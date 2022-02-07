https://ria.ru/20220207/tsar-1771405663.html

Россия за год навела порядок в ЦАР, заявил посол

Россия за год навела порядок в ЦАР, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2022

Россия за год навела порядок в ЦАР, заявил посол

Россия за год навела порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это десятилетиями, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:22

2022-02-07T09:22

2022-02-07T10:14

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия за год навела порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это десятилетиями, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза."ЦАР – это суверенное государство, имеем право выбирать, с кем дружить. Это наше право. С французами, американцами и другими – сколько лет (дружили – ред.), и что они сделали? Эти военные группировки сколько лет покоя не дают ЦАР? А Россия за сколько навела порядок? Год? То, что они (французы и американцы – ред.) не смогли сделать за десятилетия, Россия сделала за год", - сказал он.Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что на сегодняшний день общее число российских инструкторов в ЦАР, которые находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.Читайте полный текст интервью >>

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