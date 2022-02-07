09:03 07.02.2022 (обновлено: 10:32 07.02.2022)
В Москве протестируют речные суда с электродвигателями, заявил Ликсутов
Заммэра Ликсутов: в Москве в феврале начнут тестировать речные суда с электродвигателями
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва заключила контракт на организацию речных перевозок, производители начнут тестировать суда в феврале, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее столичные власти решили возродить регулярные речные перевозки пассажиров. Планируется поэтапно запустить два маршрута: от Киевского вокзала до Фили и от Автозаводского моста до Печатников.
"У нас конкурс состоялся, государственный контракт заключен. Подрядчик будет обязан построить не только суда, но и причалы для того, чтобы эта инфраструктура заработала, при этом будет обязан обеспечивать работу маршрутов. Обязательство у него — 15 лет", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что этот контракт – уникальный для всей России, и в мире таких контрактов крайне мало, а по словам производителей речного транспорта, это фактически возрождение целой отрасли речного судостроения в России, у которой было мало заказов в постсоветское время.
"Уже в феврале производители начнут тестировать суда под нагрузкой в разных условиях, в первую очередь, зимы, лета. Будут смотреть насколько комфортно, насколько удобно все работает, как подключается зарядка, как держит батарея и многое другое", - добавил заммэра.
По его словам, будет два этапа запуска речных маршрутов - часть судов придет в этом году, часть — в 2023 году. Также предполагается обновление причалов, на которых должна быть удобная система оплаты - и Face Pay, и по карте "Тройка".
"Отличать московские суда будет полностью электрический двигатель, там вообще не будет никакой дизельной установки, только электричество. Все суда будут иметь ледовый класс и смогут работать круглогодично. Зарядка судов будет происходить автоматически при швартовке судна, от береговых зарядных станций, установленных на плавучем причале", - рассказал Ликсутов.
11 октября 2021, 19:40Новости ПодмосковьяПопулярность двух речных маршрутов в МО выросла в 1,5 раза