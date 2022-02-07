Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/uchitelnitsv-1771516340.html
Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов
Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов - РИА Новости, 07.02.2022
Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов
Учитель в Петербурге, об увольнении которого из-за чтения детям стихов Даниила Хармса сообщали СМИ, должен быть полностью восстановлен в своих правах, сообщил... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:58
2022-02-07T16:58
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579443636_0:305:3100:2048_1920x0_80_0_0_d6d6a772cd31f143aedcc06cbe38206e.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Учитель в Петербурге, об увольнении которого из-за чтения детям стихов Даниила Хармса сообщали СМИ, должен быть полностью восстановлен в своих правах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", - сообщил глава Минпросвещения, слова которого приводит пресс-служба.Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".
https://ria.ru/20220202/pitanie-1770744567.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579443636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e92575574d115a68fce6104fd25de43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, санкт-петербург
16:58 07.02.2022
 
Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов

Глава Минпросвещения Кравцов призвал восстановить в правах уволенного учителя в Петербурге

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Учитель в Петербурге, об увольнении которого из-за чтения детям стихов Даниила Хармса сообщали СМИ, должен быть полностью восстановлен в своих правах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", - сообщил глава Минпросвещения, слова которого приводит пресс-служба.
Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".
Питание в школе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 19:49
Бесплатное питание в школе: кому положено, чем должны кормить
 
Образование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала