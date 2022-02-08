https://ria.ru/20220208/lekarstva-1771782744.html

Минздрав заявил, что ограничений на выдачу льготных лекарств не будет

Минздрав заявил, что ограничений на выдачу льготных лекарств не будет - РИА Новости, 08.02.2022

Минздрав заявил, что ограничений на выдачу льготных лекарств не будет

Ограничений на выдачу льготных лекарств и направлений на высокотехнологичную медпомощь из-за пандемии не будет, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T22:45

2022-02-08T22:45

2022-02-08T22:45

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ограничений на выдачу льготных лекарств и направлений на высокотехнологичную медпомощь из-за пандемии не будет, сообщила пресс-служба Минздрава России.Правительство утвердило постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с ними в период распространения коронавируса главы регионов при необходимости могут временно приостанавливать оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, но только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации."Без ограничений будет осуществляться выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771779318.html

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здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии