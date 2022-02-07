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Минпросвещения проведет проверку из-за увольнения учительницы в Петербурге
Минпросвещения проведет проверку из-за увольнения учительницы в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2022
Минпросвещения проведет проверку из-за увольнения учительницы в Петербурге
Минпросвещения России детально проверит скандальную ситуацию с учительницей в Петербурге, об увольнении которой из-за стихов писали СМИ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:50
2022-02-07T22:27
образование - общество
санкт-петербург
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минпросвещения России детально проверит скандальную ситуацию с учительницей в Петербурге, об увольнении которой из-за стихов писали СМИ, сообщила пресс-служба министерства.Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежде чем комментировать заявление учительницы, нужно разобраться в ситуации."Минпросвещения детально проверит ситуацию, произошедшую с педагогом школы в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении пресс-службы.Ранее в городском комитете по образованию агентству заявили, что ситуация вокруг увольнения учительницы из Санкт-Петербурга, заявившей о давлении школьной администрации из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, требует спокойной и тщательной проверки.
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образование - общество, санкт-петербург, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
16:50 07.02.2022 (обновлено: 22:27 07.02.2022)
 
Минпросвещения проведет проверку из-за увольнения учительницы в Петербурге

Минпросвещения проведет проверку после инцидента с увольнением учительницы в Петербурге

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минпросвещения России детально проверит скандальную ситуацию с учительницей в Петербурге, об увольнении которой из-за стихов писали СМИ, сообщила пресс-служба министерства.
Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежде чем комментировать заявление учительницы, нужно разобраться в ситуации.
"Минпросвещения детально проверит ситуацию, произошедшую с педагогом школы в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в городском комитете по образованию агентству заявили, что ситуация вокруг увольнения учительницы из Санкт-Петербурга, заявившей о давлении школьной администрации из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, требует спокойной и тщательной проверки.
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