https://ria.ru/20220207/uchitelnitsv-1771516340.html

Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов

Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов - РИА Новости, 07.02.2022

Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов

Учитель в Петербурге, об увольнении которого из-за чтения детям стихов Даниила Хармса сообщали СМИ, должен быть полностью восстановлен в своих правах, сообщил... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:58

2022-02-07T16:58

2022-02-07T16:58

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Учитель в Петербурге, об увольнении которого из-за чтения детям стихов Даниила Хармса сообщали СМИ, должен быть полностью восстановлен в своих правах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", - сообщил глава Минпросвещения, слова которого приводит пресс-служба.Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".

https://ria.ru/20220202/pitanie-1770744567.html

санкт-петербург

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образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, санкт-петербург