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Посол ЦАР в России рассказал о ситуации в стране
Посол ЦАР в России рассказал о ситуации в стране - РИА Новости, 07.02.2022
Посол ЦАР в России рассказал о ситуации в стране
Обстановка в ЦАР спокойна, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:11
2022-02-07T10:14
цар
леон додону-пунагаза
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обстановка в ЦАР спокойна, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза."По сравнению с прошлым годом (обстановка) более спокойная. Навели порядок. Кроме каких-то точек, где есть еще сопротивление. Они ведут себя как бандиты сейчас, прячутся по 10-15 человек, видят, когда грузовые машины с товарами, устраивают грабеж. Это бандиты всё. Раньше они были, как военные группировки - очень мощные. Сейчас их задавили всех", - сказал он.Посол подчеркнул, что 95% территории ЦАР находится в руках власти.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220128/ubiystvo-1769946886.html
https://ria.ru/20220120/bikantov-1768561834.html
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цар, леон додону-пунагаза, россия
09:11 07.02.2022 (обновлено: 10:14 07.02.2022)
 
Посол ЦАР в России рассказал о ситуации в стране

Посол ЦАР в России Додону-Пунагаза: 95% территории страны находится под контролем властей

© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обстановка в ЦАР спокойна, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.
"По сравнению с прошлым годом (обстановка) более спокойная. Навели порядок. Кроме каких-то точек, где есть еще сопротивление. Они ведут себя как бандиты сейчас, прячутся по 10-15 человек, видят, когда грузовые машины с товарами, устраивают грабеж. Это бандиты всё. Раньше они были, как военные группировки - очень мощные. Сейчас их задавили всех", - сказал он.
Посол подчеркнул, что 95% территории ЦАР находится в руках власти.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 12:00
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Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
Читайте полный текст интервью >>
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 10:00
Александр Бикантов: оружейное эмбарго против ЦАР несправедливо
 
ЦАРЛеон Додону-ПунагазаРоссия
 
 
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