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Россия за год навела порядок в ЦАР, заявил посол
Россия за год навела порядок в ЦАР, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2022
Россия за год навела порядок в ЦАР, заявил посол
Россия за год навела порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это десятилетиями, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:22
2022-02-07T10:14
в мире
россия
цар
совет безопасности оон
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия за год навела порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это десятилетиями, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза."ЦАР – это суверенное государство, имеем право выбирать, с кем дружить. Это наше право. С французами, американцами и другими – сколько лет (дружили – ред.), и что они сделали? Эти военные группировки сколько лет покоя не дают ЦАР? А Россия за сколько навела порядок? Год? То, что они (французы и американцы – ред.) не смогли сделать за десятилетия, Россия сделала за год", - сказал он.Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что на сегодняшний день общее число российских инструкторов в ЦАР, которые находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, россия, цар, совет безопасности оон
09:22 07.02.2022 (обновлено: 10:14 07.02.2022)
 
Россия за год навела порядок в ЦАР, заявил посол

Посол Леон Додону-Пунагаза: Россия за год навела порядок в ЦАР

© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия за год навела порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это десятилетиями, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.
"ЦАР – это суверенное государство, имеем право выбирать, с кем дружить. Это наше право. С французами, американцами и другими – сколько лет (дружили – ред.), и что они сделали? Эти военные группировки сколько лет покоя не дают ЦАР? А Россия за сколько навела порядок? Год? То, что они (французы и американцы – ред.) не смогли сделать за десятилетия, Россия сделала за год", - сказал он.
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что на сегодняшний день общее число российских инструкторов в ЦАР, которые находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.
Читайте полный текст интервью >>
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