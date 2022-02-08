https://ria.ru/20220208/akrobatika-1771656908.html

Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки

Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки - РИА Новости, 08.02.2022

Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки

Лыжную акробатику добавили в программу Олимпийских игр 30 лет назад, но ее до сих пор порой путают с другими дисциплинами. Полет фристайлиста тут длится долю секунды, а вот тренируются ради этой попытки круглый год, почти без перерыва.

2022-02-08T13:00

2022-02-08T13:00

2022-02-08T13:00

странные виды

олимпиада

станислав никитин

максим буров

фристайл

подкаст

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Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки Лыжную акробатику добавили в программу Олимпийских игр 30 лет назад, но ее до сих пор порой путают с другими дисциплинами. Полет фристайлиста тут длится долю секунды, а вот тренируются ради этой попытки круглый год почти без перерыва. Почему тренер кричит на спортсмена во время прыжка, зачем снег на соревнованиях посыпают мелко нарубленной елкой и о чем думает акробат, когда крутит третье сальто. audio/mpeg

Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки Лыжную акробатику добавили в программу Олимпийских игр 30 лет назад, но ее до сих пор порой путают с другими дисциплинами. Полет фристайлиста тут длится долю секунды, а вот тренируются ради этой попытки круглый год почти без перерыва. Почему тренер кричит на спортсмена во время прыжка, зачем снег на соревнованиях посыпают мелко нарубленной елкой и о чем думает акробат, когда крутит третье сальто. audio/mpeg

Почему тренер кричит на спортсмена во время прыжка, зачем снег на соревнованиях посыпают мелко нарубленной елкой и о чем думает акробат, когда крутит третье сальто - рассказывает призер чемпионата мира, фристайлист Станислав Никитин. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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олимпиада, станислав никитин, максим буров, фристайл, подкаст, аудио