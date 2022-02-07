https://ria.ru/20220207/transport-1771402161.html

В Москве протестируют речные суда с электродвигателями, заявил Ликсутов

В Москве протестируют речные суда с электродвигателями, заявил Ликсутов - РИА Новости, 07.02.2022

В Москве протестируют речные суда с электродвигателями, заявил Ликсутов

Москва заключила контракт на организацию речных перевозок, производители начнут тестировать суда в феврале, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:03

2022-02-07T09:03

2022-02-07T10:32

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москва

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максим ликсутов

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва заключила контракт на организацию речных перевозок, производители начнут тестировать суда в феврале, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Ранее столичные власти решили возродить регулярные речные перевозки пассажиров. Планируется поэтапно запустить два маршрута: от Киевского вокзала до Фили и от Автозаводского моста до Печатников."У нас конкурс состоялся, государственный контракт заключен. Подрядчик будет обязан построить не только суда, но и причалы для того, чтобы эта инфраструктура заработала, при этом будет обязан обеспечивать работу маршрутов. Обязательство у него — 15 лет", - сказал Ликсутов.Он отметил, что этот контракт – уникальный для всей России, и в мире таких контрактов крайне мало, а по словам производителей речного транспорта, это фактически возрождение целой отрасли речного судостроения в России, у которой было мало заказов в постсоветское время.По его словам, будет два этапа запуска речных маршрутов - часть судов придет в этом году, часть — в 2023 году. Также предполагается обновление причалов, на которых должна быть удобная система оплаты - и Face Pay, и по карте "Тройка"."Отличать московские суда будет полностью электрический двигатель, там вообще не будет никакой дизельной установки, только электричество. Все суда будут иметь ледовый класс и смогут работать круглогодично. Зарядка судов будет происходить автоматически при швартовке судна, от береговых зарядных станций, установленных на плавучем причале", - рассказал Ликсутов.Читайте полный текст интервью >>>

https://realty.ria.ru/20220125/flot-1769395496.html

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В Москве протестируют речные суда с электродвигателями "Отличать московские суда будет полностью электрический двигатель, там вообще не будет никакой дизельной установки, только электричество. Все суда будут иметь ледовый класс и смогут работать круглогодично. Зарядка судов будет происходить автоматически при швартовке судна, от береговых зарядных станций, установленных на плавучем причале", — рассказал Ликсутов. 2022-02-07T09:03 true PT2M41S

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общество, москва, россия, максим ликсутов