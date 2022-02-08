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Странные виды
Простыми словами про спорт, о котором все слышали, но мало кто разбирается. Что интересного в прыжках на сноуборде, что делают лыжные акробаты, что общего у "Формулы-1" и санного спорта и почему так назвали скелетон. Рассказываем как смотреть Олимпиаду, чтобы было по-настоящему интересно.
https://ria.ru/20220208/akrobatika-1771656908.html
Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки
Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки - РИА Новости, 08.02.2022
Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки
Лыжную акробатику добавили в программу Олимпийских игр 30 лет назад, но ее до сих пор порой путают с другими дисциплинами. Полет фристайлиста тут длится долю секунды, а вот тренируются ради этой попытки круглый год, почти без перерыва.
2022-02-08T13:00
2022-02-08T13:00
странные виды
олимпиада
станислав никитин
максим буров
фристайл
подкаст
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Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки
Лыжную акробатику добавили в программу Олимпийских игр 30 лет назад, но ее до сих пор порой путают с другими дисциплинами. Полет фристайлиста тут длится долю секунды, а вот тренируются ради этой попытки круглый год почти без перерыва. Почему тренер кричит на спортсмена во время прыжка, зачем снег на соревнованиях посыпают мелко нарубленной елкой и о чем думает акробат, когда крутит третье сальто.
audio/mpeg
Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки
Лыжную акробатику добавили в программу Олимпийских игр 30 лет назад, но ее до сих пор порой путают с другими дисциплинами. Полет фристайлиста тут длится долю секунды, а вот тренируются ради этой попытки круглый год почти без перерыва. Почему тренер кричит на спортсмена во время прыжка, зачем снег на соревнованиях посыпают мелко нарубленной елкой и о чем думает акробат, когда крутит третье сальто.
audio/mpeg
Почему тренер кричит на спортсмена во время прыжка, зачем снег на соревнованиях посыпают мелко нарубленной елкой и о чем думает акробат, когда крутит третье сальто - рассказывает призер чемпионата мира, фристайлист Станислав Никитин. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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олимпиада, станислав никитин, максим буров, фристайл, подкаст, аудио
13:00 08.02.2022
 

Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки

Странные виды
Лыжная акробатика. Тренировки в джакузи и приземления на елки
13:00
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Лыжную акробатику добавили в программу Олимпийских игр 30 лет назад, но ее до сих пор порой путают с другими дисциплинами. Полет фристайлиста тут длится долю секунды, а вот тренируются ради этой попытки круглый год, почти без перерыва.
Почему тренер кричит на спортсмена во время прыжка, зачем снег на соревнованиях посыпают мелко нарубленной елкой и о чем думает акробат, когда крутит третье сальто - рассказывает призер чемпионата мира, фристайлист Станислав Никитин. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.
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________
Монтаж: Анастасия Паниоти
Редактор: Полина Панина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Странные видыОлимпиадаСтанислав НикитинМаксим БуровФристайлПодкаст
 
 
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