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Посол ЦАР прокомментировал расследование убийства российских журналистов
Посол ЦАР прокомментировал расследование убийства российских журналистов - РИА Новости, 07.02.2022
Посол ЦАР прокомментировал расследование убийства российских журналистов
Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что не знает, кто убил российских журналистов и когда именно закончится расследование. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T05:26
2022-02-07T05:31
орхан джемаль
кирилл радченко
сергей лавров
цар
в мире
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что не знает, кто убил российских журналистов и когда именно закончится расследование.Ранее новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.Он добавил, что не знает, кто мог их убить, но так как это произошло ночью, почти в 200 километрах от столицы, проведение расследования затрудняется."Вы знаете, везде были военные группировки, которые действовали повсюду. Так что трудно узнать, кто это был. Я сам лично не знаю", - подчеркнул посол.Трое россиян - журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, - были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила правительство ЦАР о ситуации с расследованием убийства трех российских журналистов.
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орхан джемаль, кирилл радченко, сергей лавров, цар, в мире, россия
05:26 07.02.2022 (обновлено: 05:31 07.02.2022)
 
Посол ЦАР прокомментировал расследование убийства российских журналистов

Посол ЦАР Додону-Пунагаза: сроки расследования убийства российских журналистов неизвестны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что не знает, кто убил российских журналистов и когда именно закончится расследование.
Ранее новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.
"Уже три года длится расследование… Я понятия не имею (когда оно закончится)", - сказал посол ЦАР.
Он добавил, что не знает, кто мог их убить, но так как это произошло ночью, почти в 200 километрах от столицы, проведение расследования затрудняется.
"Вы знаете, везде были военные группировки, которые действовали повсюду. Так что трудно узнать, кто это был. Я сам лично не знаю", - подчеркнул посол.
Трое россиян - журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, - были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила правительство ЦАР о ситуации с расследованием убийства трех российских журналистов.
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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