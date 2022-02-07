https://ria.ru/20220207/uchitelnitsa-1771571196.html

СМИ: учительница из Петербурга уволилась, так как нашла другую работу

СМИ: учительница из Петербурга уволилась, так как нашла другую работу - РИА Новости, 07.02.2022

СМИ: учительница из Петербурга уволилась, так как нашла другую работу

Учительница Серафима Сапрыкина уволилась из гимназии №168 в Петербурге по собственному желанию, так как нашла другую работу, сообщает газета "Петербургский... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T23:38

2022-02-07T23:38

2022-02-07T23:38

общество

даниил хармс

москва

санкт-петербург

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Учительница Серафима Сапрыкина уволилась из гимназии №168 в Петербурге по собственному желанию, так как нашла другую работу, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на директора гимназии Светлану Лебедеву.Сапрыкина ранее написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". В пресс-службе администрации Центрального района опровергли ее слова и заявили, что педагог уволилась по собственному желанию."Серафима Сапрыкина уволилась по согласованию... одним днем по собственному желанию, поскольку нашла другую работу", - пишет газета со ссылкой на слова Лебедевой, отмечая, что библиотекарь и педагог-организатор работала в учебном заведении в течение четырех месяцев.Также директор сообщила, что "ответственная за работу с детьми поступила не совсем корректно, самостоятельно решая, какие занятия проводить".Директор рассказала, что в начале декабря прошлого года в плане работы стояло занятие, посвященное битве под Москвой, но Сапрыкина заменила эту тему на поэзию Хармса и Введенского. По ее словам, нельзя самостоятельно без согласования менять учебный план.Лебедева добавила, что в гимназии занимаются углубленным изучением русского языка и литературы, поэтому программа по этим предметам здесь шире, чем в других школах. Замена одного занятия другим требует обязательного согласования либо с завучем по воспитательной работе, либо с директором, отметила она.

https://ria.ru/20220207/gimnaziya-1771529695.html

https://ria.ru/20220207/uchitelnitsv-1771516340.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, даниил хармс, москва, санкт-петербург, facebook