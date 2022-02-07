https://ria.ru/20220207/ubiystvo-1771385080.html

Посол ЦАР прокомментировал расследование убийства российских журналистов

Посол ЦАР прокомментировал расследование убийства российских журналистов - РИА Новости, 07.02.2022

Посол ЦАР прокомментировал расследование убийства российских журналистов

Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что не знает, кто убил российских журналистов и когда именно закончится расследование. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T05:26

2022-02-07T05:26

2022-02-07T05:31

орхан джемаль

кирилл радченко

сергей лавров

цар

в мире

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что не знает, кто убил российских журналистов и когда именно закончится расследование.Ранее новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.Он добавил, что не знает, кто мог их убить, но так как это произошло ночью, почти в 200 километрах от столицы, проведение расследования затрудняется."Вы знаете, везде были военные группировки, которые действовали повсюду. Так что трудно узнать, кто это был. Я сам лично не знаю", - подчеркнул посол.Трое россиян - журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, - были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила правительство ЦАР о ситуации с расследованием убийства трех российских журналистов.

https://ria.ru/20220128/ubiystvo-1769946886.html

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орхан джемаль, кирилл радченко, сергей лавров, цар, в мире, россия