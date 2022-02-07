https://ria.ru/20220207/vaktsina-1771568262.html

Власти Индии разрешили начать производство вакцины от "омикрона"

Власти Индии разрешили начать производство вакцины от "омикрона" - РИА Новости, 07.02.2022

Власти Индии разрешили начать производство вакцины от "омикрона"

Медицинский регулятор Индии - генеральный контролер по лекарственным средствам - одобрил предложение Института сыворотки Индии по производству вакцины против... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T22:50

2022-02-07T22:50

2022-02-07T22:50

распространение коронавируса

африка

индия

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Медицинский регулятор Индии - генеральный контролер по лекарственным средствам - одобрил предложение Института сыворотки Индии по производству вакцины против штамма коронавируса "омикрон" для ее изучения, тестирования и анализа."Со ссылкой на вашу заявку ознакомьтесь с настоящим разрешением на производство вакцины с наночастицами белка SARS-CoV-2 RS (COVID-19) с рекомбинантным спайковым белком (штамм "омикрон") для изучения, тестирования и анализа в соответствии с положениями Правил новых лекарств и клинических испытаний 2019 года для производства тестовых партий препарата / лекарств, упомянутых в нем", - говорится в приказе регулятора.Ранее сообщалось, что Институт сыворотки Индии совместно с компанией Novavax Inc работает над вакциной против штамма "омикрон" и в январе запросил разрешение властей Индии на ее производство с целью тестирования.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения классифицирует этот вариант коронавируса как "вызывающий беспокойство". Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770968954.html

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индия

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африка, индия, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19