https://ria.ru/20220207/transport-1771368644.html

Максим Ликсутов: тестирование судов для речных маршрутов начнется в феврале

Максим Ликсутов: тестирование судов для речных маршрутов начнется в феврале - РИА Новости, 07.02.2022

Максим Ликсутов: тестирование судов для речных маршрутов начнется в феврале

О том, как запуск Большой кольцевой линии метро повлиял на движение в столице, о регулировании ситуации с нарушением правил дорожного движения курьерами служб... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:30

2022-02-07T10:30

2022-02-07T10:53

общество

москва

россия

московская область (подмосковье)

максим ликсутов

интервью

транспорт

стройкомплекс

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О том, как запуск Большой кольцевой линии метро повлиял на движение в столице, о регулировании ситуации с нарушением правил дорожного движения курьерами служб доставки, а также о самом молодом парке вагонов метро в Европе и запуске первых регулярных речных маршрутов в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Беседовала Дарья Еременко.– С приходом пандемии онлайн-торговля получила невероятный скачок развития, это видно невооруженным взглядом, количество курьеров у нас увеличилось. Но при этом видно, что не все, к сожалению, соблюдают правила дорожного движения, в частности, москвичи на это часто жалуются. Как вы считаете, нужно ли здесь какое-то дополнительное регулирование, будет ли какой-то контроль за этой ситуацией?– Действительно, ситуация требует пристального контроля и внимания. Количество курьеров в Москве за последние несколько лет выросло в разы. На сегодняшний день, по нашим оценкам, около 100 тысяч людей заняты в работе как курьеры, кто-то на постоянной основе, кто-то временно. Это только в Москве, я Московскую область даже не беру. Думаю, что эта цифра точно снижаться не будет, а скорее, только расти.Компании, которые берут на работу курьеров, в первую очередь, несут за них ответственность, и должны их обучать, рассказывать правила поведения и правила дорожного движения. Бывает, даже на надземных пешеходных переходах курьеры едут на тяжелых электрических велосипедах, вместо того, чтобы спешиться и пройти пешком, не создавая проблем для других пешеходов. Такие вещи недопустимы.Или даже в подземном пешеходном переходе, например, на Охотном ряду, курьеры могут нестись на электрическом велосипеде, особенно в утренний или вечерний час пик. Мы будем, безусловно, с компаниями курьерской доставки работать вместе, продолжаем это делать.Поэтому очень хорошо, что министерство транспорта России разработало изменения в ПДД, которые регламентируют все средства индивидуальной мобильности, куда входят и электрические велосипеды, и самокаты. Надеюсь, что эти изменения будут приняты до начала сезона, когда средств индивидуальной мобильности на дорогах становится больше, и у нас появится законное основание влиять на многие вещи уже более четко.– Планируется ли полностью обновлять подвижной состав метро, будут ли старые поезда оставаться на линиях, или они станут экспонатами музея транспорта в будущем? И будут ли наши поезда отправляться в другие регионы?– У нас запущена мэром Москвы огромная программа обновления подвижного состава, акцент делается не только на метро, но и на все виды городского транспорта сразу. С 2010 года мы закупили почти 3900 вагонов для метрополитена. На сегодняшний день 2 из 3 пассажиров московского метро уже ездят в новых поездах. В основном, мы теперь покупаем вагоны по контракту жизненного цикла, при котором производитель несет 30-летнюю ответственность перед нами, чтобы этот подвижной состав эффективно и качественно работал в метрополитене. Средний возраст вагонов метро в Москве в 2010 году был 22,5 года, сегодня он составляет всего около 12 лет. Мы почти в два раза смогли уменьшить возраст вагонов метро — это ощутимая разница.В новом поезде комфортно и зимой, и летом, и много удобных вещей есть для пассажиров — начиная от зарядок, заканчивая интерактивными экранами, свет другой, и возможности шумоизоляции совершенно другие, двери шире.И, конечно, подвижной состав очень сильно влияет на ощущение от поездки для всех без исключения пассажиров метрополитена. За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится – до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов.При обращении регионов к нам, как за подвижным составом наземного городского транспорта, так и за вагонами метро, мы всем стараемся откликнуться и работаем со всеми.– Дальше у нас небольшой блок вопросов про метрополитен. Сейчас станции "Рижская" и "Новослободская" закрыты, когда они откроются и планируется ли ремонт, закрытие каких-то станций в этом году?– Станция "Рижская" ремонтируется уже достаточно давно. Такой длительный период связан с тем, что мы меняем там всю инфраструктуру, начиная от проводки и заканчивая эскалаторами. Эскалаторы меняем на самые современные, это дает нам возможность на каждой станции, что на "Рижской", что на "Новослободской", добавить еще по одному эскалатору, соответственно, на 30% будет увеличена и пропускная способность этих станций. И мы сделаем всё так, чтобы следующие 30 лет уже к этим станциям капитально вообще не прикасаться.Станция "Рижская" откроется летом, станция "Новослободская" уже скоро, в I квартале будет готова и откроется для пассажиров. В ближайшие годы в планах полностью модернизировать еще несколько станций, часть из них – станции культурного наследия, там совершенно отдельная технология работы.К каждой станции, которую мы открыли и полностью отреставрировали, мы стараемся относиться с максимальной теплотой, вернуть ей тот изначальный вид, который был при её открытии много-много десятков лет назад.– В прошлом году у нас произошло также масштабнейшее событие в строительстве метро – открылся огромный участок БКЛ, также закончилась проходка тоннелей всего "кольца". Когда планируется запустить его полностью, какие станции откроются следующими и насколько повлияло на движение в городе открытие этого участка метрополитена?– Да, БКЛ — это самый масштабный проект в строительстве метро не только в Москве, но и во всей России. Да и в мире такие проекты можно на пальцах одной руки посчитать.Потому что мы понимаем, насколько каждая станция важна для москвичей, насколько она облегчает жизнь. Начиная с того, что ваш ребенок сможет доехать до школы быстрее и закачивая тем, как растет стоимость квартир, которые находятся возле новой станции метро.На сегодняшний день открытыми станциями БКЛ пользуются 550 тысяч человек каждый рабочий день. Это огромная цифра, мы не ожидали, что эти десять станций добавят так много пассажиров и так быстро. То есть БКЛ пользуется уже столько же пассажиров, сколько и МЦК.Мы рассчитывали цифру, примерно на 20–25% меньше, думали, что пассажиры придут несколько позже, потребуется 3–4 месяца на то, чтобы начать пользоваться. Но люди пришли уже в декабре, сразу после открытия станций. Это еще раз подтверждает правильность решения Мэра города о том, что БКЛ нужна, и она существенно упрощает жизнь миллионам граждан, жителям Москвы.Программа, которая стоит перед нами, — чтобы в 2023 году все станции БКЛ были запущены, кольцо замкнулось. Это будет без преувеличения огромный шаг в повышении качества жизни в Москве. По нашим прогнозам, Большой кольцевой линией метро будут пользоваться более двух миллионов человек каждый день. Она существенно снизит нагрузку на одну из самых загруженных веток московского метро – Таганско-Краснопресненскую линию, на Казанское направление Московской железной дороги.Да, и те станции, которые уже введены, существенным образом отразились на загрузке Сокольнической линии, и ряда других линий метро. И что важно, еще и на прилегающую улично-дорожную сеть. Мы уже видим, что на Аминьевском шоссе количество автомобилей снизилось почти на 5–6%, на улице Каховка — около 15%.Почему это произошло? Около 40 тысяч новых пассажиров пришли в городской транспорт. Раньше их не было ни на метро, ни на наземном транспорте. Скорее всего, эти люди пользовались личным автомобилем. То есть около 32–33 тысячи машин не выезжают на дороги города, потому что появилась очень удобная альтернатива — более быстрая и более выгодная по деньгам возможность добраться туда, куда вы хотите, на работу, учебу, по другим делам.Если на столичных дорогах станет всего на 400 тысяч машин меньше каждый день, то загруженность дорог будет составлять лишь 5-6 баллов. Если водители и пассажиры этих легковых машин поедут на метро, то на каждой станции добавится всего несколько десятков новых пассажиров в час. У всех поездов и линий ещё большой запас провозной способности — с 2010 года в Москве открыты 160 станций метрополитена, МЦК и МЦД.– Недавно продлили акцию "Время ранних" на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Будет ли она вводиться на других линиях?– Видим уже существенный эффект, который мы в принципе ожидали. Почти шесть тысяч пассажиров изменили свое транспортное поведение, стали ездить либо немного раньше самого основного часа пик, либо несколько позже. Количество пассажиров именно в самый нагруженный пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях существенно снизилось. По некоторым станциям до 18%. Ежедневно скидками пользуются около 100 тысяч человек. А суммарно пассажиры мосметро сэкономили уже около 375 миллионов рублей благодаря акции "Время ранних".Распространять это решение на другие линии мы пока не собираемся. Все-таки считаем, что Большая кольцевая линия при полном запуске и так существенно изменит транспортное поведение людей, и многие линии разгрузит.Также на Казанском направлении Московской железной дороги действуют специальные тарифы, чтобы не все пассажиры выходили на станции "Выхино", а ехали дальше в центр по той же цене, что еще больше позволило разгрузить фиолетовую линию метро.– В ноябре вы объявили конкурс на определение подрядчика, который будет заниматься организацией регулярных речных перевозок по Москве-реке. Какой это будет транспорт? Идет ли уже тестирование судов для этих маршрутов?– Да, у нас конкурс состоялся, государственный контракт заключен. Подрядчик будет обязан построить не только суда, но и причалы для того, чтобы эта инфраструктура заработала, при этом будет обязан обеспечивать работу маршрутов. Обязательство у него — 15 лет. Контракт уникальный для всей России, да и в мире таких контрактов крайне мало. Производители речного транспорта говорят, что это фактически возрождение целой отрасли речного судостроения в России, у которой было мало заказов в постсоветское время.Отличать московские суда будет полностью электрический двигатель, там вообще не будет никакой дизельной установки, только электричество. Все суда будут иметь ледовый класс и смогут работать круглогодично.Будет два этапа развития, часть судов придет в этом году, часть — в 2023 году. Поэтому по двум выбранным маршрутам транспорт начнет работу постепенно. Сначала интервалы будут больше, потом, при приходе новых судов, интервалы движения будут сокращаться.Зарядка судов будет происходить автоматически при швартовке судна, от береговых зарядных станций, установленных на плавучем причале.Для нескольких миллионов жителей Москвы появится удобная альтернатива для ежедневных поездок. В несколько раз сократится время подъезда либо до места работы или учебы, либо до ближайшей станции метро, остановки общественного транспорта. Считаем, что по качеству судов и услуги — это будет одно из лучших решений во всем мире среди существующего речного транспорта.Мы стараемся сделать так, чтобы стоимость поездок по реке была на уровне тарифов московского транспорта, чтобы жителям было доступно и удобно. Мэр Москвы уже принял решение, что, если у вас годовой абонемент на проезд в городском транспорте, то ваша поездка на речном транспорте будет бесплатной, она будет входить в этот абонемент. Остальные тарифные решения мы прорабатываем, и думаю, что в ближайшее время их опубликуем.Наши суда не будут конкурировать с прогулочным флотом, который продолжит также возить своих пассажиров. Все-таки мы ориентированы только на транспортную услугу.– И завершающий вопрос. Вы уже много рассказали о планах, которые на этот год будут реализовываться. Можете отметить какие-то отдельные проекты, которые ожидают москвичей в 2022 году?– В первую очередь, конечно, мы будем заботиться о том, чтобы поездки на городском транспорте были безопасными и комфортными. Для этого мы продолжим и сохраним все свои очень жесткие регламенты, связанные с санитарной обработкой и подвижного состава, и станций, и платформ, и остановок.Мы продолжим обновлять подвижной состав. Будет появляться больше электробусов, больше новых трамваев, больше вагонов метро. И все те новинки, связанные с билетной системой, про которые мы говорили, все они обязательно появятся. Это и возможность оплатить банковской картой на любом турникете, и распространение системы Face Pay на МЦК.Мы продолжим вместе с нашими коллегами из Стройкомплекса развивать метро, очень рассчитываем на то, что появятся новые станции, их количество будет достаточно большое в этом году. Думаю, где-то 6–8 станций.С коллегами из РЖД у нас план завершить строительство и реконструкцию 10 станций на существующих D1 и D2 и на перспективном D4, а также продолжить глобальную и масштабную реконструкцию ряда старых и строительство новых ж/д участков, необходимых для запуска следующих диаметров. Мы сосредоточили силы наши на том, чтобы уже в 2023 году в регионе запустить еще два диаметра – МЦД-3 и МЦД-4.Будем продолжать создавать новые рабочие места. Вы знаете, при расширении метрополитена нам требуются, в первую очередь, машинисты электропоездов, сотрудники, которые занимаются и управлением станций, и контролируют работу всего энергохозяйства, много других профессий. Поэтому мы очень рады, если москвичи будут приходить на работу в транспортный комплекс. Мы будем заниматься и набором новых сотрудников, и обучением наших существующих.Большой проект, которого все москвичи ждут — это запуск первых речных судов, уже в феврале производители начнут тестировать суда под нагрузкой в разных условиях, в первую очередь, зимы, лета. Будут смотреть насколько комфортно, насколько удобно всё работает, как подключается зарядка, как держит батарея и многое другое.Повторюсь, что будет два этапа, но в итоге москвичи должны уже в этом году увидеть первые суда на акватории Москва-реки и обновленные причалы, на которых должна быть удобная система оплаты, и Face Pay, и оплата по карте "Тройка".Будем очень серьезно заниматься вопросами безопасности дорожного движения, стараться сделать так, чтобы по дорогам было удобно ездить, чтобы было меньше аварий, особенно аварий с детьми — это одно из важнейших направлений нашей работы вместе с ГИБДД. Будем делать так, чтобы смертность на дорогах Москвы сокращалась.В Новой Москве появится самый большой в Европе электробусный парк. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев, наверное, уже весной, он будет готов, и строители передадут его нам в ежедневную эксплуатацию.И ещё очень важный проект, которым мы занимаемся вместе с коллегами из Минтранса России, с нашими партнерами из правительства Московской области, это новой закон о такси. Рассчитываем, что правительство Российской Федерации и Государственная дума в этом году его примут. Это даст возможность существенно улучшить качество перевозки пассажиров на такси и даст регионам возможности активно влиять на то, чтобы качество перевозок росло, и пассажиры пользовались такси все больше и больше, и еще больше доверяли ему, и чтобы поездки были максимально безопасными и удобными.– Очень много позитивных изменений. Будем с нетерпением их ждать.– Спасибо большое.– Спасибо вам большое за интересный разговор.– Спасибо.

https://realty.ria.ru/20220126/ekonomiya-1769403907.html

https://realty.ria.ru/20211208/metro-1762784179.html

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https://ria.ru/20211126/transport-1760835092.html

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О курьерах и ПДД, запуске новых речных маршрутов и БКЛ: интервью Максима Ликсутова О том, как запуск Большой кольцевой линии метро повлиял на движение в столице, о регулировании ситуации с нарушением правил дорожного движения курьерами служб доставки, а также о самом молодом парке вагонов метро в Европе и запуске первых регулярных речных маршрутов в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Беседовала Дарья Еременко. 2022-02-07T10:30 true PT26M22S

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