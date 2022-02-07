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СМИ: учительница из Петербурга уволилась, так как нашла другую работу
СМИ: учительница из Петербурга уволилась, так как нашла другую работу - РИА Новости, 07.02.2022
СМИ: учительница из Петербурга уволилась, так как нашла другую работу
Учительница Серафима Сапрыкина уволилась из гимназии №168 в Петербурге по собственному желанию, так как нашла другую работу, сообщает газета "Петербургский... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T23:38
2022-02-07T23:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Учительница Серафима Сапрыкина уволилась из гимназии №168 в Петербурге по собственному желанию, так как нашла другую работу, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на директора гимназии Светлану Лебедеву.Сапрыкина ранее написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". В пресс-службе администрации Центрального района опровергли ее слова и заявили, что педагог уволилась по собственному желанию."Серафима Сапрыкина уволилась по согласованию... одним днем по собственному желанию, поскольку нашла другую работу", - пишет газета со ссылкой на слова Лебедевой, отмечая, что библиотекарь и педагог-организатор работала в учебном заведении в течение четырех месяцев.Также директор сообщила, что "ответственная за работу с детьми поступила не совсем корректно, самостоятельно решая, какие занятия проводить".Директор рассказала, что в начале декабря прошлого года в плане работы стояло занятие, посвященное битве под Москвой, но Сапрыкина заменила эту тему на поэзию Хармса и Введенского. По ее словам, нельзя самостоятельно без согласования менять учебный план.Лебедева добавила, что в гимназии занимаются углубленным изучением русского языка и литературы, поэтому программа по этим предметам здесь шире, чем в других школах. Замена одного занятия другим требует обязательного согласования либо с завучем по воспитательной работе, либо с директором, отметила она.
https://ria.ru/20220207/gimnaziya-1771529695.html
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общество, даниил хармс, москва, санкт-петербург, facebook
23:38 07.02.2022
 
СМИ: учительница из Петербурга уволилась, так как нашла другую работу

Петербургский дневник: учительница из Петербурга уволилась, так как нашла другую работу

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Учительница Серафима Сапрыкина уволилась из гимназии №168 в Петербурге по собственному желанию, так как нашла другую работу, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на директора гимназии Светлану Лебедеву.
Сапрыкина ранее написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". В пресс-службе администрации Центрального района опровергли ее слова и заявили, что педагог уволилась по собственному желанию.
В классе школы - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
17:58
В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы
"Серафима Сапрыкина уволилась по согласованию... одним днем по собственному желанию, поскольку нашла другую работу", - пишет газета со ссылкой на слова Лебедевой, отмечая, что библиотекарь и педагог-организатор работала в учебном заведении в течение четырех месяцев.
Также директор сообщила, что "ответственная за работу с детьми поступила не совсем корректно, самостоятельно решая, какие занятия проводить".
Директор рассказала, что в начале декабря прошлого года в плане работы стояло занятие, посвященное битве под Москвой, но Сапрыкина заменила эту тему на поэзию Хармса и Введенского. По ее словам, нельзя самостоятельно без согласования менять учебный план.
Лебедева добавила, что в гимназии занимаются углубленным изучением русского языка и литературы, поэтому программа по этим предметам здесь шире, чем в других школах. Замена одного занятия другим требует обязательного согласования либо с завучем по воспитательной работе, либо с директором, отметила она.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов
 
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