T14:56

2021-10-08T14:57

туризм

филиппины

индия

япония

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astrazeneca

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эксперты назвали азиатские страны, в которые российские путешественники смогут попасть в ближайшее время, и уточнили условия визита, сообщает АТОР.Планы Индии по открытию границ для иностранцев вслед за российскими дипломатами подтверждают и официальные лица этой страны. Так, министр туризма Шрипад Наик заявил местным СМИ, что въездной туризм в Индию может возобновиться уже 15 октября.По словам чиновника, официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Он добавил, что уже есть заявки на возобновление чартерных рейсов. В первую очередь, речь идет о туристическом штате Гоа, который просит разрешить чартеры из России. С 5 октября из Москвы и Санкт-Петербурга туда летают регулярные.Условия въезда в Индию для иностранцев по-прежнему неизвестны. Выдача турвиз приостановлена. Страна признает "Спутник V", так что в теории привитых этим препаратом гостей пускать должны.Малайзия готова открыть границы в декабре, если к тому времени будет вакцинировано 90 процентов местного населения. Об этом заявил премьер-министр Исмаил Сабри Яакоб.Сейчас в стране постепенно открывают внутренние направления для местных путешественников. Так, в формате биопузыря для привитых малазийцев первым из курортов открылся Лангкави. На очереди остров Тиоман и полуостров Малакка. Для поездки на Лангкави местным туристам требуется отрицательный тест на COVID-19 и приложение MySejahtera, в котором указан прививочный статус.Скорее всего, эти базовые условия въезда будут сохранены и для иностранцев, отмечают эксперты АТОР. Официальных заявлений о санитарных протоколах для зарубежных гостей власти Малайзии не делали. Но страна не признает российские вакцины и авиасообщение с ней не восстановлено.Перезапустить международный туризм намерены и Филиппины. Для этого предполагается сократить с 14 до семи дней срок карантина для полностью вакцинированных путешественников. Правда, такая поблажка ждет только гостей из стран "зеленого" списка (с малым число заболевших), а Россия в него не входит.Авиасообщение с Филиппинами не восстановлено, при этом государство признает "Спутник V".По сообщениям нескольких зарубежных СМИ, министерство здравоохранения Японии согласилось с 22 сентября ослабить ограничения на въезд в страну для иностранцев, которые могут предоставить доказательства полной вакцинации от коронавируса.Однако внимательное прочтение японских источников не оставляет сомнений в неправильном понимании вопроса многими зарубежными изданиями, считают эксперты АТОР. Япония лишь согласилась принимать с 22 сентября на особых условиях своих граждан, возвращающихся из некоторых стран и вакцинированных препаратами, признанными в этих государствах.Наших вакцин и России в этих списках нет. Право на въезд получат привитые Pfizer, Moderna или AstraZeneca из США, некоторых провинций Канады, 31 европейской и семи азиатских стран. Им придется отправиться на десятидневный карантин, а потом сдать ПЦР-тест. Если его результат окажется отрицательным, то путешественнику разрешат свободное передвижение по стране.Столь жесткие условия даже для собственных граждан, полагают эксперты, делают возможным открытие страны для иностранцев разве что в 2022 году.Авиасообщение России с Японией восстановлено с 1 ноября 2020 года. Однако для въезда россиянам необходимо оформить турвизу, что сейчас невозможно.

https://ria.ru/20190120/1549492086.html

https://ria.ru/20191121/1532933302.html

https://ria.ru/20210901/filippiiny-1747959046.html

https://ria.ru/20191112/1560790807.html

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https://ria.ru/20210705/singapur-1739521735.html

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