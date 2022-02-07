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Шалленберг заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
Шалленберг заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине - РИА Новости, 07.02.2022
Шалленберг заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что еще верит в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:25
2022-02-07T17:25
в мире
австрия
мид австрии
александер шалленберг
украина
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что еще верит в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии 7-8 февраля посещают Украину с рабочим визитом. Австрийский министр подчеркнул, что впервые за много лет в Европе возникла ситуация с "риском военной конфронтации".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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в мире, австрия, мид австрии, александер шалленберг, украина, ситуация в днр и лнр
17:25 07.02.2022
 
Шалленберг заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине

Глава МИД Австрии Шалленберг верит в дипломатическое решение ситуации на Украине

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что еще верит в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.
Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии 7-8 февраля посещают Украину с рабочим визитом. Австрийский министр подчеркнул, что впервые за много лет в Европе возникла ситуация с "риском военной конфронтации".
"Я, возможно, потому, что являюсь министром иностранных дел, все еще верю в возможности дипломатии, они еще не закончились. И я рад видеть, что дипломатические каналы пока работают, мы должны использовать эти возможности", - сказал Шалленберг на пресс-конференции по итогам визита в Донбасс.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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